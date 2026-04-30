Đông đảo người dân, du khách đội nắng chụp ảnh ở Quảng trường Ba Đình

Trưa 30/4, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, mặc dù Thủ đô Hà Nội trời nắng gắt, nhưng các con đường quanh Quảng trường Ba Đình tấp nập người và phương tiện đổ về tham quan, chụp ảnh.

Nhiều người chọn trang phục truyền thống, mang theo cờ Tổ quốc chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình đông đúc người dân, du khách mọi lứa tuổi đổ về từ sáng. Mọi góc đường, những điểm chụp ảnh đẹp nhất hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đông kín người đứng chờ chụp ảnh, check-in.

Thời tiết Hà Nội trong ngày khá dịu mát vào sáng sớm, dao động từ 24 đến 28 độ C, nhưng càng về trưa nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt hơn với khoảng hơn 30 độ C.

Tuy thời tiết nắng nóng nhưng không làm giảm lượng người dân, du khách tiếp tục đổ về trước Quảng trường Ba Đình để tham quan, chụp ảnh.

Nhiều gia đình, người lớn, trẻ nhỏ tranh thủ đến khá sớm tìm cho mình những góc đẹp nhất gần Quảng trường Ba Đình, trên đường Độc Lập để chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 30/4 - kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gia đình anh Phan Minh Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) đi từ sớm lên trung tâm thành phố để vui chơi, tham quan trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dù đến Quảng trường Ba Đình lúc sau 11h30, nắng khá gay gắt nhưng gia đình anh vẫn cố gắng tìm một góc đẹp để chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Gia đình mình muốn nhân dịp nghỉ lễ này cùng nhau lên đây vui chơi, chụp ảnh cùng nhau trước Lăng Bác để hòa chung không khí hân hoan ở đây, hướng tới ngày lễ trọng đại của đất nước. Dù đi tới đây khá trưa rồi, nắng cũng rất gắt nhưng tôi không nghĩ vẫn còn đông đúc người dân, du khách chụp ảnh thế này", anh Minh Đức chia sẻ.

Lúc 12h, khu vực đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình vẫn còn đông đúc người dân tìm về chụp ảnh.

Dưới cái nắng oi bức, nhiều người phải trang bị thêm mũ, áo khác, khăn quàng, ô... để che nắng.

Nhiều gia đình cả người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau di chuyển từ xa về Thủ đô để check-in, chụp ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày.

Trang phục áo dài trắng truyền thống, áo đoàn viên, phụ kiện như khăn, cờ đỏ sao vàng được giới trẻ ưa chuộng bởi có thể chụp được ở nhiều bối cảnh và thể hiện được tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Huỳnh Thị Thu Hương (19 tuổi, đến từ tỉnh Kon Tum) lựa chọn ra Thủ đô Hà Nội để du lịch và thăm bạn bè nhân dịp đợt nghỉ lễ.

"Đây là lần đầu tiên mình ra Thủ đô, đặc biệt là được ra đúng vào dịp lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tới đây càng cảm nhận được rõ hơn về không khí hân hoan, phấn khởi của người dân trong dịp lễ trọng đại này. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn áo dài, cờ Tổ quốc để tới chụp ảnh trước Lăng Bác. Đây chắc chắn là chuyến đi khó quên của mình", Thu Hương chia sẻ.

Trong khi đó, dòng người vẫn xếp hàng dài, nối nhau di chuyển chậm để chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến giữa trưa, nắng càng gay gắt hơn, nhiều người dân tranh thủ tìm chỗ bóng mát trên đường Độc Lập để nghỉ ngơi, trong khi đó rất đông người dân từ nhiều nơi vẫn tiếp tục đổ về khu vực này để chụp ảnh.