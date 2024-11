Dàn chiến binh diện váy áo nóng bỏng xuất hiện trên sàn diễn thời trang

Tối 14/11, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 tổ chức đêm diễn thứ hai tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội), với sự tham gia của các thương hiệu và nhà thiết kế: Canifa by Lê Hà, Chula Fashion, Cao Minh Tiến, Ivan Trần và The Mad Lab by Phạm Trần Thu Hằng.

Thương hiệu Chula Fashion - bộ sưu tập "Cinema"

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 chào đón sự góp mặt lần đầu tiên của thương hiệu Chula Fashion đến từ Tây Ban Nha, do bộ đôi nhà thiết kế Laura Fontan Pardo và Diego Cortizas đồng sáng lập.

Chula Fashion kể câu chuyện về điện ảnh thông qua bộ sưu tập "Cinema". Không chỉ là màn chào sân, bộ sưu tập này còn thể hiện sự tôn vinh dành cho lịch sử phong phú của điện ảnh.

Những chiếc váy dài với họa tiết phác họa chân dung nhân vật điện ảnh kinh điển, bên cạnh một số hình ảnh độc đáo, gắn liền với rạp chiếu phim như cuộn phim, máy quay phim, vé xem phim, bắp rang bơ… mang đến cảm giác vừa hoài cổ, vừa hiện đại.

Bộ đôi nhà thiết kế Laura Fontan Pardo - Diego Cortizas chọn sắc đen và trắng làm gam màu chủ đạo trong bộ sưu tập. Những mảng màu đối lập được sắp xếp khéo léo, tạo sự tương phản đầy sức hút. Từ đó, giúp người xem liên tưởng đến kỹ thuật hình ảnh trong các bộ phim đen trắng truyền thống, cũng như tôn vinh phong cách tối giản và sang trọng.

Ngoài ra, nét hài hước, vui tươi của điện ảnh cũng được truyền tải bằng những gam màu tươi sáng ở một số thiết kế.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến - bộ sưu tập "Đủng đỉnh"

Với mong muốn đưa bản sắc văn hóa Việt hội nhập với thời trang thế giới, nhà thiết kế Cao Minh Tiến ra mắt bộ sưu tập "Đủng đỉnh".

Hoàng Kim Ngọc diện trang phục độc lạ diễn mở màn show thời trang (Video: Tiến Bùi).

Ở bộ sưu tập này, nhà thiết kế sử dụng chất liệu gấm quý hiếm từ Nhật Bản, kết hợp cùng các họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Bộ sưu tập không chỉ tái hiện vẻ đẹp truyền thống, mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa đậm chất nghệ thuật.

Phần một mô tả hành trình từ những bản phác thảo ban đầu đến thành phẩm cuối cùng, với các bộ trang phục màu nâu, be, trắng, điểm xuyết sắc đỏ giống như từng trang nhật ký sống động.

Phần hai khắc họa những nét đặc trưng của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Anh giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu bằng lăng kính thời trang.

Nhà thiết kế lồng ghép khéo léo các phom dáng, chi tiết trong trang phục hầu đồng như áo dài nhiều tầng, khăn chầu, cùng lối phối màu đa dạng, tạo nên những thiết kế vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Nhà thiết kế Ivan Trần - bộ sưu tập "Inner"

Đến với Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024, nhà thiết kế Ivan Trần giới thiệu bộ sưu tập "Inner".

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa biến hóa đa dạng trong hai show thời trang (Video: Tiến Bùi - Minh Ong).

Bộ sưu tập mang phong cách thời trang lập dị đầy ấn tượng với các thiết kế "Avant Garde" (sự tiên phong, thậm chí phi lý trong thời trang).

Thông qua bộ sưu tập, thông điệp mạnh mẽ về hành trình khám phá nội tâm, tôn vinh vẻ đẹp bên trong được truyền tải.

Bằng tinh thần chiến binh mạnh mẽ, nhà thiết kế mang đến hình ảnh tự tin, bản lĩnh và quyền lực của người phụ nữ.

Những sắc thái màu nhẹ nhàng như trắng, kem và nâu được xử lý khéo léo, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và phá cách, phá bỏ khuôn mẫu. Các thiết kế không khoe mẽ, không phô trương nhưng từng đường nét, chất liệu đều mô tả vẻ đẹp của những "thiên thần" vô cùng tỏa sáng.

Những chi tiết cầu kỳ, tinh xảo được kết hợp với kiểu dáng phóng khoáng, không theo khuôn mẫu, tạo nên sự hài hòa giữa vẻ đẹp tự do và tính biểu tượng của một chiến binh đích thực.

Thương hiệu Canifa - bộ sưu tập "Kết nối tự hào"

Trở lại tuần lễ thời trang sau 6 năm, thương hiệu Canifa by Lê Hà trình làng bộ sưu tập "Kết nối tự hào", lấy cảm hứng từ lòng yêu nước dạt dào.

Thông qua bộ sưu tập, thương hiệu Canifa hướng đến phong cách sống năng động, trẻ trung và thân thiện với môi trường.

Xuyên suốt bộ sưu tập là các thiết kế truyền tải thông điệp về lòng yêu nước bằng nhiều câu slogan (khẩu hiệu). Những mẫu trang phục đường phố trẻ trung, đầy sức sống, được kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên thông điệp thời trang đậm chất Gen Z (những người sinh năm 1997-2012).

Từng mẫu thiết kế trong bộ sưu tập được đầu tư tỉ mỉ từ chất liệu đến đường nét. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng, thẩm mỹ đương đại với tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Từ đó, mang lại những sản phẩm thời trang vừa đẹp, vừa bền vững.

Thương hiệu The Mad Lab - bộ sưu tập "Dệt mộng"

Luôn đầu tư công phu ở mỗi lần xuất hiện, thương hiệu The Mad Lab by Phạm Trần Thu Hằng một lần nữa gây ấn tượng với bộ sưu tập "Dệt mộng".

Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám, kết hợp chất liệu dân gian kinh dị trong phim điện ảnh Cám.

Với góc nhìn hiện đại và táo bạo, thương hiệu đã thành công trong việc khai thác các hình ảnh giản dị, đơn sơ như giếng cổ, hoa sen, quả thị… để vẽ nên những thiết kế đầy ma mị và độc đáo.

Màu sắc của từng thiết kế có sự thay đổi theo thời gian, chuyển biến từ màu tươi sáng, trong trắng sang sắc thái đậm và mạnh mẽ như đen, đỏ rượu…

Các thiết kế lần này của thương hiệu đa phần sử dụng phom dáng khai thác từ áo ngũ thân tay chẽn, nhật bình, đối khâm, mã tiên, áo yếm... trong thời kỳ nhà Nguyễn, kết hợp với phom dáng hiện đại.

Thương hiệu còn sử dụng kỹ thuật thêu đính thủ công truyền thống, đi kèm phụ kiện được in 3D từ chất liệu lụa, gấm, nhung, vải Tafta…