Tiến Luật suýt ngất xỉu, MONO ngạt thở khi nhập vai làm công an

Chiều 23/7, chương trình Chiến sĩ quả cảm tổ chức buổi họp báo ra mắt tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Dàn nghệ sĩ có mặt ở họp báo, riêng Liên Bỉnh Phát, Song Luân và Thành Trung vắng mặt vì lịch trình cá nhân (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại họp báo, dàn nghệ sĩ gồm Tiến Luật, MONO, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy... kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tập huấn, nhập vai chiến sĩ công an, với những vai trò khác nhau như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động...

MONO, Tiến Luật chia sẻ tại buổi giới thiệu "Chiến sĩ quả cảm" (Video: Bích Phương).

Diễn viên Tiến Luật chia sẻ, ban đầu anh nghĩ rằng việc ghi hình show thực tế này không quá khó khăn. Tuy nhiên, chỉ khi trải nghiệm những buổi huấn luyện, những bài tập, nam diễn viên mới biết công việc của lực lượng công an vất vả đến mức nào.

"Tôi nhớ mãi lần chúng tôi được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng bố. Lúc đầu tôi nghĩ ê-kíp chỉ "hù dọa" thôi, nhưng bước vào thực tế mới thấy sự cực khổ và khó khăn được tăng lên từng ngày.

Những bài huấn luyện tại đây vượt quá giới hạn bản thân chúng tôi. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng súng, tận mắt thấy gai đâm, suýt ngất xỉu mấy lần. Tôi lại càng cảm phục những chiến sĩ trẻ, họ tập luyện cả ngày bất kể mưa nắng", diễn viên chia sẻ.

Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn trong bộ trang phục của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ MONO cho rằng, những trải nghiệm trong Chiến sĩ quả cảm vô cùng vất vả, khó khăn, nhưng cũng tạo thêm cho anh động lực và bài học trong chặng đường làm nghề.

MONO cũng nhớ lại tình huống ngạt thở khi diễn tập thực chiến trong vai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

"Khó khăn lớn nhất với tôi là đối diện ngọn lửa. Khi thực chiến, tôi chỉ đứng được 5 phút. Mọi thứ quá khác so với những gì tôi nghĩ. Cái nóng, đám cháy, vết bỏng, sợ hãi, nhiều điều khiến tôi bị chùn bước.

Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng rồi một sự cố xảy ra khiến tôi không thể thở được, cổ họng đau rát và phải ra khỏi khu vực đó", MONO hé lộ một phần kỷ niệm đáng nhớ. Sau đó, nam ca sĩ không chia sẻ quá nhiều vì ê-kíp lo ngại lộ tình tiết trong chương trình.

Ca sĩ MONO trong trang phục của cảnh sát cơ động (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận anh đã phải trải qua mọi nỗi sợ khi ghi hình chương trình. "Hoàn thành hành trình này, dường như tôi không còn sợ gì nữa. Khi chúng ta trải qua những thứ mà bản thân không nghĩ sẽ phải làm thì chắc chắn mỗi người sẽ trưởng thành hơn", Phan Mạnh Quỳnh nói.

Đặc biệt, tại họp báo chiều 23/7, ê-kíp tổ chức cũng công bố rapper Binz và Nam vương Hưng Nguyễn là 2 thành viên "bí mật" được hé lộ giờ chót. Như vậy, chương trình có tổng cộng 14 nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia.

Rapper Binz bất ngờ được công bố tham gia "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Ban tổ chức).

Rapper Binz nói: "Sức lực của tôi không thể so sánh với các đồng chí thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Tôi gần như bắt đầu từ số 0 khi bước vào chương trình.

Đây là trải nghiệm rất thú vị, bởi chính sự khắc nghiệt đó khiến tôi càng thêm trân trọng những chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động, những con người đã ngày đêm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc".