Ngày 2/1, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh chính thức thông báo có thành viên mới trong gia đình qua hình ảnh nâng niu bàn chân của một em bé sơ sinh.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe vừa lên chức bà trong ngày đầu năm 2024 (Ảnh: Getty Images).

Bên dưới bức ảnh, cô viết: "Phép màu tuyệt vời vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thực sự rất may mắn. Không biết phải diễn tả thế nào cảm giác hạnh phúc của tôi lúc này".

Bài đăng của Dương Tử Quỳnh lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Bên dưới bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nữ diễn viên 62 tuổi lên chức mẹ.

Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh nhanh chóng giải thích, em bé trong ảnh không phải là con của cô mà là cháu nội của cô và doanh nhân Jean Todt.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe hình ảnh đầu tiên của cháu nội (Ảnh: News).

Nữ diễn viên viết: "Cảm ơn Nicolas và Darina thân yêu đã giúp chúng tôi trở thành người ông, người bà hạnh phúc và tự hào nhất. Chào mừng bé Maxime".

Nicolas là con trai của doanh nhân Jean Todt và người vợ trước.

Cách đây không lâu, một số trang tin tại Trung Quốc lan truyền thông tin nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh và chồng nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, chính Dương Tử Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Tháng 7/2023, sau 19 năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp, Jean Todt, chính thức trở thành vợ chồng. Hôn lễ của họ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham dự của người thân.

Thiệp báo hỷ của Dương Tử Quỳnh viết: "Chúng tôi gặp nhau tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 4/6/2004. Vào ngày 26/7/2007, Jean Todt đã ngỏ lời cầu hôn Dương Tử Quỳnh và cô ấy đã nói: "Em đồng ý". Hôm nay, sau 6.992 ngày, vào ngày 27/7/2023, tại Geneva, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, chúng tôi hạnh phúc ăn mừng giây phút đặc biệt bên nhau".

Dương Tử Quỳnh và người bạn đời Jean Todt đã có 20 năm bên nhau nhưng chưa thể có con chung (Ảnh: Instagram).

Dương Tử Quỳnh và người bạn đời quen nhau tại một sự kiện từ năm 2004. Chỉ một thời gian ngắn sau khi quen nhau, doanh nhân người Pháp đã ngỏ lời cầu hôn nữ diễn viên và được cô chấp nhận. Nữ diễn viên gốc Malaysia thừa nhận, cô bị ánh mắt dịu dàng của Jean Todt chinh phục ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của mình, Dương Tử Quỳnh không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên doanh nhân người Pháp. Jean Todt cũng thường thể hiện tình cảm dành cho người phụ nữ của mình.

Trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời Dương Tử Quỳnh, Jean Todt luôn có mặt. Năm 2023, khi Dương Tử Quỳnh trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar hay khi cô nhận bằng tiến sĩ danh dự của Viện phim Mỹ, doanh nhân người Pháp đều có mặt để chúc mừng.

Dương Tử Quỳnh tâm sự, doanh nhân Jean Todt luôn ủng hộ việc cô theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Và chính điều này khiến mỹ nhân gốc Malaysia thêm ngưỡng mộ và trân trọng người bạn đời.

Tháng 12 vừa rồi, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt tổ chức đám cưới tại Malaysia, quê hương của nữ diễn viên (Ảnh: Sohu).

Trong gần 20 năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt liên tục nỗ lực có con nhưng không thành. Doanh nhân người Pháp đã có một cậu con trai riêng với người cũ. Không thể làm mẹ, Dương Tử Quỳnh vui vẻ chấp nhận và thân thiết với con riêng của chồng.

Trong nhiều bài phỏng vấn, Dương Tử Quỳnh từng thổ lộ khát khao được làm mẹ và chia sẻ hành trình IVF (thụ tinh nhân tạo). Nữ diễn viên 62 tuổi tâm sự: "Thật không may, tôi không thể có con. Tôi đã thử IVF. Tôi đã tuyệt vọng. Tôi yêu trẻ con và thấy mình được vây quanh bởi chúng. Nhưng có nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn phải chấp nhận".

Dù không thể có con chung nhưng Dương Tử Quỳnh và Jean Todt vẫn có một mối quan hệ bền chặt và nhận được sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp. Tháng 12 vừa rồi, cặp đôi tiếp tục tổ chức hôn lễ tại quê nhà của nữ diễn viên ở Malaysia.

Dương Tử Quỳnh (SN 1962) là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Malaysia. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Malaysia vào năm 1983, cô bước chân vào làng điện ảnh Trung Quốc với loạt tác phẩm gây tiếng vang như Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp… và sau đó phát triển sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood.

Dương Tử Quỳnh trở thành hình mẫu lý tưởng của diễn viên gốc Á thành danh tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Tháng 3/2023, Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 nhờ tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Năm 2022, nữ diễn viên được tạp chí TIME vinh danh là Biểu tượng của năm 2022 và góp mặt trong Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm.

Trong quá khứ, Dương Tử Quỳnh từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không có con với doanh nhân Dickson Poon. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 1998 nhưng chỉ 3 năm sau đó, họ chia tay vì tính cách không hợp.

Người bạn đời hiện tại của Dương Tử Quỳnh là doanh nhân Jean Todt. Ông từng là chủ tịch của FIA (Liên đoàn ô tô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari. Doanh nhân 77 tuổi được cho là sở hữu khối tài sản 18 triệu USD.