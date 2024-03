Bạn trai Han So Hee gượng gạo dự sự kiện giữa ồn ào tình tay ba

Ngày 19/3, nam diễn viên Ryu Jun Yeol thu hút cánh phóng viên khi tham dự sự kiện thời trang ở Seoul (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên tài tử Reply 1988 lộ diện công khai trước công chúng sau khi vướng ồn ào tình cảm giữa Han So Hee, Hyeri.

Ryu Jun Yeol xuất hiện thời trang nhưng biểu cảm không vui vẻ. Anh nhanh chóng di chuyển trên thảm đỏ, tạo dáng rồi vẫy chào phóng viên. Anh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới đời tư.

Ryu Jun Yeol dự sự kiện thời trang tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 19/3 (Ảnh: Osen).

Ryu Jun Yeol né tránh những câu hỏi của phóng viên (Ảnh: Spotvnews).

Loạt hình ảnh mới nhất của Ryu Jun Yeol được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trang báo của châu Á. Trước đó, Ryu Jun Yeol hứng chỉ trích khi cúi gằm mặt, né tránh ống kính của giới săn tin khi có mặt ở sân bay Hàn Quốc, sau kỳ nghỉ sóng gió tại Hawaii cùng Han So Hee.

Chuyện tình tay ba của Han So Hee, Hyeri và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm truyền thông châu Á sau khi Han So Hee bị phát hiện hẹn hò với Ryu Jun Yeol tại Hawaii (Mỹ). Sau khi phủ nhận, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bất ngờ thừa nhận đang tìm hiểu.

Việc phủ nhận rồi thừa nhận của cặp đôi khiến người hâm mộ mất lòng tin, nghi ngờ Han So Hee và Ryu Jun Yeol nói dối. Han So Hee liên tục bị chỉ trích là người thứ ba trong mối quan hệ, trong khi Ryu Jun Yeol bị cáo buộc thiếu chung thủy, không dứt khoát với tình cũ, nữ diễn viên Hyeri.

Ryu Jun Yeol và Han So Hee bị bắt gặp hẹn hò tại Hawaii (Ảnh: Dispatch).

Trước phản ứng của dư luận, Han So Hee phải tạm khóa trang cá nhân. Dù Hyeri đã lên tiếng giải thích mối quan hệ giữa cô và Ryu Jun Yeol nhưng làn sóng chỉ trích tài tử Reply 1988 vẫn chưa kết thúc. Ryu Jun Yeol và Hyeri từng có chuyện tình đẹp, được công chúng ủng hộ gần 7 năm trước khi thông báo chia tay vào tháng 11/2023.

Trong khi cả Han So Hee và Hyeri đều lên tiếng về vụ việc, đối mặt với người hâm mộ thì Ryu Jun Yeol lại lựa chọn cách im lặng. Ngoại trừ bài đăng của chính công ty quản lý xác nhận Ryu Jun Yeol và Han So Hee đang hẹn hò, tài tử nổi tiếng xứ kim chi hoàn toàn im lặng.

Nam diễn viên liên tục hứng chỉ trích của cộng đồng mạng khi không xử lý chuyện tình cảm thấu đáo, để 2 người phụ nữ liên quan tới anh đều phải đối mặt với áp lực dư luận.

Trước bê bối tình cảm, Ryu Jun Yeol được xem là một viên ngọc sáng của điện ảnh xứ Hàn với khả năng diễn xuất đa dạng, giành nhiều giải thưởng uy tín. Tài tử sinh năm 1986 được xem là ngôi sao đặc biệt của làng giải trí xứ Hàn bởi tự vươn lên bằng thực lực mà không nhờ ngoại hình xuất sắc.

Thành công của bộ phim Reply 1988 vào năm 2015 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ryu Jun Yeol. Vai diễn mang đến cho nam diễn viên sinh năm 1986 giải Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2015, Nam diễn viên mới xuất sắc tại Asia Artist Awards 2015.

Ryu Jun Yeol và Hyeri từng có mối tình dài 7 năm (Ảnh: Newsen).

Từ đây, Ryu Jun Yeol xây dựng thương hiệu riêng bằng lối diễn xuất đa dạng, gần gũi trong các tác phẩm như Lucky Romance, The Producers... Tiếp đó, Ryu Jun Yeol tỏa sáng trên màn ảnh rộng, ghi dấu ấn trong các dự án như The King, A Taxi Driver, Believer...

Đặc biệt, A Taxi Driver là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2017, phá hàng loạt kỷ lục, trở thành phim Hàn Quốc thứ 10 trong lịch sử có hơn 12 triệu lượt người xem. Vai diễn này còn mang về cho Ryu Jun Yeol đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh 2017.

Năm 2023, Ryu Jun Yeol khẳng định vị thế trong làng giải trí nhờ vai diễn trong Dạ điểu và giành danh hiệu Ảnh đế Baeksang mảng điện ảnh năm 2023. Theo Naver, nam diễn viên sở hữu khoảng 17 triệu USD nhờ thu nhập từ việc đóng phim, các hợp đồng quảng cáo và kinh doanh bất động sản.