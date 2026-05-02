Cảnh hàng trăm du khách leo thửa ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải gây sốt

Cảnh tượng hàng trăm du khách tham gia giải chạy trên địa hình ruộng bậc thang mùa nước đổ ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) hiện gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Video được thiết bị bay không người lái quay ở góc độ trên cao, ghi cảnh các vận động viên liên tục leo qua từng bậc ruộng vào sáng 1/5 khiến người xem thích thú bởi độ khó và sự độc đáo của địa hình thi đấu.

Cảnh người chơi leo 100 bậc thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải gây sốt (Nguồn video: Em Cầu Bản Mông).

Theo tìm hiểu, đây là nội dung thuộc giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải lần thứ nhất, tổ chức tại khu vực Háng Đăng Dê.

Khác với các giải chạy thông thường trên địa hình bằng phẳng, đường đua lần này kéo dài từ điểm xuất phát tới nơi về đích với khoảng cách chừng 300m, tương đương hơn 100 bậc ruộng bậc thang.

Các bậc ruộng cao từ 1,5m đến 1,8m. Ngoài ra, khoảng cách giữa các bậc ruộng khá xa, buộc người tham gia phải vừa leo, vừa bật nhảy và bám chắc tay đu người lên để tiếp tục di chuyển lên cao.

Đặc biệt, do tổ chức vào mùa nước đổ (tháng 4, tháng 5 hàng năm), nhiều thửa ruộng ngập nước, bùn lún sâu khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn.

Người tham gia chinh phục các bậc của thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Ảnh cắt từ video).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện ban tổ chức cho biết, ý tưởng của giải đấu tranh tài trên các thửa ruộng bậc thang được ấp ủ trong thời gian dài. Đây là năm đầu tiên giải đấu được triển khai với mục đích quảng bá du lịch địa phương, thu hút du khách từ các địa phương và quốc tế tới trải nghiệm về Mù Cang Chải mùa nước đổ.

"Các thửa ruộng bậc thang ở khu vực Háng Đăng Dê vào mùa lúa chín từ tháng 9 tới tháng 10 hàng năm vốn rất thu hút khách du lịch. Lần này, chúng tôi muốn nhiều người biết tới Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp thế nào", vị đại diện chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức, với những người quen địa hình, khả năng sử dụng lực tay tốt, có thể hoàn thành chặng đua trong 3-4 phút. Trong khi nhiều du khách đến từ miền xuôi, khu vực tỉnh ngoài thường mất 7-8 phút mới tới đích do chưa quen địa hình đặc biệt này.

Du khách quốc tế tới trải nghiệm (Ảnh: Mỷ Hồng).

Với việc thu hút hơn 300 người tham dự, hoạt động được kỳ vọng có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đánh dấu bước thử nghiệm mới trong phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương, góp phần đưa Mù Cang Chải thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

"Đây không chỉ là cuộc đua về thể lực, còn là hành trình kết nối, lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất giữa đại ngàn Tây Bắc", một du khách tham dự lần này cho biết.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp nghỉ lễ năm nay, du lịch Lào Cai ghi nhận 540.000 lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa chiếm ưu thế với 512.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 28.000 lượt.

Sự gia tăng mạnh về lượng khách kéo theo doanh thu du lịch tăng trưởng tương ứng, với tổng thu ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây được xem là mức tăng ấn tượng trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi và bứt tốc.

Trong cơ cấu điểm đến, Sa Pa tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi đón khoảng 182.000 lượt khách. Riêng ngày cao điểm 30/4 đạt tới 65.000 lượt.

Bên cạnh đó, các khu vực khác cũng ghi nhận lượng khách khả quan như Mù Cang Chải cũng thu hút khoảng 25.000 lượt khách. Việc phân bổ lượng khách tương đối đồng đều giữa các điểm đến góp phần giảm áp lực quá tải cục bộ, đồng thời tạo dư địa khai thác du lịch bền vững hơn.