Phản ứng gây chú ý của Han So Hee và Hyeri giữa tin đồn tình tay ba ồn ào

Han So Hee tuyên bố khởi kiện, mở lại tài khoản cá nhân

Ngày 18/3, Chosun Ilbo đưa tin công ty quản lý của Han So Hee đã đưa ra quan điểm về scandal tình cảm gây chấn động làng giải trí xứ Hàn những ngày qua. Trong thông cáo gửi đến công chúng, công ty quản lý Han So Hee tuyên bố sẽ khởi kiện người đăng bài bịa đặt ác ý đời tư, có hành vi làm tổn hại danh tiếng của minh tinh My Name.

Han So Hee tuyên bố sẽ kiện những bên tung tin không đúng về đời tư của cô (Ảnh: Newsen).

Cũng trong thông báo gửi người hâm mộ và truyền thông, công ty quản lý cho biết Han So Hee đang gặp vấn đề tâm lý sau nhiều ngày liên tiếp bị dân mạng tấn công bằng bình luận ác ý, những bình luận nhằm bôi nhọ đời tư nữ diễn viên.

Thông cáo có đoạn viết: "Han So Hee là một diễn viên. Cô ấy rất biết ơn sự quan tâm của công chúng và luôn cố gắng đáp lại trọn vẹn tình yêu cũng như sự ủng hộ đã nhận được từ nhiều người.

Tuy nhiên, trước khi trở thành diễn viên, với tư cách là một con người, cô ấy đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tinh thần khi phải đối diện với những bài viết mang tính suy đoán và bình luận ác ý được viết trên không gian mạng.

Về vấn đề này, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ để chống lại những người làm hoen ố hoặc gây tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ, bất kể mức độ nghiêm trọng của nội dung độc hại.

Công ty chúng tôi và Han So Hee sẽ nhìn lại và suy ngẫm sâu sắc về những điều khiến mọi người lo lắng khi cô ấy công khai mối quan hệ tình cảm. Đồng thời, công ty quản lý chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp nữ diễn viên đi đúng hướng".

Hình ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol tại Hawaii (Ảnh: Dispatch).

Cũng trong ngày 18/3, Han So Hee đã mở lại tài khoản cá nhân có hơn 17,7 triệu người theo dõi. Động thái của nữ diễn viên khiến công chúng bàn tán xôn xao. Trước đó, cô phải xóa nhiều bài đăng và chuyển tài khoản về chế độ riêng tư vì những bình luận công kích từ người hâm mộ.

Không chỉ trang cá nhân, Han So Hee còn ẩn, xóa toàn bộ bài viết trên blog, trong đó có cả bài xác nhận tình cảm với Ryu Jun Yeol. Việc tạm dừng hoạt động các trang mạng xã hội của Han So Hee được cho là để tránh làn sóng công kích từ cộng đồng mạng, để ngăn chặn bản thân đưa ra những bình luận gây tranh cãi.

Bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - Hyeri bất ngờ xin lỗi

Chiều 18/3, trên trang cá nhân, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hyeri có bài đăng trên trang cá nhân. Trong đó, cô gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhắc đến dòng trạng thái "Thật thú vị" của bản thân 2 ngày trước.

Trong tâm thư, cô viết: "Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì những đồn đoán, tranh cãi nảy sinh do cảm xúc cá nhân của tôi trong những ngày qua. Tôi không nghĩ, mỗi hành động nhỏ của bản thân lại có tác động lớn đến vậy. Tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai bị tôi làm ảnh hưởng.

Ngày 18/3, Hyeri có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân (Ảnh: Esquire).

Tháng 11 năm ngoái, một bài báo xuất hiện về việc chúng tôi đã chấm dứt mối quan hệ nhiều năm. Đây không phải là một quyết định được đưa ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Thậm chí, ngay sau khi tin tức chia tay của chúng tôi được công bố, cả hai đã có cuộc nói về việc hãy đối thoại nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không có bất kỳ liên lạc hay gặp gỡ nào kể từ cuộc trò chuyện đó.

Sau khi đọc bài báo mới vào 4 tháng sau, cảm xúc của tôi lúc đó là của Lee Hyeri chứ không phải nữ diễn viên Lee Hyeri. Tôi xin lỗi đã gây ảnh hưởng tới mọi người do cảm xúc lúc đó.

Tôi không thể nói cho mọi người biết nguyên nhân hành vi của tôi mấy ngày qua là vì cuộc trò chuyện của chúng tôi quá riêng tư. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi mệt mỏi hơn.

Tôi cũng xin lỗi nếu điều này làm mọi người bối rối. Từ giờ, tôi sẽ cẩn thận hơn trong phát ngôn và hành động. Xin cảm ơn. (Bài đăng này sẽ sớm bị xóa. Cảm ơn các bạn)".

Hyeri ra mắt làng giải trí trong vai trò là thành viên nhóm nhạc nữ Girl's Day. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách nóng bỏng là một trong những ca sĩ thần tượng Kpop nhận được nhiều sự quan tâm khi lấn sân sang diễn xuất.

Song, sự nghiệp phim ảnh của Hyeri chưa có nhiều ấn tượng nào khác ngoài Reply 1988. Ngoài Reply 1988, cô góp mặt trong một số bộ phim như Cặp đôi cảnh sát, Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Hoa nở nhớ trăng, Quản gia 100 won…

Cô từng có chuyện tình nhiều năm đáng ngưỡng mộ với tài tử Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 11 năm ngoái. Trong chuyện tình tay ba, Hyeri được cho là nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ.