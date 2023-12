Cải thiện cảnh bát nháo tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu

Chiều 16/12, ghi nhận tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam), cảnh lộn xộn, bát nháo ở khu vực tiếp đón du khách đã được cải thiện, nhân viên bán quần áo không còn mang đồ ra giữa đường rao bán ồn ào như trước, cảnh nhân viên dàn hàng ngang làm "hàng rào di động" đón khách cũng giảm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình hình an ninh trật tự, nhắc nhở người chèo thuyền thúng đưa áo phao cho du khách (Ảnh: Công Bính).

Đặc biệt, tiếng "loa kẹo kéo" giảm rõ rệt, âm lượng chỉ vừa đủ nghe tại cơ sở. Chủ các cơ sở cũng nhắc nhở du khách trên thuyền thúng mặc áo phao gần như đầy đủ. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh trật tự.

Một người dân cho hay vấn đề hiện nay là cần phải xử lý những vi phạm của các cơ sở mới duy trì ổn định lâu dài. Nếu lực lượng chức năng lơ là, tình trạng bát nháo, lộn xộn sẽ trở lại.

Gần 100% du khách chấp hành quy định mặc áo phao khi trải nghiệm rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Người dân cho hay nếu không có chế tài, các cơ sở sẽ "lờn". Do đó, cơ quan chức năng cần duy trì lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt cơ sở nào vi phạm, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi".

Nhiều người dân, cơ sở du lịch cũng ủng hộ chính quyền làm mạnh tay để giảm bớt tình trạng bát nháo, lộn xộn tại điểm du lịch nổi tiếng rừng dừa Bảy Mẫu.

Một số chủ cơ sở du lịch cũng cho rằng, nếu các hãng lữ hành không đưa khách đến rừng dừa Bảy Mẫu thì không có địa điểm lý tưởng nào hơn để du khách trải nghiệm thiên nhiên sau khi khách đã tham quan phố cổ Hội An.

"Không có "loa kẹo kéo", du khách vẫn về rừng dừa để khám phá. Giờ mình làm tốt hơn thì sợ gì khách không đến. Vấn đề là duy trì tình trạng trật tự ổn định lâu dài", một chủ cơ sở nói.

Ông Trần Chiến - Chủ tịch xã Cẩm Thanh - cho biết, vài ngày qua, lực lượng chức năng của xã phối hợp với Công an TP Hội An thường xuyên tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu.

"Giờ xã phải làm thường xuyên, Ban Quản lý rừng dừa phối hợp với Công an TP Hội An để hỗ trợ, cải thiện tình hình an ninh trật tự, xử lý dứt điểm tình trạng lộn xộn, bát nháo", ông Trần Chiến cho hay.