Nhan sắc mê đắm thời đăng quang hoa hậu của "đả nữ" Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia. Khi mới 4 tuổi, cô đã được cha mẹ cho đi học múa ba lê và bơi lội. Năm 15 tuổi, cô theo cha mẹ đến Anh, học múa tại Viện múa Hoàng gia Anh.

Tuy nhiên, chấn thương cột sống khiến ước mơ trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp của cô gái trẻ tan vỡ. Dương Tử Quỳnh buộc phải tìm hướng đi khác. Năm 1983, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia và giành ngôi vị cao nhất nhờ ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút.

Dương Tử Quỳnh từng theo học múa và sở hữu nhan sắc ngọt ngào thời trẻ (Ảnh: Sohu).

Với danh hiệu từ cuộc thi nhan sắc, Dương Tử Quỳnh quyết định gia nhập showbiz. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1985 và lựa chọn Hong Kong làm nơi phát triển sự nghiệp điện ảnh.

Khác với nhiều nữ diễn viên tại Hong Kong, Dương Tử Quỳnh từ chối trở thành bông hoa đẹp hay bình hoa di động trên màn ảnh. Dù sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và cuốn hút nhưng Dương Tử Quỳnh không muốn làm những phụ nữ mong manh, yếu đuối trên màn ảnh. Cô lựa chọn con đường trở thành một nữ diễn viên hành động.

Cô thậm chí cất công đến Hồng gia ban của ngôi sao kỳ cựu Hồng Kim Bảo học võ nửa năm. Mỗi ngày, Dương Tử Quỳnh đều luyện võ, đấm bao cát, rèn luyện từng thế đòn một cách chăm chỉ.

Dương Tử Quỳnh (giữa) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Malaysia năm 1983 (Ảnh: Sohu).

Nhờ nhan sắc nổi trội và tài múa ba lê được học từ nhỏ, cô bước chân vào làng giải trí khá thuận lợi (Ảnh: Sina).

Với những vai diễn hành động võ thuật vừa thể hiện khí chất nữ quyền, vừa phô bày những thế võ điêu luyện, Dương Tử Quỳnh dần trở thành nữ diễn viên hành động số một châu Á. Cô tự mình đóng những pha hành động dù nhiều lần mạo hiểm tính mạng hay bị chấn thương gân, cơ và xương.

Năm 1985, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim hành động nổi tiếng Yes, Madam. Sự thành công của bộ phim đưa Dương Tử Quỳnh trở thành một trong số ít "đả nữ" chói sáng của điện ảnh Hoa ngữ những năm 1980.

Sau đó, cô tiếp tục tỏa sáng tại Mỹ trong một loạt các dự án nổi tiếng của Hollywood như Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi và gần nhất là Everything everywhere all at once... Giới phê bình nhận định, Dương Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại nền điện ảnh Mỹ.

Dương Tử Quỳnh không thích theo đuổi hình tượng nhân vật nữ yếu đuối, mong manh, cô quyết tâm trở thành "đả nữ" số một Hong Kong (Ảnh: Sina).

Dương Tử Quỳnh và Thành Long (Ảnh: Sina).

Năm 2009, cô được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn ảnh mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ). Đến nay, vị thế "đả nữ" số một đến từ châu Á của Dương Tử Quỳnh vẫn chưa có ai soán ngôi. Ở tuổi 61, cô giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ngay trong lần đầu được đề cử.

Thành công của Dương Tử Quỳnh không tự nhiên mà có

Sau khi thông tin Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc được đăng tải, các đồng nghiệp của cô tại Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng. Nhiều trang báo tại châu Á gọi mỹ nhân Malaysia là niềm tự hào của điện ảnh châu Á.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo nói: "Tôi thực sự mừng cho cô ấy. Tử Quỳnh là một người tài năng, năng lực đó bộc lộ ngay từ đầu và chúng tôi đều thấy được điều đó. Chúng ta chưa có nhiều ngôi sao gốc Á đứng trên sân khấu Oscar. Hy vọng, điều này sẽ khích lệ nhiều người khác theo đuổi giấc mơ và thành công".

Dương Tử Quỳnh trong "Tomorrow Never Dies", bộ phim đầu tiên của Hollywood mà cô góp mặt (Ảnh: Getty Images).

Hồng Kim Bảo chia sẻ, ông gặp Dương Tử Quỳnh lần đầu vào năm 1984. Đó là thời điểm, mỹ nhân thế hệ 6X tới Hong Kong tìm kiếm cơ hội đóng phim lần đầu.

Hồng Kim Bảo nhớ lại: "Cô ấy là một đồng nghiệp tuyệt vời, vui vẻ. Khi ông chủ nói với tôi rằng, có một cô gái từ Malaysia muốn được đóng phim, tôi rất tò mò. Sau đó, vai diễn đầu tiên của cô ấy được trình làng và chúng tôi theo dõi cô gái ấy tiến xa thế nào trong sự nghiệp. Tất cả chúng tôi đều tin rằng: "Tại sao không nghĩ cô ấy sẽ là một ngôi sao hành động vĩ đại?".

Nói về thành công của nữ diễn viên hành động số một châu Á, Hồng Kim Bảo nhận định: "Dương Tử Quỳnh luôn làm việc chăm chỉ, ngay từ những ngày đầu. Cô ấy cũng có chút may mắn và thời cơ thuận lợi. Khi cô ấy tới Hong Kong đóng phim, thời điểm đó có nhiều cơ hội.

Cô ấy làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và biết tận dụng tài năng của mình. Khi thị trường điện ảnh Hong Kong không còn hưng thịnh, cô ấy tìm kiếm cơ hội mới tại Mỹ và cô ấy nắm bắt được cơ hội. Mọi thứ trong cuộc đời Dương Tử Quỳnh đạt được đều do chính cô ấy tạo nên".

Dương Tử Quỳnh cho biết, thành công của cô có sự may mắn và nỗ lực không ngừng (Ảnh: Instagram).

Bản thân Dương Tử Quỳnh cũng hiểu những khó khăn khi cô lựa chọn theo đuổi con đường diễn viên võ thuật: "Khi tôi lựa chọn bước vào thế giới phim hành động vốn được xem là thế mạnh của nam giới, nhiều người dành cho tôi ánh nhìn lo ngại. Trong các bộ phim Hong Kong thời đó, phụ nữ chỉ vào vai những nhân vật yếu đuối.

Với tôi, phim hành động là một kiểu chuyển động kết hợp với kỹ xảo quay phim. Mọi thứ cần được lên kế hoạch bài bản. Tôi từng có thời gian học múa và tôi cũng là một vận động viên thể thao nên mọi thứ đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình làm nghề.

Phim hành động là lợi thế của nam giới. Nếu muốn bước vào đó, bạn phải chứng minh được năng lực và tài năng. Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt đều là những tên tuổi kiệt xuất trong lĩnh vực phim hành động. Ngoài ra, còn nhiều ngôi sao khác. Vì vậy, nếu muốn bước vào đó, tôi phải đối mặt với vô vàn thử thách. Thật may mắn, tôi là một phụ nữ cứng đầu, mạnh mẽ nên tôi đã tồn tại được trong thế giới đó".

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh là một trong những ngôi sao gốc Á đình đám tại Hollywood (Ảnh: Drama).

Với Dương Tử Quỳnh, việc chăm chỉ phấn đấu tại Hollywood còn là cách cô khích lệ những thế hệ đàn em gốc Á nuôi dưỡng "giấc mơ Mỹ". "Hollywood thực sự là một giấc mơ với nhiều nghệ sĩ. Có thể ở nước mình, các bạn là những ngôi sao nhưng khi ra trường quốc tế, các bạn lại rất nhỏ bé. Nếu muốn trở thành tên tuổi toàn cầu, bạn phải tới Hollywood", cô nhắn nhủ thế hệ đàn em.

Theo ngôi sao 61 tuổi, việc thành danh tại Hollywood với một nghệ sĩ gốc Á còn thử thách gấp bội nhưng "không gì là không thể" nếu có quyết tâm, tài năng thực sự.

Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Getty Images).

Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Dương Tử Quỳnh cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình. Người đó là doanh nhân giàu có Jean Todt - Giám đốc đội đua Scuderia Ferrari (Pháp).

Cặp đôi đã bên nhau nhiều năm mà chưa làm đám cưới hay có con chung. Họ liên tục luân chuyển không gian sống giữa Paris (Pháp), Geneva (Thụy Sĩ), Hong Kong, Malaysia, tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có bên nhau.

Vào thời điểm Dương Tử Quỳnh được vinh danh tại sân khấu Oscar 2023, Jean Todt đã có mặt, dành cho cô ánh nhìn tự hào và không ngừng vỗ tay tán thưởng người phụ nữ của đời mình.

Ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái, vui vẻ (Ảnh: News).

Ngôi sao nổi tiếng không sinh con nhưng đã tìm được một người bạn đời đúng ý (Ảnh: HB).