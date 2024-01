Chuyện tình gần chục năm của cặp đôi tài tử và nữ đại gia hàng đầu xứ Hàn

Lee Jung Jae là cái tên nổi tiếng của điện ảnh xứ Hàn từ những năm 1990. Anh không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, chiều cao ấn tượng mà khả năng diễn xuất cũng được giới phê bình thừa nhận qua nhiều giải thưởng nghệ thuật của Hàn Quốc.

Lee Jung Jae là một trong những tài tử thế hệ 7X nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Với khán giả Việt Nam, Lee Jung Jae không phải là một cái tên xa lạ. Anh từng chiếm cảm tình các fan nữ tại Việt Nam qua bộ phim truyền hình Cảm xúc, phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên phát sóng tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phim truyền hình Hàn Quốc trên màn ảnh nhỏ Việt.

Năm 2022, Lee Jung Jae nổi tiếng toàn cầu khi vào vai người đàn ông vô gia cư Seong Gi Hun nghiện cờ bạc, ngập đầu nợ nần trong bộ phim truyền hình Trò chơi con mực (Squid Games).

Trò chơi con mực giành nhiều giải thưởng truyền hình quốc tế, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình có nhiều người xem nhất năm 2022 trên nền tảng Netflix. Một trong những yếu tố làm nên thành công của bộ phim chính là diễn xuất của Lee Jung Jae.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh, tài tử sinh năm 1973 còn mát tay trong mảng kinh doanh. Anh mở chuỗi nhà hàng, công ty bất động sản, công ty quản lý diễn viên mang tên Artist Company cùng bạn thân Jung Woo Sung. Artist Company là mái nhà của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xứ Hàn như Go Ah Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yeom Jung Ah, ESom, Bae Seong Woo…

Khối tài sản của Lee Jung Jae không được công bố chính xác, nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, nó được ước tính lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng nghìn tỷ đồng).

Lee Jung Jae nổi danh toàn thế giới sau thành công của bộ phim "Trò chơi con mực" (Ảnh: Getty Images).

Chuyện tình kín tiếng và tiêu tốn giấy mực cùng nữ đại gia xinh đẹp

Sau thành công của Trò chơi con mực, Lee Jung Jae xuất hiện tại nhiều sự kiện, phủ sóng truyền thông quốc tế. Chuyện tình cảm của anh và nữ đại gia Im Se Ryung cũng liên tục được "mổ xẻ".

Năm 2015, Lee Jung Jae công khai chuyện tình với nữ doanh nhân giàu có Im Se Ryung, vợ cũ của "Thái tử Samsung" Lee Jae-yong. Chuyện tình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ châu Á.

Im Se Ryung xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô kết hôn với Lee Jae-yong, Phó chủ tịch của tập đoàn Samsung vào năm 1998. Cặp đôi có 2 con chung nhưng ly hôn vào năm 2009. Nguyên nhân ly dị của họ là do bất đồng về quan điểm sống.

Sau khi ly hôn, Im Se Ryung bắt đầu với công việc giám đốc điều hành và gây dựng sự nghiệp riêng. Cô trở thành CEO của tập đoàn Daesang HS, một tập đoàn danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng có liên kết với tập đoàn Daesang.

Lee Jung Jae có mối quan hệ tình cảm với nữ đại gia Im Se Ryung hơn 8 năm qua (Ảnh: Getty Images).

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ doanh nhân Im Se Ryung có tới 20% cổ phần tại tập đoàn Daesang, sở hữu những tòa nhà và villa cao cấp trị giá lên tới 300 tỷ won (gần 5.600 tỷ đồng) tại khu Samseong-dong, Cheongdam-dong (Hàn Quốc).

Im Se Ryung không chỉ là bạn gái mà còn là đối tác làm ăn của Lee Jung Jae, giúp anh thành lập một công ty đầu tư bất động sản. Lee Jung Jae chia sẻ, trước khi Im Se Ryung xuất hiện trong cuộc đời, anh chỉ coi trọng sự nghiệp diễn xuất và không nghĩ tới việc gắn bó dài lâu với một người phụ nữ.

Trở thành cặp đôi tài tử và tài phiệt hàng đầu làng giải trí xứ Hàn

Trong hơn 8 năm qua, Lee Jung Jae và Im Se Ryung trở thành cặp đôi tài tử và tài phiệt hàng đầu. Tuy nhiên, họ cũng vướng nhiều thị phi.

Năm 2015, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Im Se Ryung bắt đầu mối quan hệ với tài tử Lee Jung Jae khi cô chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Thông tin này từng khiến vợ cũ của "Thái tử Samsung" tức giận và dọa kiện trang tin Dispatch.

Im Se Ryung khẳng định, cô đến với Lee Jung Jae sau khi chính thức ly hôn. Trước đó cả 2 vốn chỉ là bạn bè lâu năm. Tuy nhiên, tờ Dispatch khẳng định cặp đôi từng bị bắt gặp du lịch Philippines chỉ một thời gian ngắn sau khi thủ tục ly dị được hoàn tất.

Lee Jung Jae và Im Se Ryung bị truyền thông Hàn Quốc phát hiện hẹn hò từ năm 2015 (Ảnh: Dispatch).

Im Se Ryung vướng nghi vấn ngoại tình còn Lee Jung Jae liên tục vướng phải tin đồn "đào mỏ" nữ đại gia. Tuy nhiên thời gian dần chứng minh họ đến với nhau bằng tình yêu đích thực và tin đồn "đào mỏ" cũng dần rơi vào quên lãng.

Lựa chọn một người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng nhưng Lee Jung Jae rất trân trọng cô và cố gắng bảo vệ đời tư của bạn gái. "Cô ấy còn là mẹ của các con cô ấy, chính vì điều ấy tôi không mong muốn cuộc sống riêng tư của cô ấy bị đào sâu và phơi bày ra bởi vì tôi", anh nói.

Tờ Chosun nhận định, mối quan hệ tình cảm giúp Lee Jung Jae và Im Se Ryung thành công hơn trong sự nghiệp. Sau khi công khai hẹn hò với Im Se Ryung, Lee Jung Jae tháp tùng bạn gái tham dự nhiều sự kiện lớn của giới thượng lưu, góp mặt tại loạt sự kiện đình đám của làng giải trí thế giới như LACMA Art + Film Gala, Lễ trao giải Emmy.

Gần đây, anh và bạn gái cùng tham dự bữa tiệc riêng tư của Geraldine Guyot-Arnault - con dâu "đế chế hàng hiệu" LVMH. Những vị khách mời quyền lực khác trong bữa tiệc sang trọng này còn có "Đại công chúa Samsung" Lee Boo Jin, Rosé (thành viên Blackpink).

Sắp tới, Lee Jung Jae sẽ tấn công điện ảnh Hollywood (Ảnh: News).

Việc thường xuyên gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng cùng thành công của Trò chơi con mực, Lee Jung Jae nhanh chóng được các nhà sản xuất và đạo diễn quốc tế quan tâm. Anh được mời đảm nhận vai nam chính trong phim bom tấn Star Wars: The Acolyte và sắp tham gia một dự án khác của Marvel Studio.

Tài tử sinh năm 1973 cũng tích cực hỗ trợ bạn gái trong sự nghiệp. Tháng 11/2023, tờ Chosun Ilbo đưa tin giá trị tài sản của nữ đại gia Im Se Ryung tăng vọt nhờ Lee Jung Jae.

Cụ thể, giá cổ phiếu Daesang tăng vọt sau khi truyền thông tiết lộ mối quan hệ và ảnh chụp chung giữa tài tử Lee Jung Jae và Bộ trưởng Bộ tư pháp Hàn Quốc Han Dong Hoon. Cả hai, vốn là bạn học cùng trường, đã gặp mặt và ăn tối tại một nhà hàng ở Seoul (Hàn Quốc) vào cuối tháng 11.

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, giá cổ phiếu của tập đoàn thực phẩm Daesang của Im Se Ryung đạt mức trần trong 2 ngày giao dịch liên tiếp. Với việc giá cổ phiếu của Daesang tăng đột biến trong thời điểm đó, Im Se Ryung thu được lợi nhuận khoảng 32 tỷ won (601 tỷ đồng).