Du khách “nhích từng centimet” ở phố cổ Hội An dịp lễ 30/4

Chiều tối 30/4, các tuyến phố đi bộ chính tại Hội An (Đà Nẵng) như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh... đều trong tình trạng chật cứng người.

Du khách nhích từng bước qua các tuyến đường trong phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Không chỉ các tuyến phố, các dịch vụ du lịch cũng tấp nập. Tại các điểm bán vé ghe bơi sông Hoài, du khách phải xếp hàng dài. Các cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, chợ đêm... cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với ngày thường.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, xác nhận lượng du khách tham quan phố cổ tăng cao ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Địa phương đang thống kê số liệu cụ thể về vé bán ra.

Rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An dịp lễ 30/4-1/5 (Video: Ngô Linh).

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách, phường Hội An đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng "chặt chém", giữ vững hình ảnh Hội An là điểm đến hấp dẫn, an toàn, mến khách.

Du khách check-in cùng đèn lồng tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Lê Thị Mỹ Hoa (29 tuổi, du khách từ TPHCM) chia sẻ: "Đây là lần thứ hai gia đình tôi đến Hội An. Nơi đây thu hút tôi không chỉ bởi cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng mà còn bởi người dân địa phương rất hiền hòa, hiếu khách. Đặc biệt, giá cả ở đây khá phải chăng".

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng (từ ngày 25/4 đến ngày 3/5) dự kiến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 60-65%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương ước đạt 75-80%. Đà Nẵng cũng giữ vị trí dẫn đầu trong các điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4 trên nền tảng Booking.com.