Khách Philippines tới Việt Nam đông chưa từng thấy: "Mỏ vàng" cho du lịch?

Từ những chuyến đi "gây nghiện"

Một buổi chiều tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), chị Maria Santos, du khách đến từ Manila, liên tục dừng lại trước các cửa hàng thời trang nội địa Việt Nam để lựa quần áo và túi xách.

“Tôi bất ngờ vì các thương hiệu Việt có thiết kế hiện đại nhưng giá không quá đắt. Nhiều món đồ nếu bán ở Manila có thể đắt hơn nhiều”, nữ du khách chia sẻ.

Trong chuyến đi kéo dài 6 ngày tại Việt Nam, Maria dành gần một nửa thời gian để khám phá quán cà phê, chợ đêm và các cửa hàng thời trang tại TPHCM. Trên trang cá nhân, chị liên tục đăng video trải nghiệm đời sống đường phố Việt Nam, thu hút lượng tương tác lớn từ bạn bè Philippines.

Hoa hậu Philippines Chelsea Fernande diện trang phục lấy cảm hứng từ áo dài (Ảnh: Abscbn News).

Không chỉ thích mua sắm, nhiều du khách Philippines còn bị cuốn hút bởi nhịp sống địa phương tại Việt Nam. Đó là trường hợp của anh Joshua Ramirez, du khách tới từ Cebu. Từng nhiều lần du lịch Singapore và Thái Lan, chuyến đi lần đầu tiên tới Việt Nam vượt ngoài mong đợi của vị khách.

Gần một tuần khám phá TPHCM và Đà Nẵng, anh dành phần lớn thời gian để trải nghiệm quán cà phê, đi chợ đêm và tìm hiểu đời sống người dân bản địa.

“Tôi thích cảm giác ở Việt Nam vì mọi thứ rất sống động. Từ quán cà phê ven đường, xe bánh mì cho tới các khu chợ đêm đều mang lại cảm giác rất thật và gần gũi”, anh Joshua chia sẻ.

Khách Philippines trong chuyến thăm Nhà thờ Lớn ở Hà Nội (Ảnh: Josephange Loung).

Nam du khách cho biết, điều khiến anh ấn tượng không chỉ nằm ở chi phí hợp lý mà còn ở sự đa dạng trải nghiệm. Chỉ trong một chuyến đi ngắn ngày, anh có thể vừa nghỉ dưỡng biển, khám phá ẩm thực, vừa mua sắm và trải nghiệm nhịp sống đô thị.

Trong khi đó, chị Angela Cruz, du khách đến từ thành phố Quezon thuộc đảo Luzon, cho biết, chuyến đi Phú Quốc khiến chị thay đổi suy nghĩ về du lịch Việt Nam.

“Tôi từng nghĩ Việt Nam chủ yếu phù hợp với du lịch khám phá, nhưng Phú Quốc lại có nhiều khu nghỉ dưỡng đẹp, biển sạch và dịch vụ khá tốt. Điều bất ngờ là giá cả vẫn hợp lý so với nhiều điểm đến”, chị nói.

Những câu chuyện như Maria hay Joshua đang phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét. Việt Nam không còn chỉ là điểm đến “thử một lần” với khách Philippines, mà dần trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng ngắn ngày quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á.

Thưởng thức ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Kri Chay).

Theo các công ty lữ hành quốc tế, nhóm khách Philippines đặc biệt yêu thích trải nghiệm ẩm thực đường phố, du lịch biển, nghỉ dưỡng ngắn ngày và các hoạt động mang tính trải nghiệm đời sống địa phương.

Và Việt Nam đang trở thành điểm đến “đáng tiền” trong khu vực nhờ chi phí vừa phải, cung cấp nhiều trải nghiệm phong phú.

Khách Philippines tới Việt Nam "đông chưa từng thấy"

Không chỉ thể hiện qua các câu chuyện trải nghiệm thực tế, làn sóng khách Philippines tới Việt Nam còn được phản ánh rõ qua số liệu tăng trưởng du lịch những năm gần đây.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, Việt Nam đón hơn 266.000 lượt khách đến từ Philippines.

Nhóm du khách trong hành trình khám phá Hội An (Ảnh: Vincimendoza).

Cũng theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, thị trường Philippines là một trong những điểm sáng khi duy trì được đà tăng trưởng tích cực, đóng góp vào tổng số 17,6 triệu lượt khách quốc tế mà du lịch Việt Nam đạt được trong năm 2024.

Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào các chương trình kích cầu, quảng bá du lịch song phương và sự thuận tiện trong việc di chuyển bằng đường hàng không.

Bước sang năm 2025, đà tăng trưởng tiếp tục mạnh hơn. Theo dữ liệu từ Agoda, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ khách Philippines ở năm này tăng tới 86% so với cùng kỳ trước đó.

Xu hướng này tương đồng với số liệu từ cơ quan du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 482.000 lượt khách Philippines.

Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Philippines lần đầu vượt Malaysia để lọt nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với khoảng 236.000 lượt khách, tăng 73% so với cùng kỳ.

Trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Vincimendoza).

Nếu duy trì tốc độ hiện nay, giới chuyên môn cho rằng lượng khách Philippines tới Việt Nam trong năm 2026 hoàn toàn có thể lập mức kỷ lục mới.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Philippines vốn không phải thị trường khách truyền thống lớn của du lịch Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan. Điều đó cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường này còn rất lớn.

Theo giới chuyên gia, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy làn sóng khách Philippines tới Việt Nam.

Thứ nhất là khoảng cách địa lý gần và chính sách miễn thị thực trong khối ASEAN giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Thứ hai là giá vé máy bay cạnh tranh khi ngày càng có nhiều đường bay thẳng giữa hai nước. Philippine Airlines hiện khai thác đường bay Manila - Đà Nẵng, trong khi VietJet Air mở thêm tuyến TPHCM - Manila. Ngoài ra, AirAsia Philippines cũng mở rộng các chuyến bay kết nối Manila với Hà Nội và Đà Nẵng.

Vị khách người Philippines chia sẻ bức ảnh khi lần đầu thưởng thức món bún đậu mắm tôm (Ảnh: Vienny).

Quan trọng hơn, xu hướng du lịch của người Philippines cũng đang thay đổi. Nếu trước đây Singapore hay Thái Lan là lựa chọn quen thuộc, hiện nhiều du khách trẻ Philippines bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng.

Theo bà Michelle Ho, Tổng giám đốc Klook Philippines, sức hút của Việt Nam với khách Philippines không còn là hiệu ứng nhất thời. Điểm đến này vẫn nằm trong nhóm được yêu thích ngay cả sau giai đoạn bùng nổ ban đầu.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách ASEAN tại miền Trung cho biết, du khách Philippines thường đi theo nhóm bạn trẻ hoặc gia đình nhỏ, thời gian lưu trú khoảng 4-6 ngày.

“Khách Philippines thích trải nghiệm đa dạng. Họ không chỉ đi biển mà còn muốn khám phá phố cổ, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương”, vị này nói.

Đánh giá của nhiều doanh nghiệp du lịch cho thấy, nhóm khách Philippines có mức chi tiêu khá ổn định trong khối ASEAN. Phần lớn ngân sách tập trung vào khách sạn, ẩm thực, giải trí và mua sắm.

Ngoài các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Hội An hay TPHCM, Phú Quốc cũng đang nổi lên như một điểm nóng với du khách Philippines nhờ lợi thế nghỉ dưỡng biển và các khu vui chơi quy mô lớn.

Việt Nam và Philippines còn nhiều dư địa phát triển du lịch

Theo giới chuyên môn, dù lượng khách Philippines tới Việt Nam tăng nhanh, thị trường này vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng thực tế.

So với các thị trường ASEAN khác như Thái Lan, Malaysia hay Singapore, lượng khách Philippines tới Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở tốc độ tăng trưởng rất cao trong vài năm gần đây để thấy dư địa phát triển của 2 nước còn rất lớn.

Khoảnh khắc cuộc sống đời thường ở Việt Nam qua ống kính của khách Philippines (Ảnh: Pepperteehankee).

Trước đó trong buổi làm việc với Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III vào ngày 25/3, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định, Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa. Cả hai đều nằm trong khu vực Đông Nam Á, tạo thuận lợi cho hợp tác phát triển sản phẩm du lịch và thu hút khách.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Francisco Noel R. Fernandez III, khẳng định, Việt Nam đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Cùng với chính sách miễn thị thực nội khối ASEAN sẽ là nền tảng thuận lợi để 2 nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và kết nối người dân.

Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, lợi thế lớn của Việt Nam nằm ở khả năng cung cấp nhiều lớp trải nghiệm trong cùng một hành trình như du lịch biển, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, đời sống địa phương và mua sắm.

Đây cũng là điều giúp Việt Nam tạo khác biệt so với một số điểm đến trong khu vực vốn thiên mạnh về nghỉ dưỡng hoặc mua sắm đơn thuần.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng để biến Philippines thành “mỏ vàng” thật sự, du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá trực tiếp tại thị trường này, mở rộng đường bay và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhóm khách trẻ thích trải nghiệm.

Ngoài ra, khả năng khai thác các xu hướng như du lịch âm nhạc, du lịch sự kiện, du lịch kết hợp giải trí và kinh tế đêm cũng được xem là dư địa lớn để thu hút thêm khách Philippines trong thời gian tới.

Có thể nói, trong bối cảnh du lịch Đông Nam Á cạnh tranh ngày càng mạnh, sự gia tăng của dòng khách Philippines được xem là tín hiệu tích cực cho du lịch Việt Nam. Không chỉ là nhóm khách mới nổi, đây còn có thể trở thành một trong những thị trường ASEAN giàu tiềm năng nhất của du lịch Việt trong những năm tới.