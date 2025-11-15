Thực hư về chiếc áo phao chứa đầy bia để người dùng vừa đi vừa hút?

Áo phao chứa đầy bia có thể uống qua ống hút: Hoàn toàn hư cấu

Trong những ngày qua, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội X thu hút lượng tương tác lớn ghi lại khoảnh khắc một chiếc áo phao trong suốt được cho là chứa đầy bia. Người mặc có thể vừa uống bia vừa di chuyển qua một ống hút gắn ở cổ áo.

Tuy nhiên theo xác minh của tờ Lead Stories, không có bằng chứng nào cho thấy sản phẩm này tồn tại ngoài đời thật.

Đây là hình ảnh hư cấu, sản phẩm do AI tạo nên (Ảnh: News).

Nhà phân phối lớn của thương hiệu bia trên chiếc áo tại Mỹ khẳng định, họ chưa từng biết tới sản phẩm áo phao tương tự. Thông qua công cụ tìm kiếm hình ảnh, người dùng cũng không phát hiện thêm bất cứ tấm ảnh thực tế khác ở ngoài đời. Nếu sản phẩm này có thật, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt.

Giống như nhiều sản phẩm hình ảnh được AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, bức ảnh có nhiều chi tiết phi lý. Ví dụ, dù chứa nhiều lít chất lỏng, áo phao vẫn không bị chảy xệ. Các ngăn của áo vẫn đối xứng hoàn hảo một cách không tự nhiên. Đặc biệt, phần ống hút không thể vươn tới khu vực chứa bia nằm sâu bên dưới.

Các đơn vị phân phối bia Tsingtao trong đó có công ty Town & Country Distributors - nhà phân phối hơn 40 loại bia nhập khẩu tại Chicago (Mỹ) khẳng định "chưa từng nghe về sản phẩm này và tin rằng nó không có thật".

Trên trang web chính thức của hãng bia Tsingtao (Trung Quốc) cũng không đề cập tới bất kỳ loại áo phao chứa bia.

Chuyên gia ngành đồ uống nói gì?

Rất nhiều các chuyên gia đã phân tích sự phi lý trong bức ảnh để khẳng định đây là sản phẩm hoàn toàn hư cấu.

Tờ Lead Stories phân tích, chiếc áo phao trong ảnh có thể đang chứa gần 19 lít bia. Với trọng lượng này có thể làm rách đường may của bất cứ loại trang phục nào.

Bên cạnh đó, ông Toon Rutten, nhà nghiên cứu bia người Bỉ cũng đưa ra loạt lý do khẳng định sản phẩm này hoàn toàn không khả thi nếu áp dụng ngoài đời thực.

Theo ông Rutten, chiếc áo phao không có lớp cách nhiệt. Người mặc áo sẽ khiến phần bia bên trong ấm lên ngay lập tức, làm mất đi mùi vị vốn có.

Ngoài ra, nếu chiếc áo thiết kế trong suốt sẽ khiến ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào bia, gây ra hiện tượng lightstruck (hiện tượng ánh sáng, đặc biệt là tia UV và ánh sáng xanh, làm hỏng rượu vang, khiến nó có mùi khó chịu).

Bên cạnh đó, trọng lượng của bia quá lớn sẽ khiến áo bị rách hoặc tụt xuống. Phần thiết kế của ống hút quá ngắn khiến người dùng không hút được phần chất lỏng phía dưới.

“Khi nhìn vào hình ảnh, nó có vẻ là một ý tưởng thú vị, nhưng hoàn toàn không khả thi ngoài đời thật”, ông Rutten nhận định.

Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc lợi dụng để tạo ra hình ảnh, nội dung không có thật ngoài đời thực, gây nhiễu loạn thông tin với người tiếp nhận.

Hình ảnh do AI tạo ra có thể lan truyền thông tin sai lệch theo cách khó xử lý. Ngày nay, AI tạo ra hình ảnh tinh vi hơn, ngày càng khó phát hiện hơn. Bởi vậy, khi công nghệ ngày càng tiến bộ, con người nên dành thời gian nhìn chậm lại, xem xét kỹ và đưa ra nhận định sáng suốt hơn.