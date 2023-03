Lập lịch sử tại Oscar, Dương Tử Quỳnh nói "đừng để ai bảo bạn hết thời"

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục Nữ chính xuất sắc trong 95 mùa giải Oscar. Ngôi sao gốc Malaysia đã vượt qua nhiều cái tên đình đám tại Hollywood như Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana de Armas (Blonde) và Andrea Riseborough (To Leslie) để có được vinh dự này.

Chia sẻ khi bước lên sân khấu nhận giải, Dương Tử Quỳnh nói: "Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc chia sẻ sau chiến thắng đầu tiên tại một kỳ Oscar (Ảnh: Getty Images).

Cô cũng không quên nhắn nhủ những người trẻ tuổi: "Đối với những người theo dõi tôi buổi tối ngày hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Là bằng chứng cho thấy giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hỡi các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng, bạn đã hết thời".

Trên sân khấu, Dương Tử Quỳnh gửi lời cảm ơn tới đạo diễn của bộ phim Everything everywhere all at once và hãng phim A24. Nữ diễn viên gốc Malaysia muốn dành giải thưởng cho mẹ mình và tất cả người mẹ trên thế giới. Cô cho rằng mẹ chính là siêu anh hùng trong đời thực.

Dương Tử Quỳnh là nghệ sĩ châu Á thứ hai được đề cử trong hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc tại một kỳ Oscar. Người đầu tiên là Merle Oberon, một nghệ sĩ gốc Ấn. Cô được đề cử cho diễn xuất trong tác phẩm The Dark Angel (năm 1935). Tuy nhiên, Merle Oberon luôn cố gắng che giấu nguồn gốc châu Á của mình bằng cách đổi màu da, thay đổi âm điệu giọng nói.

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao nữ gốc Á đầu tiên được vinh danh trong hạng mục Nữ chính xuất sắc tại một kỳ Oscar (Ảnh: JJ).

Dương Tử Quỳnh hoàn toàn khác biệt. Cô tự hào về gốc gác châu Á của mình và khẳng định chỗ đứng tại Hollywood bằng chính tài năng diễn xuất. Dương Tử Quỳnh được xem là niềm tự hào của cộng đồng người châu Á đang lập nghiệp tại Hollywood.

Trong bài phát biểu dành giải SAG 2023 cách đây không lâu, Dương Tử Quỳnh đã chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả khi thổ lộ: "Giải thưởng này không chỉ dành riêng cho tôi mà còn dành cho những cô gái nhỏ giống tôi trước đây. Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi một chỗ ngồi tại chiếc bàn này bởi rất nhiều người trong chúng tôi cần nó. Chúng tôi muốn được ghi nhận, chúng tôi muốn được lắng nghe và hôm nay, các bạn đã cho chúng tôi thấy rằng, những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra".

Dương Tử Quỳnh, sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trước khi sang Mỹ. Hơn 40 năm trong nghề, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long), Memoirs of a Geisha (Hồi ức một Geisha) hay Crazy Rich Asians.

Dương Tử Quỳnh lần đầu tham gia một dự án của Hollywood là trong Tomorrow Never Dies (năm 1997). Trong phim, cô vào vai một điệp viên người Trung Quốc đối đầu với điệp viên 007 do Pierce Brosnan thủ vai.

Vai diễn của Dương Tử Quỳnh trong "Everything everywhere all at once" chạm tới cảm xúc của người xem (Ảnh: News).

Sau đó, Dương Tử Quỳnh tiếp tục chinh phục khán giả Hollywood với loạt phim nổi tiếng như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức một Geisha, Crazy Rich Asians. Gần đây nhất, cô khiến giới chuyên môn và khán giả phải nhắc tới mình thường xuyên hơn khi tham gia dự án Everything everywhere all at once của đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert.

Everything everywhere all at once là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm 2022. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, phim đạt tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD. Sau khi ra mắt, phim nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và phản ứng tích cực từ khán giả.

Ban đầu, hai đạo diễn của Everything everywhere all at once muốn mời "ngôi sao võ thuật" Thành Long thủ vai chính và Dương Tử Quỳnh được chọn vào vai vợ nhân vật nam chính. Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh đã giễu cợt ý tưởng này. "Không có chuyện đó đâu", cô tuyên bố.

Khi nhà làm phim quyết định thay đổi vai trò của diễn viên trong phim, Dương Tử Quỳnh đã đồng ý nhận vai. Cô hóa thân thành Evelyn Wang - một phụ nữ nhập cư, bà chủ của một tiệm giặt. Hàng ngày, Evelyn điên đầu với việc kinh doanh không như ý và mối quan hệ khó khăn với con gái.

Dương Tử Quỳnh hy vọng sẽ có nhiều nghệ sĩ gốc Á được công nhận tài năng, có cơ hội phát triển sự nghiệp tại Hollywood (Ảnh: News).

Trong một lần chuyển đổi siêu năng lực, nhân vật của Dương Tử Quỳnh đã hoán đổi vũ trụ. Người phụ nữ này có thể đi xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song. Tác phẩm chạm tới cảm xúc của khán giả vì đề cập tới nhiều vấn đề nóng hổi như mối quan hệ gia đình, sự mâu thuẫn của các thế hệ…

"Đây là lần đầu tiên bạn thấy một phụ nữ nhập cư, có tuổi, gốc Á vào vai một siêu anh hùng, có cơ hội thể hiện những kỹ năng võ thuật đẹp mắt. Thông thường, người ta sẽ chọn những diễn viên trẻ. Có thể là những cô gái nhưng ở phiên bản dành cho nam giới, nhân vật siêu anh hùng thường có tuổi", Dương Tử Quỳnh nói về sự khác biệt trong nhân vật của cô.

Năm 2023 là một năm ngọt ngào với Dương Tử Quỳnh khi vai diễn của cô trong Everything everywhere all at once càn quét nhiều giải thưởng điện ảnh từ Quả cầu vàng, SAGs, Independent Spirit Award, Crictics' Choice tới Oscar. Sau chiến thắng ấn tượng tại Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh đã nhắc đến lịch sử lập nghiệp của cộng đồng người châu Á tại Hollywood.

"95 năm lịch sử của giải thưởng Oscar. Tất nhiên, lúc này tôi đang rất hạnh phúc nhưng tôi cũng cảm thấy buồn bởi tôi hiểu, từng có rất nhiều diễn viên gốc Á tài năng tới đây trước tôi và tôi đang đứng trên vai của họ. Hy vọng rằng, chiến thắng này sẽ phá bỏ những rào cản vô hình và sẽ có thêm nhiều gương mặt châu Á xuất hiện tại đây", Dương Tử Quỳnh nói với tờ Time.

Dương Tử Quỳnh gắn bó với doanh nhân Jean Todt từ năm 2004 (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và là gương mặt gốc Á được các nhà làm phim Hollywood săn đón. Khán giả yêu thích Dương Tử Quỳnh sẽ sớm được gặp lại cô trong năm 2023 với hai dự án là Transformers: Rise of the Beasts qua vai trò lồng tiếng cho nhân vật Maximal Airazor và phần tiếp theo của loạt phim về thám tử nổi tiếng Hercule Poirot có tên A Haunting in Venice. Nữ diễn viên còn tham gia dự án Avatar 3, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Dương Tử Quỳnh từng được tạp chí People đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 1997. Năm 2009, tạp chí People đưa cô vào danh sách 35 ngôi sao màn ảnh đẹp nhất thế giới.

Về đời tư, nữ diễn viên từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không con cái với doanh nhân Dickson Poon. Năm 2004, Dương Tử Quỳnh gặp Jean Todt - cựu chủ tịch của Fédération Internationale de l'Automobile (cơ quan giám sát các cuộc đua Công thức 1), tại một giải đấu ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hai người phải lòng nhau và đính hôn một năm sau đó. Họ chung sống từ năm 2004 nhưng không tiến tới hôn nhân, cũng không có con.