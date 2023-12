Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999-2023); 6 năm nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2017-2023).

Hơn 1.000 vận động viên chạy vì "Di sản Văn hóa thế giới" Hội An 2023 (Ảnh: Ngô Linh).

Giải việt dã năm nay quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố; các du khách đang tham quan, lưu trú tại Hội An và các runner đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Huỳnh Sáu (75 tuổi), vận động viên lớn tuổi nhất trong giải chạy (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Huỳnh Sáu (75 tuổi), một lão làng với nhiều năm liền tham gia giải chạy, cho biết: "Tôi muốn làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, ngoài học tập, các cháu cũng cần chú ý rèn luyện sức khỏe, thể chất".

Hơn 1.000 người chạy vì Di sản Văn hóa thế giới Hội An 2023 (Video: Ngô Linh).

Các vận động viên chạy trên các cung đường tuyệt đẹp của phố cổ, góp phần quảng bá du lịch Hội An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay năm nay được xem là dấu mốc quan trọng đối với thành phố Hội An, khi chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Chạy bộ nhân kỷ niệm 24 năm đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa thế giới (Ảnh: Ngô Linh).

Với quan điểm xuyên suốt về việc phát triển từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo, Hội An nhận định những giá trị truyền thống, văn hóa bản địa, phong tục, tập quán, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể lâu đời mà các thế hệ đi trước để lại chính là nền tảng và động lực để thế hệ sau này tiếp tục bảo tồn, phát huy và sáng tạo.

Dịp này, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Triển lãm tranh với chủ đề "Hồn phố"; Cuộc thi hình ảnh đẹp "Hội An - Nụ cười du lịch" được tổ chức từ tháng 11 nhằm tìm kiếm các tác phẩm thể hiện tính cách thuần hậu, lòng hiếu khách của người dân Hội An trong đời sống thường nhật, hoạt động dịch vụ - du lịch, cũng như ứng xử với du khách.