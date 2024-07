Ca sĩ Đức Tuấn gỡ hình ảnh đứng ngồi trên mái nhà phố cổ Hội An

Trước những bình luận chỉ trích mình, Đức Tuấn cũng phản hồi: "Không phải nhà nào trong phố cổ cũng thuộc di tích. Mái nhà Tuấn đứng chụp không phải nhà cổ và được xây dựng với mục đích để chụp ảnh".

Trao đổi với phóng viên Dân trí về ý kiến của ca sĩ Đức Tuấn, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An - khẳng định: "Đã là nhà trong phố cổ thì nằm trong quần thể kiến trúc của di sản thế giới".

Ca sĩ Đức Tuấn đã gỡ những tấm hình đứng ngồi trên mái ngói âm dương của một ngôi nhà ở phố cổ Hội An (Ảnh: FBNV).

Cũng theo lãnh đạo thành phố Hội An, sau khi xác minh, ngôi nhà nơi ca sĩ Đức Tuấn chụp hình là ở số nhà 166 Trần Phú, thành phố Hội An.

"Ngôi nhà này đã bị lập biên bản nhiều lần, đã bắt làm lan can nhưng ca sĩ Đức Tuấn trèo qua lan can để chụp hình. Trước mắt, chúng tôi đang cho kiểm tra, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ trang trí trên sân thượng, làm biên bản cam kết", lãnh đạo thành phố Hội An thông tin thêm.

Lãnh đạo thành phố Hội An cũng cử cán bộ xác minh, tham mưu, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính cá nhân vi phạm.

Như Dân trí đưa tin, chiều 10/7, ca sĩ Đức Tuấn đăng hơn 30 hình ảnh chụp tại Hội An, trong số đó có 3-4 hình ảnh anh đứng, ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An. Những hình ảnh này đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội, đặc biệt là với những người dân Hội An.