Du lịch nhập vai bùng nổ ở Trung Quốc, khách chi tiền đu dây, hoá tiên nữ

Theo đài CGTN, khu thắng cảnh Baizhangji Waterfall (thác Bách Trượng Tế, thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) thu hút du khách nhờ trải nghiệm “wire-flying” (bay bằng dây cáp).

Trong các video được lan truyền, du khách được treo bằng hệ thống dây chuyên dụng, di chuyển trên không giữa khung cảnh thác nước và núi đá hùng vĩ, tạo nên những hình ảnh ấn tượng như đang “bay giữa trời”.

Không còn là các tiết mục biểu diễn dành riêng cho diễn viên chuyên nghiệp, mô hình này đã được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch thực tế, hướng đến nhu cầu chụp ảnh, quay video của du khách.

Du khách Trung Quốc chi tiền để “bay giữa không trung” (Video: CGTN).

Theo trang Huarenjie, tại khu danh thắng này, du khách có thể tham gia trải nghiệm treo dây.

Nguồn này mô tả du khách được treo lên và di chuyển trên không bằng thiết bị chuyên dụng. Mỗi lượt có thể treo nhiều người cùng lúc, di chuyển với tốc độ chậm, ở khoảng cách gần thác nước để đảm bảo an toàn.

Các hoạt động này thường kết hợp với trang phục cổ trang, đặc biệt là phong cách “phi thiên” như các tiên nữ bay trong tranh Đôn Hoàng, giúp du khách tạo ra những hình ảnh mang màu sắc huyền ảo, dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Dù mang lại cảm giác “bay như tiên”, các trải nghiệm này thực chất là hệ thống treo dây có kiểm soát, với chuyển động đơn giản như trượt hoặc lướt theo đường cố định. Du khách không thực hiện các động tác phức tạp như diễn viên múa trên không, mà chủ yếu giữ tư thế để chụp ảnh và quay video.

Theo Hubei Daily, tại khu Giang Hạ Lý (Vũ Hán), mô hình “Thiên ngoại phi tiên” - kết hợp hóa trang Hán phục và treo dây bay - cũng đã nhanh chóng trở thành điểm hút khách.

Du khách mặc trang phục cổ trang, được thiết bị chuyên dụng nâng lên và “bay” trên mặt hồ, chiêm ngưỡng toàn cảnh kiến trúc cổ, hoa cải, hoa mai và hoa anh đào. Giá trải nghiệm dao động từ 68 đến gần 500 tệ (260.000-2 triệu đồng), tùy gói dịch vụ.

Du khách có thể thực hiện “giấc mơ bay” ngay trước thác (Ảnh: Guang'an Daily).

Trong khi đó, theo Guang'an Daily, tại một khu thác nước ở tỉnh Tứ Xuyên, du khách chỉ cần khoảng 50 tệ (khoảng 190.000 đồng) là có thể “bay” trong 3 phút trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Năm ngoái, những đoạn video ghi lại tiết mục “tiên nữ rải hoa” tại Lễ hội hoa mẫu đơn ở Lạc Dương, Trung Quốc, được chia sẻ rộng rãi nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Đây là màn trình diễn trên không, kết hợp giữa múa cổ điển và công nghệ dây treo, tạo nên hiệu ứng như các nhân vật thần tiên bước ra từ tranh cổ.

Trong các clip lan truyền trên mạng xã hội, các nữ nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ thời Đường, tay áo lụa dài bay theo chuyển động, lơ lửng giữa không trung. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc họ cầm giỏ hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng tung cánh hoa xuống dưới, tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Các diễn viên múa được treo trên cao bằng dây cáp (Ảnh: Chụp màn hình).

Phần nhạc nền thường được lồng ghép từ các bản nhạc phim cổ trang quen thuộc, góp phần tăng hiệu ứng cảm xúc, khiến các video dễ dàng thu hút người xem. Không ít du khách có mặt tại lễ hội cũng tranh thủ ghi hình, chia sẻ lại những khoảnh khắc này, góp phần đưa hình ảnh “tiên nữ bay” lan truyền rộng rãi.

Việc đưa kỹ thuật “wire-flying” - vốn phổ biến trong điện ảnh và sân khấu - vào du lịch cho thấy nỗ lực của ngành công nghiệp du lịch Trung Quốc trong việc tạo ra các sản phẩm trải nghiệm mới, kết hợp yếu tố văn hóa, công nghệ và mạng xã hội.