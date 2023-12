Du khách thích thú với những điệu nhảy Kpop ấn tượng ở phố cổ Hội An

Năm 2023 đánh dấu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, chương trình "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An" đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa đa sắc màu Hàn - Việt thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách khi đến Hội An hàng năm.

Màn trình diễn âm nhạc kết hợp kỹ thuật hiện đại gây ấn tượng với du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Năm nay, chương trình "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An" mang tới những trải nghiệm khó quên với nhiều hoạt động đa dạng, không gian trải nghiệm văn hóa Hội An - Hàn Quốc, như làm kim chi tập thể, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok…

Đặc biệt, lần đầu tiên, nhảy ngẫu hứng Kpop (Kpop Random Dance) đã khuấy động không gian phố cổ Hội An dịp này, với những bài nhạc Kpop của các idol nổi tiếng xứ kim chi.

Du khách trải nghiệm Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An (Video: Ngô Linh).

Ông Choi Seung Jin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, chia sẻ: "Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tiếp tục là chiếc cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa hai chiều sâu đậm hơn nữa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tôi hy vọng chương trình "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023" sẽ là điểm đến tuyệt vời để khám phá, tận hưởng văn hóa và gắn kết thông qua văn hóa".

Du khách trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc (Ảnh: Ngô Linh).

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết Hội An rất biết ơn những người bạn Hàn Quốc đã dành tình cảm, sự đóng góp để quá trình xây dựng và phát triển của TP Hội An ngày càng giàu đẹp hơn.

"Chúng tôi hy vọng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ là chiếc cầu nối để kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như TP Hội An, tỉnh Quảng Nam", Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Đặc biệt, TP Hội An đã chính thức gia nhập vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Trong đó, một số thành phố của Hàn Quốc cũng tham gia mạng lưới này trên các lĩnh vực tương tự với Hội An.

Điều này sẽ mở ra cơ hội và điều kiện tốt hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 dân tộc nói chung, giữa Hội An và các thành phố của Hàn Quốc nói riêng.