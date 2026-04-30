Du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Hàng vạn du khách chen chân tắm biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 (Video: Thanh Tùng).

Chiều 30/4, hàng vạn du khách đổ về tắm biển, dọc các bãi tắm A, B, C, D ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

"Năm nào vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, gia đình tôi cũng xuống biển Sầm Sơn để du lịch. Năm nay thời tiết không nắng nóng, nhưng lượng khách xuống biển khá đông", anh Hoàng Anh, du khách phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ được phân công dọc bãi tắm để nhắc nhở du khách không tắm biển ở khu vực nguy hiểm.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ mua đồ chơi, ở trên bờ nghịch cát, thay vì xuống biển tắm.

Dọc bãi đá dưới chân hòn Cổ Giải, các bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm.

Một nữ du khách thích thú chụp ảnh khi đi dạo dọc bãi biển Sầm Sơn.

Các khu tắm nước ngọt cũng được bố trí cho du khách khi đến biển Sầm Sơn. Năm nay, các công trình này được doanh nghiệp trúng đấu giá đứng ra quản lý, vận hành, chỉnh trang khá bài bản.

Các quầy kinh doanh giải khát luôn trong tình trạng đông khách.

Một bãi giữ xe trên địa bàn phường Sầm Sơn chật kín trong ngày đầu nghỉ lễ.

Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về Sầm Sơn ngày một đông. Trong ảnh là trục đường Lê Lợi - tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ 47 đến biển Sầm Sơn.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng công an được bố trí dọc các tuyến đường để phân làn giao thông, xử lý sự cố khi cần.

Dịch vụ xe điện 4 bánh cũng hoạt động hết công suất trong ngày đầu nghỉ lễ. Năm nay, phường Sầm Sơn bố trí gần 500 xe điện để phục vụ du khách. Các xe điện này được quy định địa điểm giao, đón khách rõ ràng, thay vì chạy "bát nháo" như trước.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết sẽ cương quyết xử lý tình trạng xe điện "móc nối", chèo kéo khách đến cơ sở kinh doanh nhà hàng. Mùa du lịch năm nay, địa phương đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách, với tổng thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Vị trí bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).