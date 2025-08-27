Lịch chiếu miễn phí 50 phim Việt và giao lưu với đoàn phim tại Hà Nội

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sẽ tổ chức trình chiếu miễn phí 50 phim điện ảnh Việt Nam và giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên trong phim.

Cụ thể, khán giả sẽ được xem phim tại rạp chiếu phim Nhà A, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Trong 9 ngày diễn ra sự kiện, nhiều tác phẩm điện ảnh đã tạo được tiếng vang sẽ được chiếu miễn phí, như: Đào, phở và piano; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Mắt biếc; Em chưa 18; Mùi cỏ cháy; Em bé Hà Nội; Nữ tướng Mê Linh; Trở lại Ngư Thủy; Vỉa màu lấp lánh; Lật mặt 7, 8....

Phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Đoàn phim).

Song song với chương trình chiếu phim, khán giả sẽ có cơ hội được giao lưu với dàn nghệ sĩ, diễn viên tài năng của một số bộ phim nổi bật.

Cụ thể, ngày 28/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Đào phở và piano; Lật mặt 7: Một điều ước sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 12-13h và 16-17h.

Ngày 29/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Anh thầy ngôi sao sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16-17h.

Ngày 30/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 16-17h và 20-21h.

Ngày 31/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11-12h và 16-17h.

Ngày 1/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Nhà gia tiên; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11-12h và 16-17h.

Ngày 3/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Mắt biếc sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16-17h.

Ngày 4/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Cua lại vợ bầu; Em bé Hà Nội sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11-12h và 16-17h.

Ngày 5/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mùi cỏ cháy sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 11-12h.

Lịch chiếu miễn phí các phim điện ảnh tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chương trình chiếu phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là hoạt động văn hóa nghệ thuật giàu ý nghĩa, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền điện ảnh Việt Nam.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là 2 bộ phim khắc họa rõ nét hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng vĩ đại và một con người có nhân cách lớn lao, gần gũi với dân, gồm: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông; Hồ Chí Minh - Hình ảnh của Người.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang tới cho khán giả những thước phim lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược như: Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Lũy thép Vĩnh Linh; Mùi cỏ cháy... thông qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.