Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ không có "Táo quân"?

Thông thường, vào cuối tháng 12 hằng năm, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm do VTV giao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất đã hoàn tất kịch bản, bắt đầu tập hợp nghệ sĩ và bước vào giai đoạn luyện tập cho đợt ghi hình sát Tết Nguyên đán.

Các buổi ghi hình thường diễn ra vào đầu tháng 1 của năm mới (dương lịch) tại địa điểm quen thuộc là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía VFC vẫn chưa có thông báo hay cập nhật chính thức nào về tiến độ sản xuất, khiến khán giả không khỏi tò mò và chờ đợi.

Chương trình "Táo quân 2025" (Ảnh: VTV).

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung cũng bất ngờ đăng 6 câu thơ về Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Những vần thơ dí dỏm nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Vân Dung viết: “Giả dụ không có Táo quân/ Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê/ Báo cáo, cà khịa, khen chê/ Các Táo ai cũng đam mê nhiệt tình/ Cưỡi cá chép lên Thiên Đình/ Bật nhạc là anh em mình quẩy luôn!”.

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Vân Dung, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ sự băn khoăn và tò mò về sự hiện diện của Táo quân năm nay.

Với đa số khán giả, đây không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong những đêm giao thừa.

Nhiều người thừa nhận rằng, cả năm bận rộn không xem tivi, nhưng đêm giao thừa nhất định phải quây quần cùng gia đình để đợi chờ những tiếng cười trào phúng.

Đáp lại bằng những dòng thơ, tài khoản Hà Thái Nguyên viết: "Chị đừng có báo tin buồn/ Táo quân mà vắng cánh chuồn lại treo/ Dẫu cho thiếu - đủ, giàu - nghèo/ Táo quân mà có Tết theo về nhà”.

Trong khi đó, bạn Dương Ngà khẳng định rằng, suốt hơn 20 năm qua, Táo quân đã trở thành biểu tượng của Tết không kém gì bánh chưng, dưa hành.

Độc giả Chu Pa Ki cũng bày tỏ niềm hy vọng dàn nghệ sĩ gạo cội như Chí Trung, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung… sẽ tiếp tục đồng hành, bởi năm nay có rất nhiều vấn đề xã hội nóng hổi để làm Táo quân.

Á hậu Ý Lan - bạn gái NSƯT Chí Trung - cũng bày tỏ: “Năm nay có nhiều biến động, rất mong các Táo lên chầu chị ơi”.

Tất cả đều gửi gắm lời chúc sức khỏe và mong mỏi các nghệ sĩ sẽ tiếp tục giữ lửa để chương trình mãi là nhịp cầu nối Tết đến với mọi nhà.

Trước những băn khoăn của khán giả, phóng viên Dân trí đã liên hệ Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tìm thông tin chính thức.

Đại diện Ban cho biết, do Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến muộn hơn so với những năm gần đây, nên ê-kíp được giao thực hiện Táo quân - Gặp nhau cuối năm đang chuẩn bị và tính toán một số phương án kịch bản để trình lãnh đạo Đài xem xét.

Dù vậy, vị này cũng cho hay khả năng cao chương trình Táo quân theo fomat (định dạng) truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, VTV có thể triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế.

“Hiện Ban Văn hóa - Giải trí vẫn xem xét các phương án để tìm ra lựa chọn khả thi và tối ưu nhất. Đài vẫn đang bàn bạc. Chúng tôi sẽ sớm thông tin khi có quyết định cuối cùng”, đại diện Ban Văn hóa - Giải trí nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSƯT Chí Trung - gương mặt Táo đời đầu, gắn bó nhiều năm với chương trình Gặp nhau cuối năm - cho biết đến thời điểm này anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan việc Táo quân không được thực hiện trong mùa Tết năm nay.

Tuy nhiên, Táo Giao thông Chí Trung cũng nhận định chương trình có thể sẽ nhiều sự thay đổi.

Trước một số tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, NSƯT Chí Trung khuyến cáo khán giả thận trọng với các fanpage, kênh thông tin không có kiểm chứng.

Anh dẫn ví dụ việc gần đây xuất hiện hình ảnh NSND Công Lý trong dàn Táo, nhưng đó là tư liệu từ nhiều năm trước, không phản ánh tình trạng hiện tại.

NSƯT Chí Trung cũng cho biết NSND Công Lý vẫn đang trong quá trình điều trị, tập trung chăm sóc sức khỏe. Hiện chưa có cập nhật nào về việc nghệ sĩ đảm nhận vai “Cô Đẩu” sẽ trở lại Táo quân trong dịp Tết 2026.

Một cảnh trong chương trình "Làng Vũ Đại thời hội nhập" (Ảnh: VTV).

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019.

Tuy nhiên, đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình được thay thế bằng phiên bản mới Làng Vũ Đại thời hội nhập, phát sóng số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết).

Khác với Táo quân - vốn tổng kết và đối thoại các vấn đề nóng trong năm - phiên bản này chỉ điểm qua một số câu chuyện dân sinh, hiện tượng truyền thông xã hội, đặt trọng tâm vào hành trình “đổi đời” của làng Vũ Đại trong bối cảnh hội nhập.

Đó là câu chuyện phát triển du lịch, làm kinh tế và thay đổi diện mạo đời sống nông thôn, được kể bằng ngôn ngữ sân khấu và hệ nhân vật quen thuộc từ văn học, điển tích dân gian.

Đây cũng là lần đầu chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Bên cạnh đó, Làng Vũ Đại thời hội nhập vẫn quy tụ nhiều gương mặt gắn bó với Gặp nhau cuối năm như NSND Quốc Khánh (vai Lão Hạc), NSND Xuân Bắc (vai Xuân tóc đỏ), NSƯT Quang Thắng (vai Mõ), NSND Tự Long (vai Nô), NSƯT Chí Trung (ông hoàng truyền thông), nghệ sĩ Vân Dung (vai Thị Màu) cùng dàn nghệ sĩ trẻ như Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng…

Sau mùa Tết 2020, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm trở lại với nhiều thay đổi về nội dung và nghệ sĩ dù vẫn giữ hình thức báo cáo cuối năm.