Hé lộ dàn diễn viên toàn sao của bom tấn "Trò chơi con mực 2"

Ngày 29/6, loạt phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc - Trò chơi con mực đã công bố dàn diễn viên tham gia mùa 2. Đó là nữ thần tượng Jo Yu Ri, Won Ji An, Roh Jae Won, Won Ji An, Kang Ae Sim, Lee Jin Wook, Lee David, T.O.P (cựu thành viên nhóm Big Bang). Đây cũng là lần đầu T.O.P trở lại màn ảnh kể từ bộ phim Out of Control năm 2017.

Trước đó, Netflix cũng khiến khán giả phấn khích khi xác nhận Park Gyu Young được chọn vào vai nữ chính. Các diễn viên nổi tiếng của điện ảnh xứ kim chi như Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, đều xác nhận sẽ tham gia mùa 2.

Dàn diễn viên mới của "Trò chơi con mực" mùa 2 vừa được Netflix hé lộ (Ảnh: Netflix).

Những cái tên gây ấn tượng trong phần một gồm Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo cũng thông báo tiếp tục tham gia phần 2 của Trò chơi con mực.

Nam diễn viên Lee Jung Jae (người đóng vai chính Seong Gi Hun trong mùa một) cho biết, phần 2 xoay quanh chủ đề báo thù của Gi Hun với Hwang In Ho (Lee Byung Hun đóng) - kẻ chỉ huy và điều phối các trò chơi trong phần đầu.

Đạo diễn của mùa một - Hwang Dong Hyuk tiếp tục cầm trịch trong mùa 2 của Trò chơi con mực. Ngày 23/6 vừa rồi, dàn diễn viên và đạo diễn của phim đã có buổi gặp gỡ, nghiên cứu kịch bản.

Nhiều khán giả nhận định đội hình diễn viên của mùa 2 có danh tiếng hơn mùa đầu. Do vậy, Trò chơi con mực mùa 2 được nhà sản xuất kỳ vọng thành công hơn mùa một.

Được phát hành vào tháng 9/2021, chỉ sau một tháng ra mắt, Trò chơi con mực trở thành phim truyền hình dài tập ăn khách nhất Netflix, thu hút hơn 111 triệu người xem trên toàn thế giới.

Dàn diễn viên của "Trò chơi con mực" mùa 2 được khen ngợi chất lượng hơn mùa một (Ảnh: Allkpop).

Trò chơi con mực cũng chứng minh sức hút và thành công của điện ảnh xứ Hàn trên bản đồ điện ảnh thế giới. Phim đứng đầu danh sách chương trình truyền hình được xem nhiều nhất của nền tảng trực tuyến Netflix tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ. Tác phẩm có phụ đề 31 ngôn ngữ, lồng 13 thứ tiếng.

Theo New York Times, hơn 14 tỷ video với từ khóa Squid Game (Trò chơi con mực) xuất hiện trên Tiktok kể từ phim công chiếu. Dàn diễn viên, nội dung phim, quá trình thực hiện Trò chơi con mực mùa một đều trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, Trò chơi con mực mùa đầu tiên còn giành một số giải thưởng điện ảnh quốc tế và đưa dàn diễn viên của phim đến với Hollywood. Phim giành một giải Quả cầu vàng dành cho Nam phụ xuất sắc, giải SAGs dành cho Nam chính xuất sắc và Nữ chính xuất sắc cùng 14 đề cử tại giải thưởng truyền hình Emmy.

Trò chơi con mực mùa 2 dự kiến khởi quay vào mùa hè năm nay và ra mắt khán giả vào năm 2024. Theo Spotv News, tổng chi phí sản xuất của tác phẩm này lên tới hơn 100 tỷ won (gần 1.800 tỷ đồng).