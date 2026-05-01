Hàng nghìn người đổ xô tới, vì sao Huế thành "hiện tượng du lịch Việt Nam"?

Đi Huế nhiều lần không chán

Lần thứ 3 quay trở lại Huế vào dịp lễ giỗ Tổ, Duy Cường, du khách đến từ TPHCM thừa nhận, đây là điểm đến khiến anh có thể quay trở lại nhiều lần không chán.

Vị khách 23 tuổi nhận định, Huế không phải là nơi "đi thử một lần cho biết". Nơi đây là địa phương duy nhất ở Việt Nam sở hữu 8 di sản được UNESCO vinh danh với hàng chục điểm tham quan từ Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền. Bởi vậy, vị khách không thể khám phá hết chỉ trong một chuyến đi.

Du khách chụp hình ở Đại Nội Huế (Ảnh: It.queanh).

Ban ngày, anh Cường cùng nhóm bạn tới đồi Vọng Cảnh uống cà phê, ngắm khúc sông Hương đẹp nhất. Đêm xuống, họ hòa mình cùng dòng người vào tham quan Đại Nội về đêm với màn biểu diễn 3D Mapping ở đường Trung Đạo, xem lễ thiết triều ở điện Thái Hòa, ngắm nhìn màn bắn pháo hoa mãn nhãn.

Trong khi đó anh Troy Nankervis, du khách đến từ Sydney (Australia) quyết định chọn mua tour cho chuyến đi 10 ngày với hành trình đi từ Hà Nội, ghé thăm Huế, Hội An và dừng chân ở TPHCM.

So sánh các điểm đến, Nankervis ấn tượng nhất là Huế. Anh ghé thăm Lăng Tự Đức, kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ.

Huế đẹp như bức tranh trầm mặc dưới góc nhìn du khách (Ảnh: Thoryvn).

Vị khách Australia thuê xe máy di chuyển để tiện trải nghiệm. Anh nhận xét, Huế có những nét tương đồng với Bali nên phù hợp khám phá bằng xe máy để từ tốn cảm nhận cuộc sống.

Cho rằng Huế mộng mơ và tĩnh lặng, nhưng cuộc sống về đêm cũng sôi động không kém. Mặt trời lặn xuống là lúc ánh đèn neon từ các nhà hàng, quán bar bật sáng khiến khách du lịch rộn ràng hơn.

Nankervis ví khung cảnh này như Bangkok ở phiên bản “ít choáng ngợp hơn một chút”.

"Chuyến đi lần này như một cuộc phiêu lưu và tôi muốn quay lại để trải nghiệm nhiều hơn ẩm thực địa phương", Nankervis chia sẻ.

Không còn là điểm đến trầm lắng, Huế chứng kiến làn sóng du khách đổ về mạnh mẽ trong 3 năm gần đây. Lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục, trong khi cấu trúc khách và trải nghiệm lại đi theo hướng khác biệt so với phần lớn điểm đến tại Việt Nam.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, Huế đón 3,9 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 1,45 triệu lượt (chiếm 36%) và khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt (chiếm 64%) với tổng doanh thu 7.900 tỷ đồng.

Các chuyên gia du lịch nhận định, với tỷ lệ khách quốc tế cao, chiếm 36% thể hiện cấu trúc khách cân bằng, không phụ thuộc nhóm khách nội địa.

Sang năm 2025, các chỉ số tăng trưởng bứt phá rõ rệt. Tổng lượng khách đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt (tăng khoảng 36%), khách nội địa khoảng 4,4 triệu lượt. Doanh thu du lịch vượt 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64%.

Đáng chú ý, tỷ trọng khách quốc tế tại Huế duy trì ở mức 30%-36%, cao hơn nhiều điểm đến phụ thuộc chủ yếu vào khách nội địa. Cơ cấu này giúp Huế duy trì dòng khách ổn định quanh năm, thay vì chỉ bùng nổ theo mùa.

Sang năm nay, chỉ tính riêng trong 5 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, tổng lượng khách tới Huế ước đạt 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 98.700 lượt, doanh thu du lịch khoảng 958 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 90%, có thời điểm đạt ngưỡng 99%.

Hàng nghìn du khách đổ về Đại Nội Huế để tham quan và xem các chương trình biểu diễn miễn phí về đêm (Ảnh: Quỳnh Nga).

Ngay sau đó là kỳ nghỉ ngày 30/4-1/5, tiếp tục dự kiến đưa về khoảng 610.000 lượt khách tới Huế. Doanh thu dự tính đạt 1.350 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 99%.

Nếu chỉ nhìn đây là du lịch mùa lễ, điều này chưa đủ. Điều đáng chú ý, Huế đang chứng minh khả năng hấp thụ dòng khách rất lớn trong thời gian ngắn.

Một thành phố du lịch phát triển mạnh không chỉ có cảnh đẹp, cần khả năng giữ khách ở lại, khiến khách chi tiêu và tạo lý do khiến họ muốn quay trở lại. Có thể thấy, Huế đang làm được điều đó.

Và những con số này phần nào lý giải nhận xét của du khách khi đến Huế dịp này: Đông như gặp một nửa Việt Nam!

Không ồn ào và đại trà, trải nghiệm Huế theo cách riêng

Trong bối cảnh nhiều điểm đến phát triển theo mô hình du lịch đại chúng, Huế lại chọn hướng đi khác. Nếu như Đà Nẵng và Phú Quốc tập trung vào nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, hay Hà Nội, TPHCM phát triển du lịch đô thị, Huế định vị dựa trên di sản, văn hóa và không gian tĩnh.

Trước đây, nhiều người nghĩ Huế là thành phố của ký ức, những hoài niệm với nhịp sống chậm rãi, nhưng Huế của ngày hôm nay đang đi theo hướng khác.

Cảnh thanh bình ở làng Hương Xuân Thủy (Ảnh: Iceeism).

Đó là biến di sản thành trải nghiệm, biến lễ hội thành kinh tế, biến văn hóa thành sức hút đô thị. Đại Nội không chỉ để tham quan, sông Hương không chỉ để ngắm nhìn, lễ hội không chỉ tổ chức vài ngày rồi kết thúc.

Tất cả trở thành hệ sinh thái. Trong đó, ngày có điểm đến, đêm có trải nghiệm, mùa nào cũng có lý do để du khách quay lại Huế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự khác biệt của Huế so với những điểm đến du lịch khác, đại diện một đơn vị lữ hành tại Hà Nội phân tích, định hướng của Huế không phải phát triển ồ ạt bê tông hóa hay đánh mất bản sắc, Huế chọn con đường khó hơn, đó là trở thành đô thị di sản văn hóa.

Điều đó có nghĩa, dù phát triển nhưng địa phương vẫn giữ hồn cốt của riêng mình. Tăng trưởng du lịch nhưng không chỉ chạy theo số lượng mà hướng tới chất lượng chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị dịch vụ. Đó là lý do Huế đặt mục tiêu năm nay đạt 7,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Du khách mặc cổ phục, khám phá Huế theo cách riêng (Ảnh: Thiên Cang).

"Một nơi có dòng khách đều hơn, công suất lưu trú cao hơn, khách quốc tế tăng mạnh, nhu cầu về cơ sở lưu trú, khách sạn, dịch vụ thương mại và không gian sống chất lượng sẽ tăng theo.

Huế không cần chạy theo mô hình của những thành phố biển hút khách. Điều Huế đang làm là khác biệt hơn, lấy di sản làm lõi, lấy văn hóa làm thương hiệu, lấy du lịch chất lượng làm động lực để trở thành lợi thế cạnh tranh. Đó mới là sự trở mình đáng chú ý nhất", đại diện đơn vị lữ hành phân tích.

Vì sao Huế thắng thế trong cuộc đua hút khách?

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế - cho biết, các chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đã góp phần giúp du lịch địa phương thắng lớn trong dịp lễ giỗ Tổ và có nhiều tín hiệu tốt của dịp 30/4 tới đây.

Nhằm kích cầu du lịch và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận di sản, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan từ 20h đến 22h, các tối từ 25/4 đến 28/4.

Nhiều hoạt động hấp dẫn góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế (Ảnh: Đinh Hoàng).

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc mở cửa miễn phí khung giờ đêm là sản phẩm du lịch đặc thù nhằm kích cầu kinh tế đêm, đồng thời giảm tải cho các điểm đến vào ban ngày.

Ngoài ra, các chương trình biểu diễn không chỉ là sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, còn góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế, lan tỏa giá trị di sản cố đô trong đời sống đương đại.

Ẩm thực Huế gây thương nhớ (ảnh: Bảo Ngọc).

Song song với những chương trình đặc sắc, thành phố cũng triển khai công tác quảng bá bài bản với nhiều chiến dịch truyền thông số, lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Bên cạnh đó, sức hút từ chuỗi hoạt động Festival Huế 2026 trùng với kỳ nghỉ lễ khiến hệ thống lưu trú tại địa phương đạt công suất buồng phòng có thời điểm chạm ngưỡng 99%. Theo khảo sát nhanh, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở trung tâm thành phố Huế được khách chốt phòng từ một tháng trước.

Bên cạnh Đại Nội, nhiều điểm di tích khác như cung An Định cũng ghi nhận lượng khách tham quan cao, đặc biệt là nhóm khách trẻ muốn trải nghiệm chụp hình cùng cổ phục.