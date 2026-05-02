Xe nhích từng đoạn, người chật kín bãi biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ

Xe nhích từng đoạn, du khách kín bãi biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ (Video: Hoàng Lam).

Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và 2 ngày nghỉ cuối tuần thời tiết khá thuận lợi cho ngành du lịch biển khi nắng nóng, nhiệt độ trung bình 35-38 độ C. Rất đông du khách đã đến biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, Nghệ An) để "giải nhiệt", thưởng thức hải sản.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó trưởng Phòng Văn hóa phường Cửa Lò, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, trung bình mỗi ngày Cửa Lò đón khoảng 5 vạn du khách, riêng ngày 1/5 có khoảng gần 10 vạn du khách. Du khách chật kín các bãi biển, trải dài nhiều kilomet. Trong ảnh là dòng phương tiện nhích từng chút trên đường Bình Minh (phường Cửa Lò) vào các buổi chiều.

Biển Cửa Lò được xem là một trong những bãi biển đẹp, nổi tiếng nhất Bắc Trung Bộ với đường bờ biển dài 12km, cát trắng mịn và nước trong xanh. Giao thông thuận tiện, đặc biệt là tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến đường ven biển được đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội vào là một trong những điểm cộng để du khách các tỉnh phía Bắc lựa chọn Cửa Lò là điểm đến trong dịp nghỉ lễ.

Du khách đằm mình trong làn nước biển trong xanh ở Cửa Lò trong mấy ngày nghỉ lễ.

Những em bé thích thú chơi đùa với cát biển ở Cửa Lò. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, phường Cửa Lò đã sử dụng xe cào hiện đại để thu gom rác, đá... làm sạch bãi cát, đảm bảo an toàn cho du khách.

Nữ du khách thả hồn với sóng và gió biển Cửa Lò.

Chị Nguyễn Thùy Linh (quê tỉnh Lào Cai) cho biết đây là lần thứ 3 chị và gia đình đến Cửa Lò để nghỉ dưỡng. "Biển Cửa Lò đẹp, sóng khá êm. Năm nay tôi thấy hạ tầng du lịch biển Cửa Lò có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại và sạch đẹp hơn", chị Linh chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ được bố trí dọc bãi biển để quan sát, kịp thời phát hiện các tình huống bất thường để ứng cứu du khách bị nạn.

Năm nay, phường Cửa Lò sử dụng hơn 9 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng 15 điểm tắm tráng, mỗi điểm có 12 trụ, mỗi trụ có 4 vòi sen và bể tắm công cộng, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người một lúc. Du khách trả 10.000 đồng/lượt sử dụng dịch vụ tắm tráng, tuy nhiên lượng khách quá đông nên nguồn nước cung cấp không đủ, dẫn tới các trụ tắm bị gián đoạn nước tắm.

Kế thừa quy hoạch của UBND thị xã Cửa Lò cũ, UBND phường Cửa Lò đang tiếp tục đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại và văn minh. Sau khi chính quyền địa phương giải tỏa dãy ki ốt sát bãi biển, du khách đã quen với trải nghiệm các dịch vụ ăn uống ở lối 2, lối 2 đường Bình Minh, nhờ đó không gian đô thị biển sạch, đẹp và mang lại trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với khách du lịch khi đến một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung này.

Vị trí biển Cửa Lò (Ảnh: Google Maps).