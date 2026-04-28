Loạt video gây sốt "Một nửa Việt Nam đang ở Huế"

Vào dịp lễ giỗ Tổ năm nay, Huế đang trở thành tâm điểm du lịch của cả nước. Trên khắp các tuyến phố trung tâm, nhiều điểm tham quan nổi tiếng hay các cơ sở ăn uống đều trong tình trạng đông đúc khách du lịch.

Du khách chen nhau chụp hình ở cung An Định (Ảnh: Tuấn Đào).

Đáng chú ý là khoảnh khắc hàng nghìn người chen chân đổ về Đại Nội Huế với những video nhận về hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Đặng Nga cho biết, tối 25/4, chị và nhóm bạn hòa cùng dòng người bước vào Ngọ Môn để di chuyển đến Đại Nội, thưởng thức chương trình "Hoàng cung huyền ảo".

Theo vị khách, đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến Đại Nội đón số lượng người cùng đến một lúc đông như thế. Mặc dù đông đúc nhưng theo quan sát của chị Nga, du khách đều nâng cao ý thức. Mỗi người đều di chuyển với tốc độ vừa phải, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

"Một nửa Việt Nam đang ở Huế" và cảnh nghìn người đổ về Đại Nội Huế gây sốt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Chương trình bắt đầu từ 20h và kết thúc sau 2 tiếng. Mọi người đều bất ngờ và choáng ngợp trước quy mô trình diễn hoành tráng. Hầu như không có ai bỏ về giữa chừng vì các tiết mục đặc sắc liên tục nối tiếp nhau. Đặc biệt màn bắn pháo hoa mãn nhãn khiến chúng tôi thấy may mắn khi kịp tới Huế dịp này", chị Nga nhận xét.

Nhiều hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội được lan tỏa cho thấy sức nóng của lượng khách đổ về Đại Nội kịp theo dõi chương trình lớn ra sao. Bởi vậy, câu nói vui ví von hài hước "một nửa Việt Nam đang ở Huế", nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Dòng người chen chân xếp hàng vào Đại nội Huế trải nghiệm di sản văn hóa về đêm (Ảnh: Xuân Đạt).

Theo tìm hiểu, nhằm phục vụ người dân và du khách trải nghiệm không gian văn hóa di sản, chương trình “Hoàng cung huyền ảo", diễn ra vào các buổi tối 25/4 đến 28/4 tại Đại Nội Huế, thuộc lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, miễn phí vé vào cửa.

Ngay trong đêm khai mạc, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt để tham dự chương trình, trải nghiệm không gian di sản văn hóa.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình "Hoàng cung huyền ảo" không chỉ là sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc mà còn góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế, lan tỏa giá trị di sản cố đô trong đời sống đương đại.

Chương trình tái hiện sinh động không gian Hoàng cung Huế về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc như lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn, trình diễn 3D mapping (sử dụng ánh sáng và máy chiếu công suất lớn để tạo hiệu ứng hình ảnh 3D) họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo, múa đèn lồng của các cung nữ.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn tại khu vực điện Thái Hòa bên trong Đại nội Huế.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết trong các tối diễn ra chương trình, mỗi đêm có khoảng 15.000 người vào Đại nội. Theo số liệu thống kê trong dịp lễ giỗ Tổ, khu di sản Huế đón hơn 51.800 lượt khách.

Khách sạn Huế kín phòng dịp 30/4

Phóng viên Dân trí tiến hành khảo sát nhanh về cơ sở lưu trú, hiện công suất bình quân các phòng đạt trên 90%. Dịp 30/4 sắp tới, Huế đã kín phòng khách sạn. Nhiều khách sạn, homestay cam kết không phụ thu thêm phí nghỉ lễ.

Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, trong 5 ngày dịp lễ giỗ Tổ từ 24/4 đến 28/4, ước tính có hơn 395.000 lượt du khách đến cố đô tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 (29/4-3/5), dự tính có khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm, trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%.

Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Thời gian qua, ngành du lịch Huế đã liên tục kiểm tra, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách về tình trạng chặt chém giá cả.