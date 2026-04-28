Du khách tận hưởng kỳ nghỉ trên đỉnh Bà Nà dịp lễ 30/4

Dòng người đổ về khu du lịch từ sáng sớm, tạo nên không khí sôi nổi ngay tại ga cáp treo - điểm khởi đầu cho hành trình lên "xứ sở trên mây". Nhiều du khách diện áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh tại cáp treo, mang đến cảm giác hứng khởi ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Tại Cầu Vàng, hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hòa cùng dòng người tham quan tạo nên một bức tranh thị giác sống động và đầy cảm xúc.

"Tôi đã thấy Cầu Vàng rất nhiều trên mạng xã hội, nhưng trải nghiệm thực tế vào dịp lễ mang lại cảm giác hoàn toàn khác, rất sống động và ấn tượng", anh Rahul Sharma, du khách Ấn Độ, chia sẻ.

Điểm nhấn của mùa lễ năm nay tại Ba Na Hills chính là Lễ hội Mặt Trời 2026 - nơi ẩm thực, nghệ thuật và giải trí được kết nối thành một không gian trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt từ sáng đến đêm.

Những màn trình diễn đường phố ngẫu hứng như Pizza Time hay Happy Cleaners khiến du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên tiếng cười và sự bất ngờ thú vị ở mọi ngóc ngách của khu du lịch.

"Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng cách các bạn biến mọi hoạt động thành lễ hội rất sáng tạo. Việc được nhìn tận mắt các đầu bếp biểu diễn trước khi thưởng thức món ăn khiến hương vị trở nên đặc biệt hơn rất nhiều", chị Elena, du khách người Đức, bày tỏ khi đang thưởng thức ly bia thủ công tại Beer Plaza.

Dịp này, các nhà hàng tại Bà Nà đang trang hoàng ấn tượng với cờ đỏ sao vàng cùng menu (thực đơn) đặc biệt mang chủ đề "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong dịp đại lễ.

Bia và ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi trải nghiệm - từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến trò chơi tương tác đến mua sắm, tất cả tạo nên một không khí hội hè tưng bừng và tràn ngập niềm vui.

Tại các khu vực khác của khu du lịch, những minishow đường phố được trình diễn liên tục theo các khung giờ ở nhiều địa điểm khác nhau, mang đến cảm xúc tươi vui và xóa nhoà mọi khoảng cách.

Cuộc vui còn tiếp diễn với hàng loạt minigame vui nhộn và đầy kịch tính như “Truy tìm Vua Bia” hay màn so tài sức bền “Keg Holding” (nâng thùng bia) cũng thu hút sự tham gia của đông đảo du khách, đem lại những tiếng cười sảng khoái và phấn khích.

Xuyên suốt chuỗi trải nghiệm tại Sun World Ba Na Hills là tinh thần của chiến dịch “True Holiday” - nơi mỗi trải nghiệm được kết nối thành một hành trình liền mạch và mang đến cảm xúc trọn vẹn cho du khách.

Những tín đồ yêu hoa cũng có thể tìm thấy niềm vui với những tiểu cảnh hoa hồng xinh xắn tại Rosa Garden hay những thảm hoa cẩm tú cầu xinh xắn tại vườn hoa, mang lại cảm giác thư thái đối lập thú vị với sự náo nhiệt của lễ hội.

Mỗi tiểu cảnh hoa được chăm chút tỉ mỉ không chỉ là góc chụp ảnh tuyệt mỹ mà còn giúp du khách tái tạo năng lượng, tận hưởng trọn vẹn sự lãng mạn của “xứ sở trên mây” trong kỳ nghỉ lễ.

“Chúng tôi muốn du khách không chỉ đến Bà Nà để ngắm nhìn Cầu Vàng rợp cờ đỏ sao vàng hay chụp ảnh với cảnh đẹp tại Bà Nà, mà thực sự được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từ việc hòa vào không khí lễ hội Mặt Trời tưng bừng, thưởng thức ẩm thực và bia tươi, tham gia trò chơi giải trí hay các hoạt động tương tác…

Đó là kỳ nghỉ mà du khách cảm nhận được sự chăm chút từ từng chi tiết, chạm đến cảm xúc của họ, để khi trở về, họ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ nhất”, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - bày tỏ.