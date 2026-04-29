Cửa ngõ TPHCM kẹt cứng, bến xe quá tải khi người dân về quê nghỉ lễ 30/4

Từ chiều 29/4, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ TPHCM, đặc biệt là hướng về các tỉnh miền Tây, đã chật cứng phương tiện. Cùng lúc đó, các bến xe cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Lúc 16h, tại Bến xe miền Tây, hàng ngàn ô tô khách đã đậu kín bãi chờ xuất bến.

Đại diện bến xe cho biết, từ ngày 29/4 đến 3/5, dự kiến có khoảng 10.000 lượt xe xuất bến, phục vụ khoảng 250.000 lượt hành khách. Riêng hôm nay, sản lượng ước đạt 62.000 lượt, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Bến xe cũng khuyến cáo các đơn vị vận tải hạn chế tăng giá vé trong dịp cao điểm.

Trên quốc lộ 1A, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau hướng về các tỉnh miền Tây.

Tại khu vực cầu Bình Điền, xe máy và xe khách chen chúc nhau từng chút một. Một số người thậm chí phải leo lên vỉa hè để di chuyển nhanh hơn.

Chị Quỳnh Mai, một người dân đang trên đường về quê, chia sẻ: "Sau giờ làm, tôi tranh thủ chạy ra về quê ngay nhưng không ngờ lượng xe vẫn rất đông. Mất khoảng 1 tiếng di chuyển, chúng tôi vẫn chưa ra đến cửa ngõ".

Sau 19h, lượng người đổ về miền Tây tiếp tục tăng đột biến. Hàng dài người xếp hàng chờ mua vé tại Bến xe miền Tây.

Anh Thanh Vũ, một hành khách về Hậu Giang, cho biết: "Tôi không đặt vé trước. Ra bến xe lúc 19h nhưng được thông báo là vé gần nhất là vào 4h sáng mai, đành phải ngồi đây đợi tới sáng để có vé về quê".

Nhiều người khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, phải vật vã chờ đợi tại bến xe vì không mua được vé.

Lực lượng bảo vệ bến xe liên tục nhắc nhở, phân luồng để giảm ùn tắc.

Đến 20h, khu vực vòng xoay An Lạc vẫn ken đặc các phương tiện.

Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên đường Kinh Dương Vương hướng về miền Tây, cho thấy sự quá tải nghiêm trọng của hạ tầng giao thông trong dịp lễ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (30/4 - 3/5), nối tiếp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày (25 - 27/4), tạo điều kiện cho người dân có thời gian về thăm gia đình hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác tổ chức giao thông và vận tải hành khách.