Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt

Trong 2 ngày cuối tuần (30 và 31/5) thời tiết tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 40 độ C. Tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đông đảo du khách tìm về đây tắm giải nhiệt.

Theo ghi nhận, dọc các bãi tắm A, B, C, D (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào chiều 31/5, đông nghịt du khách. Hai ngày cuối tuần nước biển Sầm Sơn có phần trong xanh hơn thường lệ, có thời điểm du khách xuống quá đông, cả bãi tắm ken đặc người.

Du khách chen chân xuống tắm biển Sầm Sơn trong ngày nắng nóng gay gắt.

Tại các Hubway (quầy kinh doanh dịch vụ nước giải khát) dọc bãi biển, luôn trong tình trạng đông nghịt du khách.

Do lượng khách xuống biển quá đông, một em nhỏ được bố cõng trên vai, di chuyển về khách sạn.

Một em nhỏ được mẹ thuê phao bơi, thỏa thích đùa nghịch dưới làn nước biển trong xanh ngày cuối tuần.

Dịch vụ cho thuê phao mô hình cá heo để chụp ảnh và xe điện thu hút đông đảo du khách sử dụng.

Một bãi giữ xe ở khách sạn tại bãi A, phường Sầm Sơn đông kín phương tiện đậu đỗ.

Tại khu vực bãi đá ở gần đền Độc Cước, nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm. Đây là khu vực thu hút đông các bạn nữ đến đây check-in. "Đây là lần đầu tiên tôi đến với biển Sầm Sơn, phong cảnh nơi đây rất đẹp và cuốn hút. Hôm nay là ngày cuối tuần nên rất đông du khách, Sầm Sơn quả là địa điểm đáng đến trong những ngày hè nóng bức", bạn Trịnh Thị Thu Hiền (21 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) chia sẻ.

Vị trí khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).