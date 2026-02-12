Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 19) đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà (phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) và Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện quản lý nhà nước đối với di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo đại diện UBND phường Kon Tum, Nhà ngục Kon Tum được thực dân Pháp xây dựng năm 1930, trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bị đàn áp khốc liệt. Đây là một mắt xích quan trọng trong hệ thống nhà tù Đông Dương, chuyên giam giữ các chiến sĩ yêu nước và tù nhân chính trị.

Sau khi hoàn thành, nhà ngục trở thành nơi thực dân Pháp giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng. Dù phải chịu đựng cực hình, các chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, bí mật tổ chức đấu tranh trong lao tù. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, góp phần viết nên trang sử bi tráng của dân tộc.

Hiện nay, di tích tọa lạc trên đường Trương Quang Trọng, ngay trung tâm phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi từng được xem là “địa ngục trần gian” nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Nhà ngục Kon Tum (Ảnh: Hoàng Thanh).

Năm 1990, Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia.

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum, cho biết việc Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị.

“Danh hiệu này không chỉ khẳng định ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Nhà ngục Kon Tum mà còn giúp địa phương có thêm điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, chỉnh trang, tôn tạo di tích; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống cách mạng”, ông Hùng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Kon Tum, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, quảng bá, khai thác hiệu quả giá trị di tích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo tồn di sản lịch sử.