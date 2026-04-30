Đến ngôi làng lọt top đẹp nhất thế giới, khách chao đảo với thúng

Ngôi làng lọt top đẹp nhất thế giới với màn múa thúng khiến khách chao đảo (Video: Hoài Sơn).

Làng Cẩm Thanh thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Làng nằm ở điểm giao thoa của 3 dòng sông lớn là Thu Bồn - Trường Giang - Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra biển, vùng đất này đã hình thành nên hệ sinh thái nước lợ độc đáo.

Khu làng nổi bật nhất là rừng dừa Bảy Mẫu với hệ thống sông rạch uốn lượn tạo nên nét đặc trưng của vùng du lịch sông nước.

Năm 2025, tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) đã xếp Cẩm Thanh đứng thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới. Đây là ngôi làng duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng do tạp chí kinh doanh nổi tiếng này bình chọn.

Trong những năm gần đây, rừng dừa Bảy Mẫu đã trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, các hộ kinh doanh tại đây đã đẩy mạnh việc trang trí để thu hút khách. Các vật trang trí cũng được tận dụng bằng đồ có sẵn như tre, gỗ, phao.

Năm 2024, trải nghiệm đi thuyền thúng giữa rừng dừa Bảy Mẫu cũng được Tripadvisor (nền tảng đánh giá và đặt dịch vụ du lịch trực tuyến) xếp vào top 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

Tại đây, du khách được trải nghiệm đi thuyền thúng len lỏi qua cánh rừng dừa nước, xem quăng chài, kéo rớ, bắt cua, còng, ốc…, thưởng thức dân ca, hát bả trạo và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ở rừng dừa du khách không chỉ ngồi thuyền thúng ngắm cảnh, mà còn được chiêm ngưỡng màn "múa thúng". Đây là hoạt động đặc sắc, nơi ngư dân biểu diễn kỹ thuật quay thúng 180 độ điêu luyện trên nước.

Trò chơi này cũng thu hút các vị khách muốn thử trải nghiệm cảm giác mạnh với việc "xoay như chong chóng" khi ngồi trên thúng. Một người chèo thuyền thúng cho hay trò chơi cảm giác mạnh không khuyến khích các vị khách có tiền sử tiền đình hay yếu tim. Vì chỉ vài vòng xoay thôi cũng đủ khiến bạn hoa mắt chóng mặt.

Tại rừng dừa, du khách còn được tự tay câu cua, tôm càng, cá bống dừa.

Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 1.000 người dân làng Cẩm Thanh tham gia dịch vụ chở khách tham quan bằng thuyền thúng.

Không thích trải nghiệm dưới nước, du khách cũng có thể chọn cách đạp xe dọc những con ngõ nhỏ, khám phá hồ sen, ao tôm.

Những con đường làng ở Cẩm Thanh cũng rợp bóng cây dừa nước. UBND phường Hội An Đông cho biết, đã tổ chức khảo sát thực tế tại rừng dừa Bảy Mẫu nhằm xây dựng các tuyến tham quan mới. Qua đánh giá, nhiều khu vực còn giữ được cảnh quan hoang sơ, phù hợp phát triển du lịch trải nghiệm theo hướng “tĩnh”, gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Các tuyến mới dự kiến kết hợp hoạt động nghệ thuật truyền thống, tái hiện đời sống, lịch sử cách mạng, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, giảm tải điểm đông khách và hướng đến phát triển bền vững.

Làng Cẩm Thanh còn nổi tiếng với việc làm nhà bằng tre, lá dừa nước. Hằng ngày người dân sẽ ra rừng dừa thu hoạch lá mang phơi rồi kết thành từng mảnh lớn để lợp mái.

Tại những cánh đồng lúa, du khách còn được trải nghiệm cưỡi trâu đi dạo. Ông Lê Nhiên (61 tuổi, trú phường Hội An Đông) cho biết trước đây vào mùa lúa, nhiều du khách đạp xe tham quan thường dừng lại xin chụp ảnh khi bắt gặp cảnh người dân chăn trâu. Nhận thấy nhu cầu này, một số công ty du lịch đã nhanh chóng kết nối với nông dân để phát triển dịch vụ cưỡi trâu, chụp hình cho du khách.

Vị trí của làng Cẩm Thanh (Ảnh: Google Maps).