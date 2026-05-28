Singapore có gì khiến khách Việt đi rồi vẫn muốn quay lại?

Khách Việt nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, trong quý I năm nay, Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore.

Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý bởi Singapore vốn là điểm đến cạnh tranh mạnh trong khu vực, đón lượng lớn du khách từ Indonesia, Malaysia, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Theo đánh giá từ phía nền tảng này, Singapore tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được du khách Việt ưa chuộng nhờ nhiều lợi thế như đường bay thuận tiện, tần suất khai thác dày, chính sách miễn thị thực (visa) tới 30 ngày cùng hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại.

Sân bay quốc tế Changi là một trong những điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Singapore (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ngày càng đông đảo tại Singapore cũng góp phần tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn cho du khách. Những yếu tố này giúp đảo quốc duy trì sức hút với nhiều nhóm khách khác nhau, từ nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác cho tới các chuyến du lịch ngắn ngày.

Điều đáng chú ý là xu hướng du lịch Singapore hiện không còn dừng ở những hành trình tham quan cơ bản.

Dữ liệu tìm kiếm trên Traveloka cho thấy Universal Studios Singapore và Singapore Oceanarium tại Resorts World Sentosa hiện là những điểm được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Đặc biệt, lượng tìm kiếm các điểm vui chơi thuộc Resorts World Sentosa trong tháng 2 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo Traveloka, điều này phản ánh xu hướng mới của khách Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày nhưng tích hợp được nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình, từ nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm tới giải trí gia đình.

Ghi nhận từ các đơn vị lữ hành cũng cho thấy xu hướng tương tự. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Bảo Thu - đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour - cho biết, tuyến Việt Nam - Singapore hiện vẫn duy trì sức mua ổn định ở nhiều nhóm khách như khách gia đình, khách trẻ, khách doanh nghiệp hay khách kết hợp công tác với nghỉ dưỡng.

Du khách Việt tham quan Gardens by the Bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo doanh nghiệp này, nếu so với giai đoạn trước dịch, khách Việt đi Singapore hiện có xu hướng chọn lọc hơn rõ rệt.

Họ không còn chỉ quan tâm tới các tour tham quan cơ bản mà chú ý nhiều hơn tới chất lượng khách sạn, lịch trình linh hoạt, trải nghiệm mới, sự kiện giải trí, mua sắm và ẩm thực.

“Với nhóm khách lần đầu đi nước ngoài, hành trình Singapore - Malaysia 4-5 ngày vẫn được ưa chuộng nhờ chi phí hợp lý và lịch trình gọn.

Tuy nhiên, với nhóm khách từng đến Singapore, xu hướng hiện nay là tìm kiếm các trải nghiệm chuyên sâu hơn như nghỉ dưỡng tại Sentosa, khám phá Jewel Changi Airport, Gardens by the Bay hay tham dự concert quốc tế và các sự kiện lớn”, bà Thu chia sẻ.

Theo Vietluxtour, điểm mạnh lớn nhất của Singapore vẫn là khả năng đáp ứng tốt nhu cầu du lịch đô thị hiện đại với sự an toàn, sạch sẽ, tiện nghi và di chuyển thuận tiện. Đây cũng là lý do Singapore đặc biệt phù hợp với khách gia đình và khách công tác.

Singapore đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board - STB), Singapore đang đẩy mạnh chiến lược làm mới hình ảnh thông qua các sự kiện văn hóa, âm nhạc và trải nghiệm tương tác.

Các hoạt động văn hóa, âm nhạc và giải trí diễn ra xuyên suốt đang trở thành một trong những yếu tố thu hút du khách đến đảo quốc này.

Trải nghiệm Minecraft tương tác đầu tiên tại châu Á (Ảnh: STB).

Có thể thấy Singapore đang dần chuyển từ hình ảnh một điểm đến tham quan đô thị sang mô hình điểm đến trải nghiệm. Thay vì chỉ quảng bá những biểu tượng quen thuộc như Marina Bay Sands hay Merlion, đảo quốc này hiện tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm giải trí, âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Tổng cục du lịch Singapore cũng cho biết nước này đang từng bước hiện thực hóa "Tầm nhìn Du lịch 2040" thông qua kế hoạch xây dựng tổ hợp cảng tàu du lịch và phà tích hợp mới, cùng trung tâm MICE quy mô quốc tế tại Marina South.

Nhiều khách Việt chọn du lịch Singapore lần 2 vì nơi này luôn tạo cảm giác có cái mới để quay lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực tế vài năm gần đây, nhiều du khách Việt sang Singapore không chỉ để tham quan mà còn không ngại chi nhiều tiền để kết hợp xem concert, tham gia sự kiện thể thao hoặc các chương trình giải trí quốc tế lớn.

Với thị trường Việt Nam, lợi thế của Singapore nằm ở chỗ dù diện tích không lớn nhưng luôn tạo cảm giác có cái mới để quay lại.

Du khách có thể đến nhiều lần nhưng mỗi lần vẫn có thêm một lý do khác nhau, từ concert quốc tế, công viên chủ đề mới cho tới các trải nghiệm công nghệ tương tác.

Đó cũng là lý do Singapore tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong lựa chọn của khách Việt, nhất là trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những chuyến đi ngắn, thuận tiện nhưng vẫn cần đủ chiều sâu trải nghiệm.