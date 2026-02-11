Cảnh quen thuộc rất lâu không thấy ở Hạ Long, bỗng xuất hiện trở lại

Chị Đinh Thị Thảo sống tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ khi thấy chiếc thuyền buồm đỏ rực căng gió xuất hiện ở vịnh Hạ Long. Trong ký ức của người phụ nữ 40 tuổi, chiếc thuyền buồm ba vách này vốn là cảnh tượng quen thuộc ngày chị còn nhỏ.

"Suốt hàng chục năm qua, tôi không còn thấy những chiếc thuyền như vậy hoạt động trên vịnh nữa. Mới đây khi thấy thuyền xuất hiện trở lại, mọi kỷ niệm của tuổi thơ như ùa về", chị Thảo chia sẻ.

Hình ảnh chiếc thuyền kiểu cổ với cánh buồm màu đỏ xuất hiện trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Nam Hoàng).

Theo tìm hiểu, 3 chiếc thuyền buồm màu đỏ dài hơn 10m đã xuất hiện tại khu vực đường bao biển từ cầu Bài Thơ tới sau bảo tàng Quảng Ninh kể từ đầu tháng 2 tới nay.

Đây là loại thuyền buồm ba vách từng là phương tiện quen thuộc của người ngư dân ở làng chài cổ trên vịnh Hạ Long, nhưng vắng bóng hàng chục năm qua. Việc loại thuyền này xuất hiện trở lại, khiến nhiều người sửng sốt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, vào những năm 90, thuyền ba vách vốn rất phổ biến ở vịnh Hạ Long. Đến nay loại thuyền này không còn hoạt động trên vịnh.

Với nhiều người dân Quảng Ninh, đây là hình ảnh rất quen thuộc trong ký ức (Ảnh: Nam Hoàng).

Hiện có 3 chiếc thuyền buồm kiểu này do nghệ nhân tham gia đóng, đặt tại vịnh Hạ Long. Toàn bộ thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, có điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với du lịch.

Nếu như trước kia, thuyền ba vách có phần buồm màu nâu, thì nay được đổi thành màu đỏ, thêm phần nổi bật với nền núi xanh, tạo hiệu ứng thị giác và thẩm mỹ. Ba chiếc thuyền mới được hạ thủy, tiếp tục chờ đợi làm thêm các thủ tục cần thiết và qua Tết hoàn thiện nốt. Dự kiến sẽ có 10 chiếc thuyền như vậy hoạt động trên vịnh.

Đại diện phía Sở chia sẻ, các thuyền sẽ hoạt động ở vùng nước cách bờ chỉ vài chục mét. Mỗi thuyền có sức chứa tối đa vài khách, chủ yếu để tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa.

Đặc biệt du khách nước ngoài rất quan tâm và hào hứng với hoạt động này. Khi lên thuyền, họ có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống ngư dân của những thuyền đánh cá neo đậu ở gần đó.

Thuyền ba vách xưa với buồm màu nâu từng là hình ảnh quen thuộc của người dân Quảng Ninh (Ảnh: Quảng Nam Cruise).

Khi đi vào hoạt động, thuyền không đi sâu vào vùng lõi, chỉ đưa khách tham quan ven bờ trong hải trình kéo dài chừng 40 phút. Đây cũng là sản phẩm du lịch mới mà địa phương muốn hướng tới nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách nội địa và quốc tế.

Đại diện Sở cho biết, sản phẩm nhận được sự quan tâm và đánh giá rất cao từ các công ty lữ hành, hứa hẹn thu hút khách muốn tìm hiểu văn hóa.

Anh Xuân Duy, hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn đoàn khách nước ngoài trải nghiệm vịnh Hạ Long cho biết, hình ảnh những chiếc thuyền ba vách vốn là nét đẹp đặc trưng của địa phương nhưng biến mất từ lâu. Sự xuất hiện trở lại của loại thuyền đóng theo kiểu cổ sẽ tạo trải nghiệm mới lạ tới du khách.

"Đoàn khách nước ngoài luôn là nhóm khách muốn tìm hiểu về văn hóa địa phương và gia tăng trải nghiệm. Cá nhân tôi nhận định, đây sẽ là một sản phẩm hút khách", anh Duy nói.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, thuyền ba vách là loại phương tiện đánh bắt và vận tải đặc trưng, gắn liền với lịch sử của cư dân thị xã Quảng Yên cũ.

Tên gọi này xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền với thân được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn (ba vách) ở mỗi bên mạn, tạo nên kết cấu vững chắc, giúp thuyền có độ cân bằng và ổn định cao trước sóng gió.

Điểm nhận diện dễ thấy nhất của loại thuyền này là cánh buồm mang hình dáng cánh dơi. Thời xưa, cánh buồm thường được nhuộm màu nâu sẫm từ củ nâu để tăng độ bền, giúp thuyền có thể lợi dụng sức gió để di chuyển linh hoạt trên mặt biển.