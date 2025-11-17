Đổ dồn leo núi ở Mù Cang Chải: Ùn tắc lối đi, lán nghỉ quá tải

Từng chinh phục núi Lùng Cúng ở Mù Cang Chải, Yên Bái (cũ) nay thuộc tỉnh Lào Cai, anh Nguyễn Trọng Cung, một nhiếp ảnh gia cho biết, đây là lần đầu chứng kiến lượng khách đông vượt quá sức tưởng tượng.

Nhóm của anh Cung xuất phát từ Tú Lệ lúc 7h ngày 15/11 nhưng tới gần 10h mới bắt đầu hành trình leo núi. Mỗi người tự mang theo đồ ăn tự túc để nạp năng lượng suốt hành trình. Họ phải cố gắng tăng tốc sao cho kịp có mặt tại lán nghỉ trước 17h-18h cùng ngày.

Cảnh đông đúc chưa từng thấy khiến anh Cung ngạc nhiên (Ảnh: Nguyễn Trọng Cung).

"Có những đoạn bị kẹt cứng phải chờ 15 đến 20 phút mới có thể tiếp tục leo tiếp. Đó là những tuyến đường nhỏ chỉ hơn 2m và dốc. Đang đi, nhiều người phải dừng giữa đường vừa mất thời gian lại mất sức", anh Cung nói.

Hành trình leo lên mất khoảng 7-8 tiếng và thời gian leo xuống trung bình tốn 3-4 tiếng. Chiều 16/11, cả đoàn di chuyển vất vả hơn bởi dòng người đông đúc nối đuôi nhau. Trận mưa trước đó khiến đường trơn trượt, bùn nhão, làm tốc độ di chuyển càng thêm chậm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Giàng A Chinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin xã Nậm Có cho biết, sau những đợt mưa bão, vào dịp cuối tuần qua, thời tiết đẹp và thuận lợi khiến lượng khách đổ về núi Lùng Cúng để chinh phục cũng đông hơn. Lượng khách tăng mạnh, tập trung vào những ngày cuối tuần từ 14/11 đến 16/11.

Có những đoạn đường bị lầy lội khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nguyễn Trọng Cung).

Cũng theo ông Chinh, hiện khu vực núi Lùng Cúng có 3 khu lán trại chính, phục vụ nhu cầu ngủ nghỉ, sinh hoạt của du khách trong hành trình. Các lán ở 3 vị trí khác nhau, cách đỉnh núi 2-3km và cách nhau độ vài cây số trên đường trekking (đi bộ đường dài qua các địa hình tự nhiên hiểm trở như núi, rừng).

Trước kia, các lán nghỉ vốn là nơi để người dân địa phương dựng lên để phục vụ người chăn thả động vật nghỉ ngơi qua đêm, nhưng nay được sửa chữa, tạo ra không gian nghỉ ngơi cho khách trong hành trình trekking.

Sức chứa tối đa của các lán khoảng 450 chỗ. Trong khi lượng khách đổ dồn về vượt quá con số này, sẽ xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải.

Các du khách cho biết, thời điểm tháng 12 tới đây khi cây cối trên đỉnh núi chuyển màu lá có thể khiến nơi này càng thêm đông đúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mùa lá phong năm ngoái ở Lùng Cúng do ảnh hưởng mưa lũ, nhiều người đành bỏ lỡ. Thời điểm này tiết trời khô ráo thoáng đãng nên nhiều du khách có tâm lý muốn đi bù.

Bởi vậy dịp cuối tuần qua, khách tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Một số đơn vị lữ hành tổ chức tour đưa khách chinh phục đỉnh núi cũng kín lịch tới hết tháng 12", một nam hướng dẫn viên địa phương cho biết.

Dù nhu cầu khách tăng mạnh, nhưng ông Giàng A Chinh cho biết, phía địa phương chưa thể mở rộng thêm các lán nghỉ bởi cần xem xét thêm các cơ chế, phối hợp cùng đơn vị quản lý và bảo vệ rừng. Đây cũng là thách thức lớn trong việc phát triển song hành giữa du lịch và bảo vệ môi trường.

Khi phóng viên đề cập tới vấn đề rác thải, ông Chinh cho biết, tại một số điểm nghỉ có xảy ra tình trạng để rác thải.

Tuy nhiên chính quyền địa phương vừa ra văn bản khuyến cáo, nhắc nhở du khách và các đơn vị lữ hành nâng cao ý thức, xử lý toàn bộ rác thải nhựa, không để lại vật dụng cá nhân trên núi để giữ gìn môi trường, cảnh quan chung.

Núi Lùng Cúng là một ngọn núi có độ cao hơn 2.910m, nằm ở xã Nậm Có thuộc tỉnh Lào Cai. Nơi đây nổi tiếng là một trong những điểm trekking đẹp và hoang sơ của Việt Nam.

Ngọn núi này thu hút nhiều người leo núi với cảnh quan đa dạng, đặc biệt là biển mây vào sáng sớm, rừng lá phong đỏ rực vào mùa thu, rừng trúc, đồi cỏ lau và thác nước hùng vĩ.

Du khách sẽ bắt đầu hành trình ở bản Tu San - nơi cách trung tâm Tú Lệ khoảng 20km.

Những người leo núi có thể xuất phát từ 3 hướng khác nhau là bản Lùng Cúng, bản Tu San và bản Thào Chua Chải để lên đỉnh. Người chinh phục thường chọn bản Tu San và đi về qua thung lũng Tà Cua Y và bản Thào Chua Chải để đi qua thác nước cũng như tận hưởng cảnh rừng núi đẹp nhất của cung leo núi.