Han So Hee và tình mới buồn bã trong loạt ảnh hẹn hò mới được hé lộ

Ngày 15/3, mối quan hệ tình cảm giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi cặp sao bị phát hiện hò hẹn tại Hawaii (Mỹ). Tuy nhiên, công ty quản lý của Han So Hee và bản thân nữ diễn viên đã phủ nhận và giải thích đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ.

Chỉ một ngày sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều bất ngờ thừa nhận mối quan hệ sau khi bị cộng đồng mạng đưa ra loạt chứng cứ hẹn hò. Ngay lập tức, họ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ kim chi, bị chỉ trích nói dối.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol hứng bão dư luận vì chuyện tình cảm (Ảnh: News).

Hiện tại, Han So Hee phải xóa các bài đăng liên quan tới vụ việc, đóng trang cá nhân và mất đi lượng người theo dõi lớn. Bản thân Ryu Jun Yeol, anh cũng phải chịu sức ép lớn từ công chúng vì chuyện tình của nam diễn viên và Han So Hee được cho là bắt đầu khi anh chưa hoàn toàn chia tay bạn gái cũ, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri.

Ngày 17/3, Ryu Jun Yeol đã xuất hiện ở sân bay ở Hàn Quốc sau chuyến đi nghỉ dưỡng ở Hawaii sóng gió. Nam diễn viên được cho là đã đổi vé để về sớm. Có mặt tại sân bay, Jun Yeol đeo khẩu trang, mặc áo trùm đầu, cúi mặt, tránh né các câu hỏi của phóng viên liên quan đến đời tư.

Một nguồn tin cho hay, Han So Hee quyết định chuyển tài khoản cá nhân về chế độ riêng tư sau khi bị cư dân mạng chỉ ra một loạt dấu hiệu chung sống với bạn trai mới từ tháng 12/2023, chưa đầy một tháng sau khi Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ - Hyeri - công khai tin chia tay.

Ryu Jun Yeol cúi gằm mặt khi trở về Hàn Quốc, ngày 17/3 (Ảnh: Newsen).

Sáng 18/3, trang tin Dispatch tiếp tục tung ra loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi Han So Hee và Ryu Jun Yeol tại Mỹ. Được biết, những hình ảnh này được chụp vào ngày 16/3, một ngày sau khi tin hẹn hò của cặp đôi bị truyền thông Hàn Quốc "khui ra".

Trong buổi hẹn, Han So Hee liên tục cúi đầu nhìn điện thoại, còn Ryu Jun Yeol nhìn Han So Hee trong im lặng. Suốt chặng đường về khách sạn, bầu không khí u ám bao trùm lên cặp tình nhân. Đi cùng họ là một vài người bạn. Theo nguồn tin của Dispatch, buổi hẹn hò không hề vui vẻ.

Ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol tại Hawaii, ngày 16/3, vừa được Dispatch công bố (Ảnh: Dispatch).

Cặp đôi trông khá căng thẳng khi tin tức hẹn hò của họ trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn (Ảnh: Dispatch).

Han So Hee và Ryu Jun Yeol hầu như không nói chuyện trong suốt buổi gặp gỡ (Ảnh: Dispatch).

Trước khi trở thành nhân vật chính trong chuyện tình tay ba gây chấn động làng giải trí xứ Hàn, tài tử Ryu Jun Yeol từng có tình yêu đẹp kéo dài 7 năm với người đồng nghiệp, Hyeri.

Cặp đôi nên duyên nhờ đóng chung phim Reply 1988. Trong phim, nhân vật của Hyeri không chọn ở bên nhân vật của Ryu Jun Yeol. Nhưng ở ngoài đời, 2 diễn viên lại thành đôi trong sự kinh ngạc của công chúng.

Trong giai đoạn bên nhau, Ryu Jun Yeol và Hyeri luôn động viên, hỗ trợ đối phương trong sự nghiệp. Nam diễn viên họ Ryu trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn gái cũ, trong khi mỹ nhân sinh năm 1994 luôn khẳng định, cô may mắn tìm được một nửa đích thực.

Chuyện tình đẹp của họ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của công chúng vào tháng 11/2023. Sau khi chia tay, Hyeri vẫn theo dõi Ryu Jun Yeol và có động thái đăng ảnh ủng hộ triển lãm của anh.

Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ Hyeri từng có chuyện tình 7 năm (Ảnh: Osen).

Tuy nhiên, ngày tin tức hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol bùng nổ trên mặt báo, cựu thành viên của nhóm Girls' Day đã quyết định hủy theo dõi bạn trai cũ và đăng dòng trạng thái úp mở "Thật thú vị" trên trang cá nhân.

Cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện, Han So Hee từng đến triển lãm của Ryu Jun Yeol vào tháng 11 năm ngoái, chỉ 2 ngày sau khi cặp đôi Reply 1988 công bố chia tay. Điều này làm dấy lên nghi vấn Han So Hee là người thứ ba chen vào chuyện tình của Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Theo Han So Hee, cô và Ryu Jun Yeol đã gặp nhau tại triển lãm ảnh của nam diễn viên thông qua một người bạn là nhiếp ảnh gia. Sau đó, chuyện tình cảm của họ được nữ diễn viên họ Han tiết lộ phát triển vào đầu năm 2024. Minh tinh của My name cũng phủ nhận bản thân là người thứ ba trong chuyện tình cảm và gửi lời xin lỗi bạn gái cũ của bạn trai.

Tuy nhiên, hiện tại, những bài đăng thanh minh và phủ nhận chuyện làm người thứ ba của Han So Hee đều đã biến mất. Nữ diễn viên cũng không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào từ ngày 17/3.

Chỉ trong vài ngày, từ minh tinh thế hệ 9X được yêu thích, ngôi sao sinh năm 1994 trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội, bị nhiều người chỉ trích tiểu tam và nói dối.

Về phần Ryu Jun Yeol, anh vẫn giữ im lặng và để công ty quản lý lên tiếng. Thông qua công ty quản lý, nam diễn viên thừa nhận hẹn hò với Han So Hee nhưng tuyên bố khởi kiện những bên tung tin không đúng về đời tư của anh. Giống Han So Hee, Ryu Jun Yeol cũng hứng lời trách mắng từ dư luận xứ Hàn khi đẩy hai người phụ nữ vào tâm bão bàn tán.

Han So Hee đã phải chuyển trang cá nhân về chế độ riêng tư trước bão dư luận (Ảnh: News).

Han So Hee (SN 1994), kém Ryu Jun Yeol 8 tuổi. Cô được xem là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi).

Trước scandal tình cảm, Han So Hee là ngôi sao mới của làng giải trí xứ Hàn khi được xem là biểu tượng nhan sắc, gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế ưu ái.

Ryu Jun Yeol (SN 1986) được xem là một trong những tài tử tài năng của làng phim xứ kim chi. Tên tuổi của anh gắn với các bộ phim nổi tiếng như Reply 1988, Lucky Romance, Lost...

Năm 2023, nhờ vai diễn trong Dạ điểu, Ryu Jun Yeol thắng giải Nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang 2023. Được biết, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang tham gia bộ phim kinh dị Delusion.