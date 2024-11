Hoàng Thùy khoe "cặp kiếm Nhật" quyến rũ, Thanh Hằng hóa tiểu thư kiêu kỳ

Ngày 16/11, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024 diễn ra lễ bế mạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội), với sự tham gia của 3 nhà thiết kế: Hoàng Hải, Hà Linh Thư và Adrian Anh Tuấn.

Hoàng Thùy - Thanh Hằng tiếp tục "chạm mặt" tại sự kiện thời trang (Video: Tiến Bùi - Cẩm Tiên).

Hoàng Thùy diện váy xẻ tà, trình diễn bộ sưu tập "Thu cuối"

Đến với Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024, nhà thiết kế Hoàng Hải giới thiệu bộ sưu tập "Thu cuối" gồm những thiết kế mang vẻ đẹp thanh tao, đậm chất nghệ thuật cùng đường nét tinh xảo.

Lấy cảm hứng từ những ngày cuối thu ở Hà Nội, bộ sưu tập tựa như lời tự sự về vẻ đẹp thiên nhiên, chuyển động nhẹ nhàng của đất trời khi chuyển dần sang mùa đông.

Nhà thiết kế Hoàng Hải sử dụng nhiều tông màu đặc trưng của mùa thu, từ vàng ấm, nâu be đến đỏ trầm, kết hợp cùng các gam màu khác mang sắc độ dịu dàng cho bộ sưu tập.

Phần đầu là loạt mẫu váy dạ hội sang trọng, quyến rũ. Từng thiết kế đều được chế tác thủ công, đính pha lê, kim sa và hạt cườm tinh xảo, tạo nên hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn.

Á hậu Hoàng Thùy đảm nhận vai trò trình diễn mở màn. Cô diện váy dạ hội đính kết pha lê, ôm sát, khoe đôi chân thon dài.

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, bộ sưu tập giới thiệu các mẫu đồ cưới. Mỗi chiếc váy cưới chứa đựng vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Chất liệu voan mềm mại, họa tiết hoa được thêu và đính kết khéo léo trên vải mỏng, tạo vẻ ngoài bồng bềnh, nên thơ. Sự phối hợp hoàn hảo giữa các lớp vải mang đến hiệu ứng thị giác như những cánh hoa đang rơi trong gió.

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh là người trình diễn kết màn. Cô diện bộ váy cưới dáng xòe bồng bềnh màu hồng pastel, với điểm nhấn nổi bật là chiếc nơ lớn màu ánh kim ở eo, tạo cảm giác thướt tha, tinh tế và tăng thêm chiều sâu cho tổng thể.

Thanh Hằng mặc váy trễ vai, gắn nơ lên tóc trong bộ sưu tập "Vấn vương"

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn kể câu chuyện tình lãng mạn với những rung động tinh tế thời thanh xuân ở bộ sưu tập "Vấn vương".

Nhà thiết kế lựa chọn chất liệu vải tuyết, vải dạ nhằm tái hiện mùa đông không còn lạnh giá mà luôn được sưởi ấm bằng những trái tim đang thổn thức. Bên cạnh đó, các mẫu váy áo phối tua rua - xu hướng đang thịnh hành và phụ kiện nơ to bản, giúp mang đến những vẻ ngoài đầy ấn tượng.

Khép lại show diễn, Thanh Hằng xuất hiện ở vị trí vedette. Nữ siêu mẫu hóa thành quý cô kiêu kỳ, đỏng đảnh trong bộ váy trắng. Phần trễ vai của váy được đắp chéo bất đối xứng, tạo cảm giác vừa phóng khoáng, hiện đại, vừa thanh lịch, thướt tha.

Tú Anh mặc váy cúp ngực, đi catwalk kết màn bộ sưu tập "Tâm trạng khi yêu"

Tại đêm bế mạc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024, nhà thiết kế Hà Linh Thư trình làng "bản hòa ca" thời trang đầy cảm xúc với bộ sưu tập "In the Mood for Love - Tâm trạng khi yêu".

Lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Vương Gia Vệ, bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh qua các thiết kế tinh tế, lãng mạn, nhằm tái hiện câu chuyện thời trang đầy mê hoặc.

Bộ sưu tập giống như thước phim quay chậm, tái hiện vẻ đẹp sâu lắng, quyến rũ của Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 60.

Điểm nhấn trong bộ sưu tập đến từ sự kết hợp giữa những mẫu đồ suit mang hơi thở menswear mạnh mẽ, phóng khoáng và các thiết kế váy dạ hội thướt tha, yêu kiều.

Sự đối lập này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, mà còn gợi nhắc về mối quan hệ phức tạp giữa người đàn ông và người phụ nữ trong phim In the Mood for Love: Khao khát nhưng dè dặt, gần gũi nhưng xa cách.

Qua từng đường cắt may tinh xảo, chi tiết thêu đính tỉ mỉ, nhà thiết kế Hà Linh Thư thổi hồn vào bộ sưu tập một vẻ đẹp hoài cổ, lãng mạn. Cô đưa người xem trở về với những ký ức đẹp đẽ của một thời đã xa, gợi lại dấu ấn khó phai từ kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Bảng màu đặc trưng ở bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tác phẩm In the Mood for Love, nhằm khắc họa những cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Các gam màu nóng như đỏ, nâu tượng trưng cho sự cuồng nhiệt và đam mê, trong khi xanh ngọc lục bảo và xanh ngọc lam gợi lên cảm giác cô đơn, trống trải. Tất cả được thể hiện trên chất liệu vải nhung và lụa, tạo chiều sâu cảm xúc trong từng thiết kế.

Điểm xuyết cho các mẫu trang phục là những phụ kiện tinh tế. Từ găng tay, tất đen mang phong cách Hong Kong (Trung Quốc) cổ điển đến giày cao gót mũi nhọn, tạo nên tổng thể hoàn hảo.

Đặc biệt hơn, những đóa hoa bằng vải nhung hay chi tiết đính cườm tỉ mỉ trên nền đen của váy, áo choàng, trở thành điểm nhấn thị giác độc đáo. Từng bộ trang phục hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Ở phần kết màn, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh giữ vai trò vedette. Nữ người mẫu diện váy nhung cúp ngực, kết hợp cùng găng tay voan dài và bờm nhung tinh tế.