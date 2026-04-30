Nơi triệu bước chân trở về trong ngày vui thống nhất non sông

Du khách về thăm quê Bác trong dịp nghỉ lễ 30/4 (Video: Hoàng Lam).

Hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) là điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5.

Từ sáng sớm 30/4, dòng người đã tìm về quê hương Kim Liên, nơi có "Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha" - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh được sinh ra và trải qua những năm tháng ấu thơ.

Buổi sáng, thời tiết không mấy thuận lợi với những cơn mưa rào bất chợt nhưng điều đó không ngăn bước chân của hàng vạn người dân, du khách trên khắp mọi miền của Tổ quốc tìm về với "quê chung" trong niềm vui của ngày hội thống nhất non sông.

Chị Thái Hà (Hà Nội) chọn quê Bác là điểm đến đầu tiên trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay. "Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Được đến thăm quê Bác, nơi Bác sinh ra và lớn lên trong ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đối với tôi là một trải nghiệm hết sức đặc biệt và xúc động", chị Thái Hà chia sẻ.

Đối với nhiều gia đình Việt Nam, về thăm quê Bác là về với cội nguồn, là dịp để bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và hơn hết là lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lớp lớp cha anh đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc để có nền hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay.

Đây là lần thứ 4 ông Nguyễn Văn Họa (trú xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) về thăm quê Bác. Với người cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc, mỗi lần đến quê Bác đều để lại cho ông nhiều cảm xúc.

"Hôm nay tôi dẫn các con, các cháu về thăm quê Bác để các cháu hiểu hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua các câu chuyện thuyết minh viên kể về Bác và gia đình, tôi mong các cháu hiểu hơn về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, hơn hết là tình dân tộc để học tập và rèn luyện tốt hơn", ông Họa chia sẻ.

"Trong ngày đặc biệt này, được đến đây, được nghe những câu chuyện giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình của Bác đối với quê hương, với đất nước, em thực sự xúc động và biết ơn", em Thanh Thảo (quê xã Đô Lương, Nghệ An) tâm sự khi cùng bố mẹ và các em về thăm quê Bác sáng 30/4.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài khi có thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến lượng du khách về thăm quê Bác sẽ rất đông, do đó Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực, phục vụ du khách và nhân dân.

"Làng Sen như mọi làng quê/Ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn", hai câu trong bài thơ Về thăm quê Bác của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu như khắc họa hình ảnh làng quê bình dị và mộc mạc ấy. Đây là địa chỉ đỏ, nơi triệu bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời đấu tranh cho tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.