Bình Gold lái xe khi phê ma túy: Cảnh báo “ảo tưởng tỉnh táo” sau vô lăng

Chiếc xe Audi chèn ép ô tô khác trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Video: Cục CSGT).

Chiều tối 23/7, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết đã phát hiện một nam thanh niên tên Vũ Xuân Bình (sinh năm 1997, Hải Phòng), còn biết đến là rapper Bình Gold, dương tính với chất ma túy sau khi điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng, chèn ép các phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trường hợp này đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định.

Sự việc nêu trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng chất kích thích.

Rapper Bình Gold dương tính với ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp).

Từng nổi lên với các sản phẩm như: Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Bật chế độ bay lên… Bình Gold được biết đến với hình ảnh ăn chơi, khoe mẽ.

“Ảo tưởng tỉnh táo” sau khi dùng ma túy

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong quý I/2025, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 149.931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Cùng thời gian này, có 994 trường hợp tài xế bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy mức độ nguy hiểm rõ rệt của hành vi này.

Đơn cử, một nghiên cứu do IFSTTAR (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông) phối hợp cùng ONISR (Cơ quan An toàn Giao thông Pháp) thực hiện cho thấy: người lái xe dương tính với cần sa có nguy cơ gây tai nạn chết người cao hơn 1,65 lần so với người không sử dụng chất kích thích.

Từ góc độ y khoa, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cảnh báo rằng, việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng chất kích thích là một trong những hành vi nguy hiểm nhất đối với cộng đồng, bởi nó làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phản xạ và xử lý tình huống của người cầm lái.

“Các chất kích thích như methamphetamine, ketamine hoặc THC (thành phần chính trong cần sa) có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi nhận thức về thời gian, khoảng cách, tốc độ và nguy hiểm.

Người sử dụng có thể phản xạ chậm, đánh giá sai tình huống và dễ bị phân tâm, loạn thị giác hoặc thậm chí ảo giác. Đặc biệt nguy hiểm là ảo tưởng về sự tỉnh táo, khiến người trong trạng thái “phê” tin rằng mình vẫn đủ khả năng điều khiển phương tiện”, BS Mạnh giải thích.

Những ngộ nhận phổ biến về chất ma túy “nhẹ”

Hiện nay, một số chất ma túy như ketamine, methamphetamine hoặc chiết xuất từ cây cần sa tồn tại dưới nhiều dạng sử dụng và được lưu hành có kiểm soát tại một số quốc gia với mục đích y tế.

Tuy nhiên, đây đều là các chất có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần nếu sử dụng không đúng chỉ định.

Ketamine được chế biến ở nhiều dạng như chất lỏng, viên nén, nhộng và dạng bột tinh thể (Ảnh: Getty).

Trong y tế, một số chất hướng thần có thể được sử dụng với mục đích điều trị, chẳng hạn như hỗ trợ giảm đau, kiểm soát co giật hoặc làm giảm triệu chứng ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, việc sử dụng các chất này luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn, bao gồm kiểm soát liều lượng, đối tượng sử dụng, cách dùng và thời gian điều trị. Chỉ những cơ sở y tế được cấp phép và bác sĩ có chuyên môn mới được quyền chỉ định.

Trái ngược với đó, việc sử dụng các chất hướng thần để giải trí hoặc tự ý dùng ngoài chỉ định y khoa là một hình thức lạm dụng chất kích thích.

Trong hội thảo phòng chống ma túy năm 2022, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế nhận định: Hành vi sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ketamine, cần sa, có xu hướng tăng tại các thành phố lớn, chủ yếu trong các môi trường giải trí ban đêm, đặc biệt ở giới trẻ, với những lý do phổ biến như “giảm căng thẳng”, “tăng khả năng sáng tạo” hoặc “thư giãn”.

Theo các chuyên gia, dù không gây nghiện thể chất rõ rệt như heroin hay morphin, nhiều chất hướng thần vẫn gây lệ thuộc về mặt tâm lý, làm tăng nguy cơ rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi và loạn thần cấp. Đối với người dùng thường xuyên hoặc người trẻ tuổi.