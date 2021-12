"Trò chơi con mực" chiến thắng ấn tượng tại giải thưởng điện ảnh Mỹ

Dân trí "Squid Game" (Trò chơi con mực) đã trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng hạng mục Series phim dài đột phá tại Lễ trao giải Gotham Independent Film Awards 2021 tại Mỹ.

Gotham Awards là lễ trao giải được tài trợ bởi IFP - tổ chức hỗ trợ phim độc lập lớn nhất nước Mỹ. Gotham có ý nghĩa quan trọng vì là lễ trao giải mở đầu cho loạt giải thưởng phim ảnh lớn tại nước Mỹ. Những phim chiến thắng tại Gotham là cơ sở đề dự đoán kết quả của các giải thưởng lớn như Oscars hay Emmys.

Ngày 30/11, bộ truyền hình 9 tập Trò chơi con mực (Squid Game) của Hàn Quốc do Netflix đầu tư sản xuất đã chiến thắng trong hạng mục Series phim dài đột phá tại Lễ trao giải Gotham Independent Film Awards lần thứ 31, được tổ chức tại New York (Mỹ).

Trò chơi con mực (Squid Game) của Hàn Quốc giành chiến thắng tại Lễ trao giải Gotham Independent Film Awards 2021 tại Mỹ, ngày 30/11.

Siêu phẩm truyền hình xứ Hàn đã vượt qua loạt đề cử tầm cỡ khác như The Underground Railroad của Amazon Studio, The Good Lord Bird It's A Sin của Showtime, Small Axe của Amazon Studio và The White Lotus của HBO Max.

Trước đó, nam chính của Trò chơi con mực - diễn viên Lee Jung Jae cũng được đề cử ở hạng mục Diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim mới. Tuy nhiên, anh đã để tuột chiến thắng vào tay Ethan Hawke và Tusso Mbedou dù được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải thưởng này trước lễ trao giải.

Giám đốc điều hành Cyron Pictures - Kim Ji Yeon, đạo diễn Hwang Dong Hyuk, cùng hai diễn viên chính Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon đã có mặt trên sân khấu nhận giải thưởng và chia vui với người hâm mộ.

Nam diễn viên Lee Jung Jae (trái) và người mẫu Jung Ho Yeon - hai ngôi sao sáng nhất của Trò chơi con mực tới Mỹ tham dự lễ trao giải.

Giám đốc điều hành Kim Ji Yeon phát biểu: "Sau khi Trò chơi con mực được phát hành vào ngày 17/9, một điều gì đó giống như phép màu đã xảy ra. Và trong đó, điều kỳ diệu nhất là sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới cho chương trình nhỏ bằng tiếng Hàn này.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất có thể tới những người hâm mộ Trò chơi con mực trên toàn thế giới. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của bộ phim giống như một thiên tài, các diễn viên và nhân viên từng làm việc với Trò chơi con mực đã thể hiện tinh thần đồng đội hoàn hảo".

Ngoài ra, đạo diễn Hwang Dong Hyuk của phim cũng bày tỏ: "Tôi đã viết kịch bản này vào năm 2009. Một số người cho rằng nó quá bạo lực và phi thực tế. Nhưng giờ đây, phim đã trở thành chương trình nổi tiếng nhất hành tinh. Cảm ơn các bạn rất nhiều, đây là một phép màu. Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn bạn đã xem và yêu thích chương trình của chúng tôi".

Trò chơi con mực là một trong những phim truyền hình ấn tượng nhất của Hàn Quốc trong năm 2021.

Ra mắt từ tháng 9/2021, bộ phim thuộc thể loại sinh tồn Trò chơi con mực, quy tụ dàn diễn viên tài năng của Hàn Quốc, đã ghi nhận một loạt kỷ lục với chính điện ảnh xứ Hàn và trên toàn thế giới.

Chỉ sau 3 tuần kể từ khi ra mắt, phim đã đứng đầu phim truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu với hơn 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày. Con số này nhiều hơn 2,6 lần so với một bộ phim truyền hình đình đám trước đó - Bridgerton phần 1.

Với thành công ngoài sức mong đợi và sự yêu mến của khán giả toàn cầu dành cho Trò chơi con mực, đạo diễn của phim Hwang Dong Hyuk đã xác nhận thực hiện phần hai của phim nhưng chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể.

Mi Vân

Theo Chosun