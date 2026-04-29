"No mắt, căng bụng" tại Lễ hội Bánh Dân gian lớn nhất Nam Bộ

Từ ngày 26/4 đến 1/5, tại Quảng trường Bình Thủy (TP Cần Thơ) diễn ra Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ 2026 lần thứ XIII với chủ đề "Hương vị đất trời". Đây là sự kiện thường niên, qua 13 lần tổ chức đã trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch tiêu biểu của TP Cần Thơ.

Năm nay, lễ hội có hơn 300 gian hàng với hàng chục loại bánh dân gian được trưng bày, trình diễn chế biến tại chỗ thu hút hàng nghìn người đến tham quan, mua sắm.

Du khách tham quan gian hàng bánh dân gian (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ghi nhận của phóng viên, lễ hội năm nay có nhiều gian hàng bày bán bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh lá dừa kích cỡ lớn và tí hon khiến du khách mê mẩn, đồng thời thể hiện sự khéo léo của nghệ nhân.

Anh Nguyễn Thanh Việt, chủ gian hàng Bánh tét ngũ sắc giới thiệu bánh bá trạng, đây là món bánh đặc trưng của người Hoa tại Việt Nam thường được dùng trong dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch).

Theo anh Việt, nguyên liệu của bánh bá trạng là nếp, trứng vịt tươi, thịt heo, nấm mèo, đậu xanh. Bánh bá trạng có trọng lượng khá to dao động từ 1 đến 1,2kg/bánh, để nấu chín cần 8-10 tiếng.

"Bánh bình thường thì to lắm, giá 120.000 đồng/bánh, khách ngại mua nên năm nay tôi làm bánh kích cỡ nhỏ hơn, giá thành 40.000 đồng/bánh để mọi người dễ tiếp cận và thưởng thức món bánh của người Hoa", anh Việt nói thêm.

Nhân bánh bá trạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sự kiện còn thu hút nhiều nghệ nhân làm bánh truyền thống của các dân tộc. Nghệ nhân Ro Fi Ah ở tỉnh An Giang cho biết, năm nào bà cũng tham gia hội bánh và trình diễn làm bánh bò nướng, một món ăn vặt truyền thống của người Chăm được làm từ các nguyên liệu như gạo, đường, men nở và nước cốt dừa cho du khách xem.

Bà Ro Fi Ah là một trong những nghệ nhân quen mặt thường xuất hiện tại Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ với mong muốn mang đời sống ẩm thực phong phú của người Chăm đến gần hơn với mọi người.

Một món bánh khác cũng là đặc sản của tỉnh An Giang là bánh bò nướng làm từ đường thốt nốt. Màu bánh nâu sậm, khi ăn hương vị đường thốt nốt lan toả trong khoang miệng chính là điểm đặc sắc của loại bánh này.

Bên cạnh mua bánh theo từng phần, đặc biệt, năm nay có một số gian hàng kinh doanh bằng hình thức "buffet bánh". Theo đó, tất cả loại bánh được bày biện sẽ đồng giá, khách lựa bánh rồi đưa cho chủ gian hàng cân tính tiền, giá 15.000 đồng/100g bánh.

Thực khách lựa bánh tại một quầy "buffet" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Vũ Thị Sáu (ngụ TPHCM) bày tỏ: "Tôi về quê thăm mẹ trùng hợp Cần Thơ diễn ra lễ hội bánh dân gian nên đưa mẹ đi tham quan, ăn uống. Ở đây có rất nhiều loại bánh, lựa chọn hoa cả mắt. Tuy nhiên do thời tiết nóng quá nên hai mẹ con chưa tham quan được hết các gian hàng đã ra về".