Khoảng 6h30 ngày 7/10, chị H. chuẩn bị đi làm như thường lệ. Tuy nhiên khi nhìn ra ngoài trời, chị H. thấy mưa trắng xóa, đôi lúc kèm theo sấm chớp.

Lo ngại sẽ bị mưa ngập như đợt mưa trước đó, chị H. quyết định lấy điện thoại ghi cảnh khoảnh khắc mưa to để xin công ty báo nghỉ việc một hôm. Đúng thời điểm chị H. giơ máy quay, những tia sét lớn đánh xuống tóe lửa kèm theo âm thanh lớn, khiến người phụ nữ 37 tuổi giật mình.

Khoảnh khắc sét đánh tóe lửa xuống Hà Nội, bầu trời đen kịt như muốn đổ sập (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Khi xem lại video, tôi mới biết đã vô tình quay được khoảnh khắc sét đánh tóe lửa xuống phía dưới. Thấy nguy hiểm, tôi đã gửi video lên nhóm cộng đồng cư dân để cảnh báo mọi người nên thận trọng khi di chuyển ra ngoài giữa lúc thời tiết cực đoan", chị H. nói.

Video được chị H. quay ở tầng 11 thuộc chung cư Sông Nhuệ ở phường Kiến Hưng, tổ dân số 15 (Hà Nội). Đây là khu vực có tầm nhìn hướng xuống sông Nhuệ và khu nhà xưởng ở khu Mậu Lương.

Tia sét đánh xuống khu vực sông Nhuệ ở Hà Đông (Ảnh cắt từ clip).

Điều chị H. bất ngờ là video lập tức lên xu hướng với lượng chia sẻ tăng nhanh chóng mặt. Nhiều người cho biết, vì mưa lớn từ sáng sớm nên đã quyết định xin nghỉ làm việc tại nhà một ngày nhằm đảm bảo an toàn.

Cũng tương tự như chị H., sáng sớm 7/10, anh Hồng Sơn (Yên Sở, Hà Nội) quyết định cho hai con nghỉ học sau khi thấy thời tiết bất ổn.

Từ ban công tầng 28 của tòa nhà số 885 Tam Trinh, khoảng 6h ngày 7/10, anh Sơn quan sát thấy bầu trời tối đen. Mây đen kéo tới như muốn đổ sập xuống. Khu vực tầm nhìn hướng về phía công viên Yên Sở.

Bầu trời Hà Nội sáng sớm 7/10 mây đen kéo tới đen kịt (Ảnh: Hồng Sơn).

Muốn lưu giữ lại khoảnh khắc nên anh Sơn đã lấy điện thoại để chụp hình. Khoảng 10 phút sau, mưa bắt đầu dày hạt và trời thêm mịt mù kèm thêm gió rít mạnh.

Sau khi chia sẻ lên các hội nhóm, bức hình nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, tác giả đã bắt được khoảnh khắc đáng sợ của tự nhiên.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 10, anh Sơn chủ động nhắn tin với cô giáo chủ nhiệm xin cho 2 con nghỉ học, tránh tình trạng bị ngập úng, hỏng xe như lần trước. Sau đó, nhà trường nơi 2 con của anh Sơn đang theo học, cũng đưa ra thông báo gửi tới các bậc phụ huynh về việc học sinh ngày 7/10 chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Anh Sơn cho biết, sau khoảnh khắc này, trời bắt đầu mưa như trút nước và gió rít mạnh (Ảnh: Hồng Sơn).

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 ngày 7/10 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa diện rộng với cường độ lớn. Lượng mưa phổ biến từ 90mm đến 150mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223.9mm, Hải Bối 204.9mm, Đại Mỗ khoảng 170.5mm, Phú Lương đạt 163mm.

Cường độ mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực nội đô ngập sâu, đặc biệt tại khu vực ven sông Nhuệ, sông Đáy.

Trước đó, trả lời phóng viên Dân trí, GS.TS. Phan Văn Tân (Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, sét thường đánh vào các khu vực cao, gò bãi, đồi núi, cây cao, đường dây tải điện lớn, trạm biến áp, những nơi đồng không mông quạnh.

Bởi vậy khi mưa dông, người dân nên ở trong nhà, hạn chế đi ra ngoài đường. Nếu ở bên ngoài, người dân tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, không nên ở gần những nơi ẩm ướt và có nước, tìm chỗ thật khô ráo, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cuốc, liềm, xe đạp, xe máy.

Khi ở trong nhà, người dân nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước.