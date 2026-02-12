Nhiều điểm check-in trong phim trường khu du lịch nổi tiếng Cần Thơ

Trong không khí rộn ràng mừng xuân Bính Ngọ 2026, Cantho Eco Resort đang trở thành tâm điểm du lịch tại vùng ĐBSCL khi trình làng tổ hợp phim trường Tết quy mô cùng vườn thú safari độc đáo.

Vượt xa khỏi những khung cảnh Tết Nam Bộ, nơi đây mở ra một hành trình du xuân Á Đông đa sắc màu, hứa hẹn mang đến cho du khách một trải nghiệm đa dạng văn hoá ngay giữa lòng Cần Thơ.

Một góc Cantho Eco Resort nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoàng Duật).

Phim trường Tết đa văn hóa

Trong khuôn viên rộng lớn hơn 25ha, khu vực Cantho Eco Wonderland có riêng diện tích khoảng 10ha đã được chuyển mình thành một phim trường Tết đa năng.

Điểm khác biệt lớn nhất của năm nay chính là tư duy thẩm mỹ "đa sắc tộc", lấy cảm hứng từ những nền văn hóa đặc trưng của Á Đông, giúp du khách thực hiện trọn bộ ảnh du xuân xuyên quốc gia chỉ trong một địa điểm.

Khu vực tái hiện Tết Nhật (Ảnh: Hoàng Duật).

Bước chân vào cổng, du khách sẽ bắt gặp một Nhật Bản tĩnh lặng với cổng Torii đỏ rực, vườn thiền và sắc hoa đào thanh tao. Chỉ cách đó vài bước chân là hơi thở náo nhiệt của Hong Kong thập niên cũ với những dãy đèn lồng đỏ, tiệm trà quán mang phong cách điện ảnh.

Tiếp nối hành trình, không gian rực rỡ, uy nghi của các cung điện Thái Lan mang đến một làn gió mới lạ, đáp ứng nhu cầu check-in đa dạng của giới trẻ và các gia đình.

Du khách hào hứng bắt cá, thử trải nghiệm một ngày làm nông dân (Ảnh: Phạm Tâm).

Khu vực không gian Tết Việt xưa được tái hiện tỉ mỉ như một bảo tàng sống.

Tại đây, du khách sẽ được sống lại trong không gian của những làng nghề truyền thống, từ nét mộc mạc của lò gạch cũ, mái nhà tranh vách đất liêu xiêu, đến sự rực rỡ của những tháp hoa tươi và làng nhang đa sắc.

Những vườn cam canh trĩu quả, vườn bưởi diễn vàng ươm, cùng các loại cây ăn trái đặc trưng của vùng ĐBSCL đã tạo nên bối cảnh chụp ảnh tuyệt đẹp và mang đến cảm giác yên bình của một vùng quê trù phú.

Cantho Eco Resort tái hiện không gian Tết xưa (Ảnh: Hoàng Duật).

Hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ bên gốc mai, gian bếp xưa với khói lam chiều hay vườn hoa xuân khoe sắc chính là những mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện bức tranh Tết quê em đầy xúc cảm.

Lò gạch ở vương quốc gốm được tái hiện sinh động (Ảnh: Hoàng Duật).

Nơi đầu tiên đưa "ngôi sao" chuột lang nước về ăn Tết miền Tây

Một trong điểm nhấn của resort là việc đưa vào hoạt động khu vườn thú safari từ tháng 7/2025. Với diện tích gần 1 hecta, đây là ngôi nhà chung của hơn 200 cá thể động vật thuộc 30 loài khác nhau như ngựa, nhím, cừu, cá sấu, đà điểu...

Vườn thú safari bên trong thu hút các bạn nhỏ (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của đại gia đình Capybara (hay còn gọi là chuột lang nước). Ra mắt từ ngày 11/11/2025, đây là nơi đầu tiên tại Cần Thơ sở hữu loài vật "hướng ngoại" nổi tiếng toàn cầu này. Hiện tại, vườn thú chăm sóc 6 cá thể chuột lang nước gồm 4 cái, 2 đực.

Ông Nguyễn Văn Dân (59 tuổi, trú tại địa phương), người trực tiếp chăm sóc thú tại đây, hào hứng chia sẻ: “Chuột lang nước là loài vật hiền lành nhất mà tôi từng thấy.

Chúng rất thích nước và cực kỳ quấn người. Khách đến đây không chỉ để nhìn ngắm mà còn có thể trực tiếp vuốt ve, cho ăn và chụp những tấm hình cực kỳ gần gũi. Đó là lý do vì sao khu vực này luôn đông nghịt các bạn trẻ Gen Z và các em nhỏ”.

"Nhân viên" siêu đáng yêu, hút khách đến tham quan tại Eco Safari (Video: Hoàng Duật).

Chị Trần Thị Yến, khách du lịch đến từ Cà Mau cho biết, gia đình chị bị thu hút bởi chú chuột lang nước này và nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài trời khác.

"Tôi thấy trải nghiệm ngoài trời tại đây rất phù hợp với các gia đình đông người và có con nhỏ. Vừa miệt vườn, vừa gần gũi, vừa thoải mái, cũng là dịp gắn kết gia đình dịp Tết truyền thống cuối năm", chị Yến hào hứng chia sẻ.

Các khu vui chơi vận động hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch cái Tết khó quên (Ảnh: Eco Resort).

Theo đại diện Cantho Eco Resort, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, đơn vị sẽ triển khai chuỗi chương trình mừng xuân đặc sắc phục vụ du khách với khu chợ quê tuổi thơ, nơi mọi người tìm lại hương vị của bánh dân gian, tò he, kẹo bông gòn, cốm nổ giữa không gian náo nhiệt của các trò chơi dân gian.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại khu du lịch (Ảnh: Phạm Tâm).

Bên cạnh đó là các chương trình nghệ thuật với những show diễn hoạt náo và văn nghệ đặc sắc phục vụ khách lưu trú lẫn tham quan.

Các khu vui chơi vận động kết hợp với trải nghiệm tương tác trực tiếp tại nhà chim, nhà cún, nhà mèo... hứa hẹn tạo nên một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn cho mọi lứa tuổi.