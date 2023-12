Doanh thu vé tăng 200%, du lịch Hội An phục hồi mạnh

Chiều 28/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An - cho biết, tính đến hết năm 2023, doanh thu vé vào phố cổ đạt 195 tỷ đồng, vé rừng dừa Bảy Mẫu 25 tỷ đồng, vé tham quan Cù Lao Chàm 13 tỷ đồng, vé tham quan làng rau Trà Quế 1 tỷ đồng,

Tổng cộng, năm nay doanh thu vé tham quan thành phố Hội An đạt khoảng 234 tỷ đồng.

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Chủ tịch TP Hội An cho hay năm 2021, lúc cao điểm dịch Covid-19, doanh thu vé vào phố cổ Hội An chỉ được 1,4 tỷ đồng; đến năm 2022, vé vào phố cổ được 42 tỷ đồng. Do đó, du lịch Hội An năm nay tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo lãnh đạo TP Hội An, trong năm 2023, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại đã phục hồi mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt hơn 4.370 tỷ đồng, tăng 75,07% so với cùng kỳ, vượt 63,02% so với kế hoạch.

Lượng khách đến tham quan năm 2023 ước đạt 4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 165,36% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, đạt 327,63% so với cùng kỳ, khách Việt Nam đạt 1 triệu lượt, bằng 76,89% so với cùng kỳ.

Khách đến tham quan Hội An nhiều nhất là Hàn Quốc (Ảnh: Bình An).

Tổng lượng khách mua vé tham quan tại các điểm đến đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 130,53% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế hơn 2,5 triệu lượt, khách trong nước hơn 642.000 lượt.

Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 100,47% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, khách trong nước 277.000 lượt. Tổng ngày khách lưu trú đạt gần 3,2 triệu ngày, tăng 221,48% so với cùng kỳ.

"Thành phố Hội An đã tích cực tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các sản phẩm du lịch phố đi bộ, chợ đêm, trải nghiệm tại các không gian làng quê, làng nghề, các sự kiện văn hóa, lễ hội... tiếp tục mang lại ấn tượng tốt với du khách", Chủ tịch TP Hội An cho hay.

Ngoài ra, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch - nhất là các khu vực vùng ven biển và hải đảo được triển khai thực hiện. Công tác giữ gìn trật tự, cảnh quan, môi trường du lịch được Hội An tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo người dân và du khách.

Năm 2023, ngành du lịch Hội An ghi nhận sự phục hồi mạnh (Ảnh: Bình An).

Ghi nhận của Dân trí, năm 2023, lượng khách tham quan phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu… tấp nập trở lại, nhất là dòng khách đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ. Hàng quán, khu mua sắm… chật kín du khách, nhất là vào giờ cao điểm.

"Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hội An tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng, tổng lượng khách và doanh thu ngành du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ", Chủ tịch TP Hội An đánh giá.

Tuy nhiên, Chủ tịch TP Hội An cũng nhận định dù đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, nhưng nhìn chung ngành du lịch Hội An vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đa số nguồn vốn đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch Hội An là nguồn vốn vay nên áp lực trả lãi vay rất lớn. Sau thời gian tạm dừng kinh doanh đến khi đi vào hoạt động trở lại, một số cơ sở lưu trú hạng 3,4,5 sao và tương đương lại hoạt động không hiệu quả do thiếu nguồn nhân lực để vận hành, quản lý.

Sự cạnh tranh về giá và các dịch vụ khác nên đã xảy ra tình trạng chuyển nhượng, chuyển đổi chủ đầu tư. Tình trạng rao bán cơ sở lưu trú, các ngân hàng thương mại phát mãi cơ sở lưu trú để thu hồi nợ vẫn còn diễn ra khá nhiều.

Ngoài thị trường khách truyền thống, khách trong nước đến lưu trú chủ yếu vào dịp cuối tuần, lễ và mức chi tiêu thấp, ít sử dụng các dịch vụ mua sắm hàng hóa.

Sản phẩm du lịch của Hội An hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm vẫn chưa tạo được điểm nhấn để thu hút du khách lưu trú dài ngày.