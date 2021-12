"Trò chơi con mực" nhận ba đề cử quan trọng tại Quả cầu vàng 2022

Ngày 14/12, Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) đã công bố danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 79. Đây là một giải thưởng thường niên quan trọng và có ý nghĩa với điện ảnh thế giới, được chia làm hai hạng mục gồm phim điện ảnh và phim truyền hình.

Trong đó, bộ phim truyền hình gây tiếng vang của Hàn Quốc trong năm 2021 - Trò chơi con mực (Squid Game) nhận được ba đề cử rất quan trọng, trong đó có hạng mục Phim truyền hình xuất sắc dành cho phim chính kịch.

Trò chơi con mực sẽ cạnh tranh với những bộ phim đình đám như Lupin, The Morning Show, Pose và Succession. Đây là lần đầu tiên một phim truyền hình Hàn Quốc lọt vào danh sách đề cử phim chính kịch của Quả cầu vàng.

Tại Quả cầu vàng 2020, bộ phim Hàn Quốc - Ký sinh trùng giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Trò chơi con mực ra mắt vào tháng 9/2021, nhanh chóng lập kỷ lục về tỉ suất người xem và trở thành hiện tượng toàn cầu. Bộ phim cũng được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh quốc tế như Gotham Awards, Hollywood Music in Media Awards, People's choice Awards và AFI Awards.

Nam diễn viên chính của phim - Lee Jung Jae được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong mảng phim truyền hình chính kịch và Nam diễn viên U80 - Oh Yeong Su được đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong hạng mục phim truyền hình.

Đối thủ của Lee Jung Jae là Brian Cox trong Succession, Billy Porter trong Pose, Jeremy Strong trong Succession và Omar Sy trong Lupin. Oh Yeong Su, người vào vai người chơi số 01 trong Trò chơi con mực, lần đầu được đề cử Quả cầu vàng và sẽ cạnh tranh với bốn gương mặt khác.

Năm 2021, nữ diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc - Youn Yuh Jung từng gây tiếng vang khi được đề cử Oscar, BAFTAs, Critic's Choice. Bà đã giành chiến thắng tại hầu hết các giải thưởng này trong đó, có giải Oscar dành cho Nữ phụ xuất sắc, với vai diễn trong bộ phim Minari.

Nam diễn viên U80 của Hàn Quốc - Oh Yeong Su nhận đề cử Nam phụ xuất sắc hạng mục phim truyền hình tại Quả cầu vàng 2022.

Việc Trò chơi con mực nhận những đề cử quan trọng tại Quả cầu vàng 2022 lại một lần nữa khẳng định ảnh hưởng cũng như vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trên thế giới.

Năm 2020, kể từ sau chiến thắng của Ký sinh trùng tại nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, trong đó có Oscar và Quả cầu vàng, điện ảnh Hàn Quốc ngày càng có tiếng nói và uy tín. Thành công của họ đến từ việc chịu làm mới mình, thử nghiệm những dạng phim họ chưa hề có kinh nghiệm.

Năm nay, Quả cầu vàng đã mở rộng phạm vi tranh giải khi đón nhận những bộ phim đến từ bên ngoài nước Mỹ. Năm 2021, đơn vị chủ trì Quả cầu vàng - HFPA từng bị chỉ trích thiếu tính đa dạng và phân biệt chủng tộc.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2022 sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tới.

Đề cử Quả cầu vàng 2022

Mảng điện ảnh

Phim xuất sắc (thể loại chính kịch)

Belfast

Dune

CODA

King Richard

The Power of the Dog

Phim xuất sắc (thể loại hài kịch, nhạc kịch)

Licorice Pizza

Tick, Tick... BOOM!

West Side Story

Cyrano

Don't Look Up

Nam diễn viên chính xuất sắc (thể loại chính kịch)

Javier Bardem (phim Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Will Smith (King Richard)

Mahershala Ali (Swan Song)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Nữ diễn viên chính xuất sắc (thể loại chính kịch)

Olivia Colman (phim The Lost Daughter)

Lady Gaga House of Gucci)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Nam diễn viên chính xuất sắc (thể loại hài, nhạc kịch)

Andrew Garfield (phim Tick, Tick... BOOM!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

Leonardo DiCaprio (Don't Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

Nữ diễn viên chính xuất sắc (thể loại hài kịch, nhạc kịch)

Alana Haim (phim Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Don't Look Up)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Marion Cotillard (Annette)

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Ben Affleck (phim The Tender Bar)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Aunjanue Ellis (phim King Richard)

Caitríona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Ruth Negga (Passing)

Kịch bản xuất sắc

Paul Thomas Anderson (phim Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Adam McKay (Don't Look Up)

Aaron Sorkin (Being the Ricardos)

Kenneth Branagh (Belfast)

Bài hát trong phim xuất sắc

Dos Oruguitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

Here I Am (Singing My Way Home) (phim Respect)

No Time to Die (No Time to Die)

Be Alive (King Richard)

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Compartment No. 6 (Phần Lan)

The Hand of God (Ý)

A Hero (Iran)

Parallel Mothers (Tây Ban Nha)

Drive My Car (Nhật Bản)

Phim hoạt hình xuất sắc

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Đạo diễn xuất sắc

Jane Campion (phim The Power of the Dog)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Steven Spielberg (West Side Story)

Kenneth Branagh (Belfast)

Denis Villeneuve (Dune)