Han So Hee: Cá tính nổi loạn và cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp

Ngày 15/3, mối quan hệ tình cảm giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi cặp sao bị phát hiện hò hẹn tại Hawaii (Mỹ). Tuy nhiên, công ty quản lý của Han So Hee đã phủ nhận và giải thích đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ.

Han So Hee đối mặt với làn sóng chỉ trích khi xác nhận hẹn hò với tài tử Ryu Jun Yeol (Ảnh: News).

Han So Hee cũng có động thái phản ứng, phủ nhận cô là người thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Cô viết: "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu tranh bạn trai của ai khác, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm".

Nhưng chỉ sau đó một ngày, ngọc nữ xứ Hàn bất ngờ thừa nhận chuyện tình với Ryu Jun Yeol, gửi lời xin lỗi tình cũ của bạn trai. Bài đăng phủ nhận là người thứ ba của mỹ nhân xứ Hàn cũng được cô xóa bỏ trên trang cá nhân.

Trong bài đăng xác nhận hẹn hò, Han So Hee giải thích, cô và Ryu Jun Yeol bắt đầu mối quan hệ khi anh đã chia tay người cũ, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri.

Han So Hee bày tỏ: "Chúng tôi gặp nhau ở buổi triển lãm. Tôi đến đó để xem triển lãm thông qua một người bạn là nhiếp ảnh gia, và tôi nghe nói có thể chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau nên tôi ghé qua để chào hỏi.

Chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm từ đầu năm 2024, khi đó anh Ryu đã chấm dứt với người cũ từ đầu năm 2023, tháng 11 năm ngoái thì mới có báo đăng xác nhận. Dựa trên thực tế này, tôi đã xác nhận tình cảm của mình và tiếp tục mối quan hệ".

Han So Hee là ngôi sao Hàn Quốc được cả nam và nữ yêu thích (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố này, cư dân mạng đã tố Han So Hee nói dối về thời gian Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay. Tờ News1 liên hệ với công ty quản lý của Hyeri và Ryu Jun Yeol vào tháng 9/2023 để hỏi về tin đồn chia tay. Thời điểm đó, cả hai bên phủ nhận.

Tháng 11/2023, Jun Yeol và Hyeri vẫn còn đăng ảnh dùng ốp điện thoại đôi màu xanh lá. Vài ngày sau đó, cặp đôi mới chính thức xác nhận tin chia tay, kết thúc chuyện tình 7 năm với báo giới. 2 ngày sau đó, Han So Hee đăng ảnh đến xem triển lãm của Ryu Jun Yeol và đây được xem là thời điểm nữ diễn viên bắt đầu chuyện tình với Ryu Jun Yeol.

Cư dân mạng xã hội Hàn Quốc cũng phát hiện ra, Han So Hee và Ryu Jun Yeol không phải quen biết bắt đầu từ triển lãm cuối năm 2023. Họ đã gặp nhau tại một sự kiện hồi năm 2021. Từ những chứng cứ này, cư dân mạng buông lời nặng nề dành cho Han So Hee, tiếp tục buộc tội cô là người thứ ba trong mối quan hệ.

Hiện tại, Han So Hee đã xóa bình luận về thông tin cô "đọc được bài báo chia tay của Ryu Jun Yeol và Hyeri hồi tháng 6 năm ngoái" sau khi bị nghi ngờ nói dối. Hành động liên tục thay đổi phát ngôn, xóa bỏ bài đăng, bình luận của Han So Hee khiến cư dân mạng tranh cãi, nghi ngờ mỹ nhân Hàn Quốc đang nói dối.

Han So Hee theo đuổi phong cách nổi loạn và cá tính (Ảnh: Instagram).

Han So Hee cũng nổi tiếng là một nữ nghệ sĩ có nhiều phát ngôn thẳng thắn (Ảnh: Instagram).

Về phía Ryu Jun Yeol, thông qua công ty quản lý, anh công khai mối quan hệ tình cảm với Han So Hee vào ngày 16/3 và tuyên bố khởi kiện những bên tung tin không đúng về anh.

Han So Hee (SN 1994), kém Ryu Jun Yeol 8 tuổi. Cô được xem là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi).

Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Cô đang là mỹ nhân xứ Hàn được các thương hiệu thời trang quốc tế yêu thích.

Ngoại hình xinh đẹp, thanh thoát, sự cá tính, phong cách bất cần của Han So Hee giúp cô thu hút cả nam giới và nữ giới. Tại Hàn Quốc, ngôi sao thế hệ 9X được xem là cá tính có một không hai. Người đẹp không ngại xăm hình, bấm khuyên mũi, khuyên môi, từng có những hình ảnh nổi loạn trong quá khứ...

Việc bị phát hiện phát ngôn không đúng, trực tiếp đáp trả cư dân mạng của Han So Hee khiến cô rơi vào cuộc khủng hoảng truyền thông lớn trong sự nghiệp (Ảnh: Instagram).

Trở thành người có sức ảnh hưởng, Han So Hee nỗ lực thay đổi bản thân, xây dựng hình tượng và phát triển theo hướng tích cực. Nữ diễn viên vẫn thẳng thắn sau khi nổi tiếng, nhưng đã tiết chế hơn và bỏ đi thói xấu. Đây là lý do Han So Hee được khán giả trẻ theo dõi.

Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, danh tiếng của Han So Hee đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nữ diễn viên bị chỉ trích nói dối, cáo buộc là người thứ ba trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, những phát ngôn trong quá khứ của cô liên quan tới chuyện tình cảm cũng liên tục được cư dân mạng "đào xới".

Tờ Naver nhận định, cuộc khủng hoảng truyền thông lần này với Han So Hee khá nặng nề. Trong khi công ty quản lý tìm cách dập tan bão dư luận bằng phát ngôn cầm chừng thì Han So Hee lại có nhiều động thái ồn ào, tự đẩy bản thân vào rắc rối. Hiện, mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập những bình luận tiêu cực dành cho Han So Hee.