Hé lộ căn biệt thự triệu đô của diễn viên đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh

Tại lễ trao giải Oscar 2023 sáng 13/3, Dương Tử Quỳnh lập kỳ tích khi trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Hồi đầu năm, nữ diễn viên gạo cội cũng giành giải quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All At Once (Cuộc chiến đa vũ trụ).

Dương Tử Quỳnh là một trong những diễn viên dày dạn kinh nghiệm và được kính trọng nhất trong phim, cùng với nam diễn viên Quan Kế Huy.

Nữ diễn viên gốc Malaysia bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ những năm 1980 và nỗ lực làm việc trong 40 năm. Bên cạnh những thành tựu danh tiếng, sự nghiệp diễn xuất còn mang đến cho Dương Tử Quỳnh nguồn thu nhập và tài sản khá đáng kể.

Theo Yahoo Finance, Cuộc chiến đa vũ trụ là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của A24 - đơn vị sản xuất bộ phim khi thu về hơn 103 triệu USD trên toàn thế giới. Bộ phim này cũng được xếp hạng trong top 50 phim ăn khách năm 2022, theo IMDb.

Không rõ Dương Tử Quỳnh đã kiếm được bao nhiêu từ bộ phim này nhưng có lẽ đó là một số tiền khổng lồ khi bà đóng vai chính. Trước đây, nữ diễn viên từng nhận được những khoản thù lao hậu hĩnh trong các phim đình đám.

Dương Tử Quỳnh nổi tiếng tại Mỹ nhờ vai diễn trong phim Tomorrow Never Dies (Ngày mai không lụi tàn), một bộ phim về James Bond phát hành năm 1997 với doanh thu 330 triệu USD). Kể từ đó, Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện trong các bộ phim thuộc mọi thể loại, bao gồm cả những bộ phim đạt doanh thu cao tại phòng vé như Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á), Guardians of the Galaxy: Volume II (Vệ binh giải ngân hà) và Ngọa hổ tàng long.

Trên thực tế, hầu hết các bộ phim lớn của bà đều thu về hơn 200 triệu USD. Thậm chí, Guardians of the Galaxy còn kiếm được hơn 800 triệu USD.

Theo Yahoo Finance, giống như các ngôi sao điện ảnh khác, nữ diễn viên này có một biệt thự nằm trên đồi tại Geneva, Thụy Sĩ. Bà sống tại đây cùng với chồng là cựu CEO Ferrari, Jean Todt.

Vợ chồng Dương Tử Quỳnh trong căn biệt thự tại Thụy Sĩ (Ảnh: Financial Times).

Căn biệt thự theo phong cách châu Á của vợ chồng Dương Tử Quỳnh từng được Financial Times công bố hình ảnh, tuy nhiên không có con số cụ thể về giá trị.

Căn biệt thự ngập nắng của Dương Tử Quỳnh (Ảnh: Financial Times).

Tuy nhiên, Yahoo Finance ước tính ngôi nhà này có giá hàng triệu USD. Bởi theo số liệu của hãng Christie's International Real Estate, những ngôi nhà sang trọng ở Thụy Sĩ có giá từ 2 triệu USD đến 30 triệu USD.

Phòng làm việc với tông màu trầm (Ảnh: Financial Times).