Du thuyền 50 tỷ đồng ở Tây Ban Nha bốc cháy dữ dội rồi chìm ngoài khơi

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi siêu du thuyền trị giá 1,4 triệu bảng Anh (gần 50 tỷ đồng) bốc cháy dữ dội rồi chìm ngoài khơi đảo Ibiza, Tây Ban Nha. Đây vốn được mệnh danh là hòn đảo tiệc tùng của xứ sở bò tót.

Đám cháy bùng phát trên du thuyền Da Vinci dài 27,7m khi đang chở 7 người gồm cả hành khách và nhân viên. Vùng biển nơi xảy ra sự cố nằm trên Địa Trung Hải. Hình ảnh ghi lại hôm 11/8 cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ con tàu.

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt thiêu rụi du thuyền và nó bị chìm sau đó không lâu (Ảnh cắt từ clip).

Khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên trời, trong khi du thuyền Da Vinci chao đảo giữa làn nước xanh. Lửa bùng lên từ các khoang tàu, tiếng cháy rền vang dữ dội.

Theo lực lượng cứu hộ, toàn bộ 4 hành khách, 2 thủy thủ và thuyền trưởng đều được sơ tán an toàn và “trong tình trạng sức khỏe tốt”. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa trên biển, du thuyền Da Vinci bị thiêu rụi hoàn toàn và chìm xuống đáy biển.

Tờ Superyacht Times cho biết, con tàu chìm ở vị trí cách phía tây nam đảo Formentera khoảng 11,7km. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn xuất phát từ phòng máy, sau đó nhanh chóng lan khắp con tàu sang trọng. Tuy nhiên tới nay nguyên nhân chính xác chưa được xác định.

Một tàu cứu hỏa màu đỏ cỡ lớn khẩn trương tiếp cận hiện trường, phun vòi rồng dập lửa. Theo nguồn tin từ lực lượng cứu hộ hàng hải địa phương, CCS Palma đã điều động tàu Guardamar Concepcion Arenal và tàu Salvamar Naos, chở theo lực lượng cứu hỏa.

7 người trên tàu được tàu Salvamar Naos đưa vào bờ an toàn. Đám cháy không thể khống chế và du thuyền đã chìm. Tàu Guardamar tiếp tục ở lại khu vực để thu gom các mảnh vỡ.

Theo trang Ultimate Hora, ban đầu ngọn lửa tưởng chừng được khống chế. Tuy nhiên ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh trở lại khi tàu cứu hộ bắt đầu lai dắt du thuyền.

Được biết, du thuyền Da Vinci do hãng Astondoa (Tây Ban Nha) chế tạo, thuộc dòng 95 GLX sản xuất trong giai đoạn 1997-2004. Du thuyền có sức chứa 10 khách cùng một khoang thượng hạng dành cho chủ tàu.