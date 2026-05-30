Món trứng vịt lộn ở Philippines có gì khác biệt so với Việt Nam?

Một trong những món ăn đường phố gây nhiều tranh cãi ở châu Á phải kể tới trứng vịt lộn. Đây là món ăn phổ biến ở Philippines, Campuchia và Việt Nam, đôi khi cũng xuất hiện ở Thái Lan.

Thực khách ăn trứng vịt lộn ở Philippines (Nguồn video: Instagram).

Thời gian ấp trứng trước khi chế biến tùy thuộc khẩu vị từng địa phương, nhưng thường kéo dài từ 2-3 tuần. Nếu không được nấu chín đúng cách, món ăn có thể gây nôn ói. Tại Philippines, trứng vịt lộn còn gọi là balut, thường được ấp ngắn ngày hơn so với kiểu của người Việt Nam.

Theo nhiều tài liệu, trứng vịt lộn được người Trung Quốc mang tới Philippines vào năm 1565. Từ đó, món ăn này dần trở thành một phần truyền thống trong văn hóa Philippines. Ở bất kỳ nơi nào có người Philippines di cư lao động, món trứng này cũng nhanh chóng hình thành thị trường tiêu thụ riêng.

Món trứng vịt lộn bày bán trên đường phố ở Philippines (Ảnh: Zimi).

Tại Philippines, trứng vịt lộn thường được ấp từ 14-18 ngày trước khi luộc. Khoảng ngày thứ 14-16, phôi nổi lên phía trên lòng trắng và lòng đỏ, được gọi là “mamatong”. Theo nhiều người làm trứng vịt lộn, thời điểm lý tưởng nhất là khoảng 17 ngày tuổi.

Trong khi đó ở Việt Nam, trứng vịt lộn thường được ấp từ 19-21 ngày khi phôi đã phát triển đủ để nhận ra hình dạng vịt con, xương cứng hơn nhưng vẫn mềm khi ăn.

Trứng vịt lộn là món ăn được người dân Philippines đặc biệt ưa chuộng. Thậm chí, người dân còn coi như "thần dược" giúp tráng dương, tăng cường sinh lực. Món ăn dùng kèm tỏi, giấm, muối, hạt tiêu và chút lá bạc hà.

Vài năm trở lại, balut còn xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp ở Philippines dưới dạng món khai vị, chế biến theo kiểu chiên với trứng omelette hoặc dùng làm nhân bánh nướng.

Ở Việt Nam, trứng vịt lộn có nhiều cách chế biến (Ảnh: Đại Dương).

Dù nổi tiếng toàn cầu như món ăn đặc trưng của Philippines, balut hiện được tiêu thụ ít hơn trước tại quốc gia này. Một phần nguyên nhân đến từ xu hướng ẩm thực phương Tây ngày càng phổ biến, đồng thời balut đôi khi bị gắn với hình ảnh một thời khó khăn.

Một số nơi còn ăn balut gần như sống, tức chỉ được luộc sơ hoặc nấu rất ngắn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì có thể làm tăng khả năng nhiễm vi sinh vật gây hại.

Trong khi đó ở góc độ y học dân gian Việt Nam, trứng vịt lộn được xem là thực phẩm bổ dưỡng, giúp phục hồi sức khỏe cho phụ nữ mang thai hoặc sau sinh. Cách ăn thông dụng nhất của người Việt là ăn trứng khi vừa luộc chín khi quả còn nóng hổi. Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại có cách ăn đôi chút khác nhau.

Nếu như ở miền bắc, khi có khách ăn, người bán hàng mới đập trứng nóng vào bát. Thực khách ăn kèm cùng muối tiêu ớt, gừng thái sợi nhỏ và rau răm.

Trong khi đó tại một số khu vực ở phía Nam, trứng vịt lộn sau khi luộc nóng hổi sẽ đặt thẳng đứng trên chén nhỏ, người ăn dùng thìa khéo léo tách vỏ từ trên xuống.