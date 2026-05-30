Lần đầu tới Việt Nam, chàng trai Nga phải lòng ở 3 năm vẫn chưa muốn về

Đến Việt Nam du lịch 3 tháng nhưng ở lại 3 năm

Mới đây, Maks - chàng trai 31 tuổi đến từ Nga - đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc dự định đến Việt Nam du lịch 3 tháng nhưng cuối cùng đã ở lại suốt 3 năm chưa muốn về nước.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú trước tình cảm đặc biệt mà chàng trai dành cho Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Maks cho biết trước khi đến Việt Nam, anh có một thời gian học tập tại Nga cùng nhiều bạn bè là người Việt. Qua những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực và cuộc sống, anh dần hình thành sự tò mò, mong muốn một lần được trực tiếp trải nghiệm đất nước này.

“Tôi biết đến Việt Nam khoảng 10 năm trước qua bạn bè người Việt. Họ luôn kể nhiều điều thú vị về con người, văn hóa và cuộc sống nơi đây nên tôi rất muốn sang tìm hiểu”, Maks nói.

Điểm dừng chân đầu tiên của Maks là Hà Nội. Anh thừa nhận từng “sốc văn hóa” trong thời gian đầu, đặc biệt với nhịp sống đông đúc và giao thông khác biệt khiến anh không biết mình sẽ sống như thế nào ở đất nước này.

“Tôi nghĩ hầu hết người nước ngoài lần đầu tới Hà Nội đều có chút choáng ngợp vì lượng xe máy quá đông. Với tôi, đó cũng là thử thách lớn nhất khi mới sang Việt Nam”, anh chia sẻ.

Maks dành thời gian rảnh để đi khám phá những vùng đất mới ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống, làm việc tại đây, đi qua nhiều vùng đất, khám phá văn hóa địa phương anh ngày càng yêu thích cuộc sống tại Việt Nam, và đã ở lại 3 năm chưa có ý định quay về nước.

Theo Maks, lý do khiến anh quyết định ở lại lâu hơn là bởi nhịp sống tại Việt Nam mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái. Anh đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện của người dân với người nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nền ẩm thực phong phú cùng chi phí sinh hoạt phù hợp cũng là một trong những lý do khiến anh ở lại Việt Nam lâu hơn.

“Người Việt rất cởi mở và nhiệt tình. Tôi cũng thích văn hóa cà phê, đồ ăn đường phố và cảm giác cuộc sống ở đây luôn sôi động nhưng vẫn ấm áp”, anh chia sẻ.

Đồng thời Maks cho biết, khoảng thời gian sống ở Việt Nam, giúp anh tìm thấy ở đây một trạng thái cân bằng mà trước kia bản thân hiếm khi cảm nhận được.

“Ở Việt Nam, cuộc sống của tôi ít căng thẳng hơn, cười nhiều hơn và có nhiều cảm xúc tích cực hơn”, anh chia sẻ.

Alina và con gái yêu thích Việt Nam, đặc biệt là món ăn tại đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Xu hướng người nước ngoài "an cư lập nghiệp" tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành "vùng đất hứa" thu hút làn sóng người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và định cư lâu dài.

Giống như Maks, Alina Zinger (đến từ Moscow, Nga) cũng chọn Việt Nam là nơi gắn bó lâu dài sau nhiều lần du lịch và trải nghiệm. Theo cô, điều níu chân mình chính là khí hậu dễ chịu, nhịp sống thoải mái và cảm giác bình yên khi sống tại đây.

“Ở Việt Nam, tôi không cảm thấy áp lực quá lớn, chất lượng cuộc sống của tôi cũng tốt hơn rất nhiều”, Alina chia sẻ.

Không chỉ yêu thích thời tiết và thiên nhiên, Alina còn ấn tượng bởi sự thân thiện của người Việt. Cô cho biết bản thân luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người dù không quen biết.

Là mẹ của một bé gái nhỏ, Alina đánh giá Việt Nam là môi trường lý tưởng để nuôi dạy con. Theo cô, trẻ em tại đây có cơ hội gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và cuộc sống nhiều trải nghiệm hơn.

“Con gái tôi lớn lên cùng ánh nắng, biển cả và thiên nhiên. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và yên tâm”, cô nói.

Katie Smith đến Việt Nam từ tháng 10/2025, họ hiện vẫn chưa có ý định về nước (Ảnh: Katie Smith).

Trong khi đó, Kate Smith, 29 tuổi, đến từ thị trấn ven biển Redcar (Yorkshire, Anh), cho biết cô đã chuyển tới Đà Nẵng sinh sống cùng bạn đời là Ben, 32 tuổi, người Ireland. Cuộc sống ở Việt Nam đã giúp cô thay đổi tích cực. Mức chi tiêu hợp lý giúp cả hai có cuộc sống thoải mái hơn so với khi ở Anh.

Kate tiết lộ tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng của hai người tại Đà Nẵng khoảng 24 triệu đồng, bao gồm tiền thuê căn hộ, điện nước, wifi và ăn uống. Theo cô, mức sống này giúp cả hai vẫn có thể tiết kiệm 28-31,5 triệu đồng và tận hưởng cuộc sống.

Theo các khảo sát và số liệu uy tín trên thế giới (điển hình như báo cáo thường niên Expat Insider của tổ chức InterNations), Việt Nam liên tục duy trì vị trí vững chắc trong top những quốc gia đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Đặc biệt, Việt Nam thường xuyên dẫn đầu hoặc nằm trong nhóm đứng đầu về hai chỉ số: Tài chính cá nhân và sự thân thiện.

Theo số liệu khảo sát Expat Insider 2025 của InterNations, Việt Nam được vinh danh là điểm đến có mức sống hợp lý trên thế giới trong 5 năm liên tiếp.

Tạp chí Forbes cũng cho biết có tới 86% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đánh giá cao mức sống và chi phí sinh hoạt tại đây (cao hơn gấp 2 lần mức trung bình toàn cầu là 40%). Đặc biệt, một nửa số người tham gia khảo sát nhận định chi phí sống tại Việt Nam ở mức "rất tốt", vượt xa tỷ lệ trung bình toàn cầu chỉ đạt khoảng 12%.