Dừng đón khách ở thác Bản Giốc liên tiếp 2 lần trong một tuần vì mưa bão

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nông Như Huệ, Phó giám đốc ban quản lý khu du lịch thác Bản Giốc (Cao Bằng) cho biết, bắt đầu từ chiều 6/10, nước bắt đầu dâng cao.

Dừng đón khách ở thác Bản Giốc liên tiếp 2 lần là điều chưa từng xảy ra ( Nguồn video: Ban quản lý).

Tiếp đó, cơn mưa vào tối cùng ngày khiến mực nước ở khu vực thác Bản Giốc dâng cao khoảng 2m so với mức bình thường. Hoàn lưu của cơn bão số 11 hiện gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến mực nước tại khu vực thác Bản Giốc dâng cao, dòng chảy xiết mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với du khách.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người dân, Ban quản lý thác Bản Giốc vào ngày 7/10 đưa ra quyết định tạm dừng đón khách tham quan tại khu du lịch cho tới khi thời tiết ổn định và mực nước rút xuống ở ngưỡng an toàn.

Thác Bản Giốc những ngày mưa lũ (Ảnh cắt từ clip).

Cùng với đó, du khách được khuyến cáo không tiếp cận gần khu vực mép thác, bờ sông, các điểm sạt lở hoặc ngập nước. Ngoài ra, Ban quản lý cũng đề nghị du khách cần theo dõi thường xuyên các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, trang chính thức của khu du lịch để cập nhật tình hình và thời gian mở cửa trở lại.

Việc khu du lịch thác Bản Giốc phải tạm dừng đón khách hai lần liên tiếp, trong đó thời điểm đóng cửa trước đó chỉ cách nhau vài ngày, được coi là điều chưa từng có tiền lệ.

"Đây là điều chưa từng xảy ra tại thác Bản Giốc. Nhưng vì vấn đề an toàn của du khách cần đặt lên hàng đầu và điều kiện thời tiết, mưa lũ ở Cao Bằng có những diễn biến phức tạp, nên buộc khu du lịch phải tạm đóng cửa", bà Huệ thông tin.

Được biết trước đó khu du lịch tạm dừng đón khách từ ngày 30/9 đến ngày 3/10 do ảnh hưởng của bão Bualoi (cơn bão số 10).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, đêm 6/10 và ngày 7/10, tại Cao Bằng có mưa và mưa to kéo dài. Mực nước các sông suối dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc (Ảnh: Phan Quốc).

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 11, UBND tỉnh Cao Bằng đã phát đi thông báo khẩn cấp, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác ứng phó với mưa lũ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Thác Bản Giốc là một điểm du lịch hấp dẫn tại Cao Bằng, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tựa tiên cảnh với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao hơn 30m.

Đây không chỉ là thác tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á, còn là thác nước nằm trên đường biên giới lớn trên thế giới, với dòng sông Quây Sơn chảy qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Quanh khu vực thác Bản Giốc, người dân tộc Tày chiếm đa số. Với tập tục sống dưới chân núi và ven suối, họ nương theo dòng nước từ thác Bản Giốc để sinh sống.