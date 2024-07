Ca sĩ Đức Tuấn đứng chụp hình trên mái nhà phố cổ Hội An gây phẫn nộ

Bộ ảnh được ca sĩ Đức Tuấn đăng trên trang cá nhân vào chiều 10/7 với hơn 30 tấm ảnh do ca sĩ này chụp tại Hội An, trong số đó có 3-4 hình ảnh chụp ca sĩ Đức Tuấn đang đứng, ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Bộ ảnh kèm theo nội dung: "Mời cả nhà xem trọn bộ ảnh Tuấn vừa chụp tại phố cổ Hội An, một địa điểm mà đi mãi vẫn không thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi này. Sự kết hợp với bộ áo dài trong bộ sưu tập mới của chị Trịnh Hoàng Diệu càng làm tăng thêm sự quyến rũ của bộ ảnh lần này".

Tấm hình thể hiện ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái ngói âm dương một ngôi nhà ở phố cổ Hội An (Ảnh: FBNV).

Trong phần bình luận, nhiều người khen ca sĩ Đức Tuấn có bộ ảnh đẹp, ở chiều ngược lại, nhiều người không đồng tình với một số hình ảnh của ca sĩ này đứng, ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Một số bình luận phản đối ca sĩ này đứng, ngồi chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An đã được gỡ bỏ.

"Những bức ảnh đứng, ngồi trên mái ngói phố cổ vừa mang tính nhạy cảm, mạo hiểm, vừa thể hiện sự thiếu ý thức tôn trọng di sản", một ý kiến nêu.

Ý kiến khác trên trang của ca sĩ: "Anh là người của công chúng, người có học và hiểu biết, sao anh lại làm vậy trên một di sản nhân loại. Trước khi làm gì, cần cân nhắc để cho người khác coi trọng mình"...

Sau khi xem những bức ảnh này, nhiều người dân Hội An, yêu phố cổ Hội An cũng bày tỏ quan điểm phản đối.

Anh P.C.Đ., một người dân địa phương cho rằng, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Các công trình kiến trúc của phố cổ được bảo vệ và trùng tu theo quy trình nghiêm ngặt.

Một viên ngói, que gỗ, cục gạch khi sửa chữa, trùng tu di tích cũng phải tính toán rất kỹ, làm sao đó để bảo tồn tính nguyên vẹn, chân xác của di tích.

"Vậy mà anh mặc áo dài đen, leo lên nóc nhà phố cổ, đứng, ngồi trên mái ngói âm dương để chụp hình. Thế đứng rất hiên ngang, mạnh bạo như những vai nam chính trong phim cổ trang trước giờ xung trận. Mới nhìn thì đẹp thật, nếu đó là phim trường. Còn đằng này, đây là Di sản Văn hóa thế giới, thưa ca sĩ", anh Đ. bày tỏ.

Đây là lần đầu tiên, một người có tầm ảnh hưởng giới trẻ ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An để chụp hình (Ảnh: FBNV).

Sáng 11/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định hành vi này của ca sĩ Đức Tuấn không thể chấp nhận được.

"Dù bất cứ mái ngói nào cũng vậy, anh không thể đứng trên đó chụp hình. Chưa nói đây là Di sản văn hóa thế giới. Mọi hành vi cử chỉ, bôi bẩn di sản đã vi phạm rồi.

Hội An là Di sản Văn hóa thế giới, mọi họa tiết, cấu kiện, vật thể hay phi vật thể đều rất nhạy cảm. Anh phải biết trân trọng nó, nâng niu, gìn giữ nó, góp phần làm đẹp cho di sản, chứ anh không thể "chà đạp", đứng trên di sản để tôn vinh tài năng hay vẻ đẹp rất tùy tiện của anh được. Nói tóm lại đây là hành vi phản cảm".

Ông Nguyễn Văn Lanh đề nghị ca sĩ Đức Tuấn xem lại, không nên tái diễn dù bất cứ ở đâu, không chỉ riêng Hội An.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng cho hay, đã cho cán bộ văn hóa xác minh chủ nhà là ai, vì sao lại để tình trạng này xảy ra, hành vi của ca sĩ này có làm bể ngói hay không?